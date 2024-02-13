Andersen擴大全球估值業務，將觸角延伸至16個歐洲國家

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球發展最迅猛的獨立性多領域專業服務公司Andersen於幾個月前宣布開發全球估值業務。在區區數月的時間內，該公司已經將估值服務覆蓋面擴及歐洲16個以上的國家；僅僅是最近12個月間，就在歐洲新增了14處新機構。

Andersen的全球估值團隊為各大企業公司、基金、高淨值個人及家族辦公室提供業務、有形及無形資產、複雜證券估值服務，以達成客戶的稅務、財務報告和交易諮詢目的。Andersen的客戶來自形形色色的領域，各有其配合全球各地情勢的多樣化估值需求。

「估值是Andersen的一個重要成長領域；而我們在擴張全球估值業務、追隨客戶至世界各地之際，歐洲又是成長最速的地區之一。」Andersen全球董事長暨執行長Mark L. Vorsatz表示。

Andersen戰略性發展估值平台的工作始自2022年在羅馬尼亞新增估值分支機構，繼而又在2023年初於英國開展估值服務。Andersen去年秋天正式啟動其全球估值業務，目標是在接下來兩年內躋身全球前五大估值公司之列。

「Andersen平台跨全歐擴張，反映客戶對最佳獨立估值資源的需求正在成長，無論他們的營運地點為何。」Andersen全球估值業務管理總監Sid Luckenbach說，「我們擁有獨立估值專業人員，致力運用他們豐富的產業資歷，承諾優異的表現。」

Andersen透過與一流團隊締結合作協議、以及近期在全球範圍內新添重要生力軍，現在已具備在歐洲全境提供完整估值服務的實力。最近加入Andersen全球估值業務的歐洲機構如下：

「稅務、法律和估值這些領域極其複雜，而現在，我們可以無縫整合全歐洲及其他地區的這類業務。」Andersen歐洲地區共同管理總監Andrea De Vecchi說，「我們的專業人員擁有深厚的專業長才和司法知識，還能夠跨職能和領域工作，代客戶綜觀大局的發展。」

Andersen的全球估值業務已立足世界各地25個以上的國家，觸角伸及北美、歐洲、拉丁美洲、中東與亞洲。

關於 Andersen :

Andersen Global是一個由法律上獨立的成員公司組成的國際協會，由來自世界各地的稅務、法律和估值專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員企業Andersen Tax LLC創立，目前在全球擁有超過15,000名專業人員，透過其成員機構和合作機構在425個以上的地點開展業務。

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