Andersen扩大了其全球估值业务的范围，现涵盖16个欧洲国家。

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 在宣布其全球估值业务后仅几个月，世界上发展最快的独立、多专业领域服务公司Andersen已将其估值覆盖范围扩大到欧洲超过 16 个国家。 仅在过去 12 个月内，该公司就在欧洲新增了14个团队。

Andersen的全球估值团队致力于与公司、基金、高净值人士及家族办公室合作，为税务、财务报告和交易顾问等目的提供企业、实体和无形资产以及复杂金融证券的估值服务。Andersen服务的客户群覆盖全球众多行业，满足各种不同的估值需求。

“估值是Andersen增长的一个重要领域，随着我们扩大全球估值业务，欧洲已成为我们增长最快的地区之一，我们致力于服务于在全球各地开展业务的客户。” Andersen的全球主席兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示。

Andersen估值平台的战略发展始于2022年在罗马尼亚和2023年初在英国增加估值能力。Andersen于去年秋天正式启动其全球估值业务，目标定位于未来两年内跃升为全球前五大估值公司。

Andersen 全球估值业务董事总经理 Sid Luckenbach 表示：“我们在欧洲范围内扩展 Andersen 平台，反映出我们的客户无论在何处开展业务，都对一流的独立估值资源日益增长的需求。” “我们的估值专业人员是独立的，拥有丰富的行业经验和对卓越的共同追求。”

Andersen现在通过与一流团队的合作协议和最近在全球范围内关键个人的加入，在欧洲地区拥有全面的估值能力。Andersen全球估值实践的最新欧洲成员包括：

“税务、法律和估值是我们现在能在欧洲及其他区域顺畅融合的专业领域，”Andersen在欧洲的联合区域管理总监Andrea De Vecchi进一步说明。“我们的团队成员不仅具备深入的主题知识和法律管辖区的专业能力，还能跨功能和跨领域合作，专注于为我们的客户着眼大局。”

Andersen的全球估值业务在全世界超过25个国家设有办公室，覆盖北美、欧洲、拉丁美洲、中东及亚洲各地。

关于Andersen :

Andersen Global是一个由全球各地的税务、法律和估值专业人员组成的、法律上独立、互不隶属的成员公司国际联盟。该联盟由美国成员公司Andersen Tax LLC在2013年成立，现在Andersen Global在全球拥有超过15,000名专业人员，通过其成员公司和合作公司，在全球超过425个地点设有办公室。

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