Truepic et SmartFrame s’associent pour offrir aux marques de sport mondiales une authenticité et une transparence sans égales

SAN DIEGO et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Truepic, le fournisseur d’infrastructures sécurisées pour la transparence des contenus, et SmartFrame Technologies, un fournisseur de premier plan de services technologiques basé au Royaume-Uni qui redéfinit la norme en matière d’image numérique, ont lancé le premier modèle sécurisé de protection des images destiné à redéfinir l’écosystème de l’authenticité et de la sécurité, sans compromis avec la provenance, dans l’espace mondial de la photographie sportive.

Grâce à sa technologie innovante de streaming d’images, SmartFrame a fait des progrès remarquables pour garantir l’intégrité et la propriété des collections multimédias. Les photos garanties par l’autorité de certification approuvée Truepic sont soumises à un processus de vérification fluide et sécurisé qui signe de manière conforme et à l’échelle les médias visuels de SmartFrame. Chaque image est accompagnée des identifiants de contenu de la C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity), qui indiquent que les actifs des marques de sport sont authentiques et fournissent aux visionneurs en ligne une source d’informations fiable.

Reconnaissant l’importance de garantir la transparence et l’authenticité en ligne, plusieurs entreprises et marques sportives, telles que Six Nations Rugby, New Zealand Rugby et Manchester City FC, ont adopté le modèle SmartFrame de distribution d’images en streaming, garanti par l’autorité de certification Truepic. Ces organisations sportives de premier plan renforcent ainsi la protection mondiale des marques tout en favorisant un écosystème d’images en ligne plus sûr et plus fiable dans le domaine de la photographie sportive. De plus, en adoptant le streaming d’images sécurisé et en intégrant les identifiants de contenu C2PA, elles établissent une référence en matière de création d’images numériques publiées, consommées et monétisées en ligne. Cette démarche stratégique satisfait le besoin crucial de sécurité renforcée sur le marché de la publicité contextuelle, qui devrait atteindre plus de 500 milliards USD d’ici 2030, une sécurité dont les entreprises sportives peuvent profiter pour assurer la continuité de leur rentabilité.

« Le partenariat formé par SmartFrame et Truepic représente un grand pas en avant pour l’intégrité des médias numériques », a déclaré Jeffrey McGregor, PDG de Truepic. « Pour les partenaires commerciaux, le réseau d’avant-garde de diffusion d’images de SmartFrame, associé à l’infrastructure d’authenticité de Truepic, constitue le moyen le plus efficace de garantir l’intégrité et la propriété des collections multimédias. Nous sommes fiers de nous associer à une entreprise de pointe comme SmartFrame pour fournir des produits d’intégrité du contenu leaders du secteur. »

« En tant que membre de la C2PA, je comprends parfaitement que le besoin de confiance, de sécurité et de transparence dans les contenus visuels en ligne est aussi essentiel pour SmartFrame que pour Truepic », explique Rob Sewell, PDG de SmartFrame Technologies. « Cette vision partagée est la pierre angulaire de notre partenariat. Intégrer la technologie d’authentification très respectée de Truepic à notre réseau sécurisé de publication d’images, nous donne la capacité d’authentifier les images rapidement et efficacement, et d’offrir aux utilisateurs une expérience transparente et fiable. Cette collaboration marque une nouvelle étape de notre mission, qui consiste à fournir le plus haut niveau de protection et de transparence pour le contenu en ligne, et nous sommes ravis de nous lancer dans cette aventure avec une entreprise aussi estimée que Truepic. »

À propos de Truepic

Truepic offre une infrastructure d’authenticité pour l’internet. Les outils de transparence proposés par la Société fournissent des informations vérifiables sur l’origine et l’historique d’édition du contenu numérique. Truepic se consacre à l’avancement de produits et de services qui établissent la transparence du contenu numérique, pour permettre aux visionneurs et aux utilisateurs de constater l’authenticité et de différencier les contenus humains de ceux générés par ordinateur. Reconnues par le magazine TIME comme l’une des « Best Inventions » et parmi les « World Changing Ideas » selon Fast Company, les consommateurs, les entreprises, les créateurs et les éditeurs font confiance aux technologies de Truepic pour prendre des décisions éclairées. Pour plus d’informations, rendez-vous sur truepic.com.

À propos de SmartFrame Technologies

Fondé en 2015, SmartFrame Technologies est un fournisseur de technologie basé à Londres qui propose une plateforme redéfinissant la norme pour la publication d’images en ligne. SmartFrame réunit les marques de sports et autres propriétaires de contenus avec les éditeurs, les annonceurs et les audiences en ligne, et garantit que les images sont de haute qualité, qu’elles sont fournies avec une sécurité maximale et des analyses détaillées et que leur provenance est claire. En outre, grâce à son composant contextuel de technologie publicitaire, les marques peuvent toucher des publics en proposant des parrainages publicitaires à fort impact, intégrés à l’image, contextuellement ciblés et qui correspondent aux intérêts de leurs spectateurs tout en étant conformes aux réglementations mondiales en matière de protection de la vie privée.

