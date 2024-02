CSC faz parceria com NetDiligence para ajudar a mitigar riscos cibernéticos e dar suporte ao ecossistema de seguros cibernéticos

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--CSC, entidade de registros de domínios de classe empresarial e líder mundial em mitigar segurança de domínios, sistema de nomes de domínios (DNS) e ameaças de marcas digitais, anuncia hoje sua parceria com a NetDiligence®, líder em soluções de preparação e resposta a riscos cibernéticos para o setor de seguros cibernéticos. Com este contrato, a CSC agora é um fornecedor disponível para operadoras de seguros cibernéticos, corretores e clientes no eRiskHub® da NetDiligence na recém-desenvolvida categoria de "pré-violação": proteção de marcas e segurança de domínios.

A tecnologia inovadora da CSC possibilita que seguradoras cibernéticas, corretores e clientes protejam de modo proativo seus negócios contra ameaças cibernéticas e abuso de marcas online. "Como fornecedor preferido dos líderes de seguros cibernéticos, é essencial abordar as lacunas de segurança cibernética e ajudar as empresas a manter as perdas ao mínimo", declarou Mark Greisiger, Presidente da NetDiligence. "Estamos animados em apresentar as soluções de segurança de domínio e proteção de marcas digitais da CSC em nossa plataforma eRiskHub, pois irá oferecer a nossos usuários novas formas de lidar com riscos e ameaças cibernéticas, como phishing, comprometimento de e-mail comercial e ransomware."

A esmagadora maioria das empresas ignora sua postura de segurança de domínios como parte de um plano mais amplo de gestão de riscos para seus negócios. Para corporações que operam múltiplas marcas, com centenas ou mesmo milhares de domínios em seus portfólios, é crucial ter rápida detecção e desativação de domínios semelhantes que imitam marcas, bem como de quaisquer domínios ou subdomínios comprometidos e raptados que possam existir.

"Como principal entidade de registros de domínios de classe empresarial do mundo, a CSC pode detectar ameaças de domínios, abuso de marcas online e DNS, e fraudes com rapidez para proteger empresas de domínios fraudulentos ou comprometidos que levam a ataques cibernéticos devastadores", disse Mark Calandra, Presidente da Divisão de Serviços de Marcas Digitais da CSC. "Nossa inclusão no eRiskHub cria visibilidade para nossos serviços diretamente no fluxo de trabalho dos usuários que buscam otimizar sua postura de segurança cibernética."

Dentro do eRiskHub, as soluções da CSC serão categorizadas em três serviços: proteção de marcas digitais, serviços de registro de domínios e proteção contra fraudes. Para acessar soluções de proteção de marcas e segurança de domínios pré-violação, acesse eRiskHub. Além disto, em 12 de fevereiro, às 11h30, o Diretor de Tecnologia de Serviços de Marcas Digitais da CSC, Ihab Shraim, e Gwenn Cujdik da AXA XL, Equipe de Resposta a Incidentes Cibernéticos da América do Norte, irão discursar no Painel Caminhos para a Resiliência, Segurança de Domínios: Abordando a Segurança Cibernética na Fonte do Problema. Para entrar em contato diretamente com a CSC, acesse cscdbs.com .

Sobre a CSC

A CSC é o provedor confiável de segurança e inteligência contra ameaças escolhido pela Forbes Global 2000 e pela 100 Best Global Brands®, com áreas de foco em segurança e gestão de domínios, junto com marcas digitais e proteção contra fraudes. À medida que as empresas internacionais fazem investimentos significativos em sua postura de segurança, nossa plataforma DomainSecSM pode ajudá-las a entender os descuidos de segurança cibernética existentes e proteger seus ativos e marcas digitais online. Ao aproveitar a tecnologia de propriedade da CSC, as empresas podem consolidar sua postura de segurança para se proteger contra vetores de ameaças cibernéticas que visam seus ativos online e a reputação da marca, que as ajudam a prevenir perdas de receitas devastadoras. A CSC também proporciona proteção de marcas online, combinação de monitoramento de marcas online e atividades de cumprimento da lei, com uma visão multidimensional de várias ameaças fora do firewall com foco em domínios específicos. Os serviços de proteção contra fraudes que combatem o phishing nas fases iniciais do ataque completam nossas soluções. Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, desde 1899, a CSC possui escritórios nos EUA, Canadá, Europa e na região Ásia-Pacífico. A CSC é uma empresa internacional capaz de fazer negócios onde quer que nossos clientes estejam, e conseguimos isto ao empregar especialistas em cada empresa que atendemos. Acesse cscdbs.com.

Sobre a NetDiligence

A NetDiligence® é especializada em serviços de preparação e resposta a riscos cibernéticos. Com mais de 20 anos de experiência em segurança cibernética, a NetDiligence é um provedor premiado de software e serviços inovadores em gestão de riscos cibernéticos para o setor de seguros, incluindo avaliações de riscos cibernéticos QuietAudit®, o portal de gestão de riscos cibernéticos eRiskHub®, seu programa autorizado Breach Coach® e Breach Plan Connect®, uma solução hospedada de modo seguro, criada para ajudar gerentes seniores a planejar e executar a resposta de sua organização a um incidente cibernético, que também inclui um aplicativo móvel gratuito para acesso conveniente e meios alternativos de comunicação, caso os sistemas da empresa estejam comprometidos. A NetDiligence publica um Estudo d Reclamações Cibernéticas anual e organiza tradicionalmente suas conferências Cyber Risk Summit (Encontro de Cúpula sobre Riscos Cibernéticos) na Filadélfia, Califórnia, Toronto, Flórida, Londres e Bermudas. Para mais informação, acesse NetDiligence.com .

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.