百奧賽圖和吉利德達成多標靶抗體合作協議

中國北京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)-- 百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（「百奧賽圖」，股票代號：02315.HK）今日宣布與吉利德科學(Gilead Sciences, Inc.)達成一項抗體評估和選擇協議。該協議授權吉利德使用百奧賽圖針對廣泛的藥物標靶建立的全人抗體庫進行相關標靶的抗體評估。在三年提名期內，吉利德將提名他們感興趣的多個標靶並評估相應抗體，並有權選擇獲得特定抗體用於全球治療性產品的開發。

根據協議，百奧賽圖將會獲得一筆付款，使得吉利德能夠評估針對選定標靶的特定抗體。針對每個被提名的標靶被選定的抗體，百奧賽圖將有權獲得選擇權行權費，開發、監管和銷售里程碑付款，及個位數淨銷售額分成。

百奧賽圖董事長兼執行長沈月雷博士表示：「我們很興奮能和吉利德達成合作。吉利德是一家以其藥物開發和商業化能力而聞名的公司。我們豐富的RenMice®平台來源的全人抗體庫可為吉利德提供重要的資源，協助他們快速開發可應用於多種疾病領域的各種新型抗體類療法。我們將一如既往地支援吉利德及其他合作夥伴進行藥物開發以惠及病患。」

關於百奧賽圖全人抗體庫

百奧賽圖抗體庫由其專有的RenMice®系列平台產生，致力於加速新型療法的開發。透過基因工程科技，使RenMab®小鼠攜帶完整的人類抗體可變區序列，可產生具有高度多樣性、低免疫原性、高特異性、高親合力，及出色成藥性的全人抗體。二代RenLite®和RenNano®小鼠可分別產生共同輕鏈抗體和重鏈抗體，用於全人多特異性抗體或奈米抗體的開發。同時，百奧賽圖還建立了一系列RenMice標靶敲除小鼠，用以產生序列和表位更多樣的抗體，增加發現新型可跨物種交叉辨識抗體的可能性，為下游體內篩選、發現具有差異化的抗體候選分子提供便利。包含現成抗體序列及特徵資料的抗體庫可直接用於客戶評估與合作。

關於百奧賽圖

百奧賽圖（股票代號：02315.HK）是一家創新科技驅動新藥研發的國際性生物科技公司，致力於成為全球新藥發源地。百奧賽圖以底層基因編輯技術為基礎，自主研發了RenMice®（RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR-mimicTM）平台，用於全人治療性單克隆抗體、雙/多特異性抗體、雙抗ADC、奈米抗體和類TCR抗體的發現。百奧賽圖正在對約1000個潛在可成藥的標靶進行規模化藥物開發（「千鼠萬抗TM」計畫），並已建立起40多萬條全人抗體序列庫，用於全球合作。截至2023年6月30日，百奧賽圖已簽署了50項藥物合作開發/授權/轉讓協議，並與包括多家MNC在內的企業達成了42個標靶專案RenMice®平台授權開發合作。百奧賽圖開創了用於臨床前研究的藥物標靶敲入人源化模型的產生，目前公司子品牌BioMice®提供幾千種包括標靶人源化小鼠在內的基因編輯動物和細胞模型，同時為全球客戶提供臨床前藥理藥效和基因編輯服務。百奧賽圖總部位於北京，在中國（江蘇海門、上海）、美國（波士頓、舊金山）及德國海德堡等地設有分支機搆。欲瞭解更多資訊，請造訪官網https://www.biocytogen.com.cn/。

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