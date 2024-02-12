CSC与NetDiligence携手帮助减轻网络安全风险，支持互联网保险生态系统

特拉华州威尔明顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- CSC今天宣布与NetDiligence®建立合作关系，CSC是一家企业级域名注册机构和世界领先的域安全、域名系统（DNS）和数字品牌安全威胁防护企业，NetDiligence是面向互联网保险行业的领先网络安全风险就绪和响应解决方案企业。根据该协议，CSC现在将按照品牌保护和域安全这一新开发的“违例前”类别，成为互联网保险运营公司、经纪公司和客户可在NetDiligence的eRiskHub®平台上选择的供应商。

CSC创新的技术有利于互联网保险运营公司、经纪公司和客户等主动保护自己的业务，防范网络安全威胁和网上品牌滥用。NetDiligence总裁Mark Greisiger指出：“作为领先互联网保险企业的优选供应商，解决网络安全盲点并帮助企业尽可能减少损失至关重要。我们很高兴在我们的eRiskHub平台上推出CSC的域安全和数字品牌防护解决方案，因为这将为我们的用户提供新的手段，让他们能够应对钓鱼、商业电子邮件泄露和勒索软件等风险和网络安全威胁。”

绝大多数企业的整体业务风险管理规划都忽视其域安全状况。如果企业运营多个品牌，拥有数百甚至上千个域，快速发现和停止与品牌混淆性相似的域，以及任何失陷、被劫持的域，或者可能存在的子域将至关重要。

CSC数字品牌服务部门总裁Mark Calandra指出：“作为世界领先的企业级域名注册机构，CSC可以快速检测域安全威胁、网上品牌和DNS滥用，以及欺诈问题，从而保护企业，防范可能导致灾难性网络攻击的欺诈性域或失陷的域。通过在eRiskHub中纳入我们的服务，让需要优化其网络安全状况的用户可以在其工作流程中看到我们的服务。”

在eRiskHub平台中，CSC的解决方案分为三个服务类别：数字品牌保护、域名注册服务和欺诈防护。要使用违例前品牌保护和域安全防护解决方案，请访问eRiskHub。此外在2月12日上午11:30，CSC数字品牌服务首席技术官Ihab Shraim和安盛信利（AXA XL）北美网络安全事件响应团队的Gwenn Cujdik将在弹性之路（Pathways to Resilience）专家组就“域安全：从源头解决网络安全问题”发言。要直接联系CSC，请访问cscdbs.com。

关于CSC

CSC是《福布斯》全球2000强和全球最具价值品牌（Best Global Brands®）100强企业信赖的首选安全和威胁情报提供商。随着全球性企业在安全上大力投入，我们的DomainSec SM平台可帮助客户了解存在的网络安全盲点，并帮助他们保护在线数字资产和品牌。借助CSC的专有技术，企业可以强化自己的安全状况，防范针对其在线资产和品牌声誉的网络安全威胁，帮助避免灾难性的收入损失。CSC还提供网上品牌防护服务，通过将网上品牌监测和执法活动相结合，通过多维度的视角来全面了解从防火墙之外针对特定域名的各种威胁。欺诈防护服务利用我们的解决方案在攻击的早期阶段打击钓鱼活动。CSC始创于1899年，总部位于美国特拉华州威尔明顿，在美国、加拿大、欧洲和亚太地区广设办事处，是一家能够为世界各地客户服务的全球性企业。为实现这一目的，我们汇聚所从事各个业务领域的专家人才。请访问cscdbs.com了解详情。

关于NetDiligence

NetDiligence®专业提供网络安全风险就绪和响应服务。NetDiligence拥有20多年的网络安全服务经验，是面向保险行业的创新网络安全风险管理软件和服务提供商，屡获各方好评。公司的服务包括QuietAudit®网络安全风险评估服务、eRiskHub®网络安全风险管理门户、授权使用的Breach Coach® 程序以及Breach Plan Connect® 安全托管解决方案，后者旨在帮助高级管理人员计划和执行组织的网络安全事件应对工作，此外还包括一个免费的移动应用，从而可以方便地访问并在公司系统失陷时作为替代通信方式。NetDiligence每年都会发布《网络安全索赔研究》 并且传统上会在费城、加利福尼亚、多伦多、佛罗里达、伦敦和百慕大举行网络安全风险峰会。有关更多信息，请访问NetDiligence.com。

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