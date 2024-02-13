Andersen擴大全球估值業務，將觸角延伸至16個歐洲國家

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球發展最迅猛的獨立性多領域專業服務公司Andersen於幾個月前宣布開發全球估值業務。在區區數月的時間內，該公司已經將估值服務覆蓋面擴及歐洲16個以上的國家；僅僅是最近12個月間，就在歐洲新增了14處新機構。
Andersen的全球估值團隊為各大企業公司、基金、高淨值個人及家族辦公室提供業務、有形及無形資產、複雜證券估值服務，以達成客戶的稅務、財務報告和交易諮詢目的。Andersen的客戶來自形形色色的領域，各有其配合全球各地情勢的多樣化估值需求。
「估值是Andersen的一個重要成長領域；而我們在擴張全球估值業務、追隨客戶至世界各地之際，歐洲又是成長最速的地區之一。」Andersen全球董事長暨執行長Mark L. Vorsatz表示。
Andersen戰略性發展估值平台的工作始自2022年在羅馬尼亞新增估值分支機構，繼而又在2023年初於英國開展估值服務。Andersen去年秋天正式啟動其全球估值業務，目標是在接下來兩年內躋身全球前五大估值公司之列。
「Andersen平台跨全歐擴張，反映客戶對最佳獨立估值資源的需求正在成長，無論他們的營運地點為何。」Andersen全球估值業務管理總監Sid Luckenbach說，「我們擁有獨立估值專業人員，致力運用他們豐富的產業資歷，承諾優異的表現。」
Andersen透過與一流團隊締結合作協議、以及近期在全球範圍內新添重要生力軍，現在已具備在歐洲全境提供完整估值服務的實力。最近加入Andersen全球估值業務的歐洲機構如下：
- Encon Consulting（阿爾巴尼亞）— Encon Consulting與客戶密切合作，提供包括商業策略、房地產、市場研究、可行性研究和綜合商業估值在內的各類估值服務。
- WIZEN（愛沙尼亞）— WIZEN是一家獨立商業諮詢公司，提供中小型企業價值評估、併購、財務盡職調查、融資以及策略性銷售準備和管理服務。
- Neuvoa（芬蘭）— Neuvoa Advisors的營運範圍超越赫爾辛基，提供併購、結構和所有權協議、資本安排和融資及盡職調查所需的成套估值服務。
- Sorgem Evaluation（法國）— Sorgem Evaluation與來自各行各業的客戶密切合作，包括奢侈品和消費品、教育、金融服務和房地產、醫療保健、交通、媒體和電信等等。
- American Appraisal（希臘）— American Appraisal (Hellas) Limited總部位於雅典，擅長估值、不動產諮詢和基金資產管理解決方案，服務對象為來自希臘、塞浦路斯和巴爾幹地區的客戶。
- NTC（匈牙利）— 總部位於布達佩斯的NTC專門從事金融、會計諮詢及估值工作。
- Kontakt（冰島）— 總部位於雷克雅維克的Kontakt是一家企業金融及併購顧問，為私營企業所有人及投資人的成長與既有戰略提供獨立公正的建議。
- Andersen in Italy（義大利）— Cesare Conti（前身為Managing Partner of Conti & Partners）加入Andersen成為它在米蘭的合作夥伴，為它貢獻一組資歷過人的專業人才團隊。這個名為「Corporate Finance Advisory」的新業務團隊提供商務及不動產估值、併購諮詢、交易結構和盡職調查、債務諮詢和財務風險管理服務。
- Eiroeksperts（拉脫維亞）— Eiroeksperts提供客戶包含不動產、動產與商業及無形資產在內的全套估值服務。
- Alliance Valuations（立陶宛）— 總部位於維爾紐斯的Alliance Valuations是一家不動產、資產與商業估值公司，為立陶宛各地的公司提供完整的估值服務。
- Collegium Advisors（荷蘭）— 總部位於鹿特丹的Collegium是一家獨立、全方位服務的企業金融與估值顧問，服務來自全球各地的客戶。
- Evercorp（挪威）— 總部位於奧斯陸的Evercorp提供林林總總的估值與交易服務，包括出售業務和部門、收購、財務模型和財務盡職調查等等。
- Andersen in Spain（西班牙）— 由Luis Martín Guirado和Daniel Anquela加入Andersen的馬德里辦公室合組而成，提供橫跨企業估值、投資組合估值、重組估值、衝突和索賠以及有形和無形資產估值等範疇的企業財務諮詢。
- Swiss Economics（瑞士）— Swiss Economics的總部位於蘇黎世，為客戶提供包括現金流分析、資本成本評估和影響量化分析在內的估值服務。
「稅務、法律和估值這些領域極其複雜，而現在，我們可以無縫整合全歐洲及其他地區的這類業務。」Andersen歐洲地區共同管理總監Andrea De Vecchi說，「我們的專業人員擁有深厚的專業長才和司法知識，還能夠跨職能和領域工作，代客戶綜觀大局的發展。」
Andersen的全球估值業務已立足世界各地25個以上的國家，觸角伸及北美、歐洲、拉丁美洲、中東與亞洲。
關於 Andersen :
Andersen Global是一個由法律上獨立的成員公司組成的國際協會，由來自世界各地的稅務、法律和估值專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員企業Andersen Tax LLC創立，目前在全球擁有超過15,000名專業人員，透過其成員機構和合作機構在425個以上的地點開展業務。
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