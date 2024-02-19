百奥赛图和吉利德达成多靶点抗体合作协议

中国北京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（“百奥赛图”，股票代码02315.HK）今日宣布与吉利德科学达成一项抗体评估和选择协议。该协议授权吉利德使用百奥赛图针对广泛的药物靶点建立的全人抗体库进行相关靶点的抗体评估。在三年提名期内，吉利德将提名他们感兴趣的多个靶点并评估相应抗体，并有权选择获得特定抗体用于全球范围内治疗性产品的开发。

根据协议，百奥赛图将会获得一笔付款，使得吉利德能够评估针对选定靶点的特定抗体。针对每个被提名的靶点被选定的抗体，百奥赛图将有权获得选择权行权费，开发、监管和销售里程碑付款，及个位数净销售额分成。

百奥赛图董事长兼CEO沈月雷博士表示：“ 我们很兴奋和吉利德达成合作。吉利德是一家以其药物开发和商业化能力而闻名的公司。我们丰富的RenMice®平台来源的全人抗体库可为吉利德提供重要的资源，助力他们快速开发可应用于多种疾病领域的各种新型抗体类疗法。我们将一如既往地支持吉利德及其它合作伙伴进行药物开发以惠及患者。”

关于百奥赛图全人抗体库

百奥赛图抗体库由其专有的RenMice®系列平台产生，致力于加速新型疗法的开发。通过基因工程技术，使RenMab®小鼠携带完整的人类抗体可变区序列，可产生具有高度多样性、低免疫原性、高特异性、高亲合力，及出色成药性的全人抗体。二代RenLite®和RenNano®小鼠可分别产生共同轻链抗体和重链抗体，用于全人多特异性抗体或纳米抗体的开发。同时，百奥赛图还建立了一系列RenMice靶点敲除小鼠，用以产生序列和表位更多样的抗体，增加发现新型可跨物种交叉识别抗体的可能性，为下游体内筛选、发现具有差异化的抗体候选分子提供便利。包含现成抗体序列及特征数据的抗体库可直接用于客户评估和合作。

关于百奥赛图

百奥赛图（股票代码：02315.HK）是一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，致力于成为全球新药发源地。基于底层基因编辑技术，百奥赛图自主研发了RenMice®（RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR-mimicTM）平台，用于全人治疗性单克隆抗体、双/多特异性抗体、双抗ADC、纳米抗体和类 TCR抗体的发现。百奥赛图正在对约1000个潜在可成药的靶点进行规模化药物开发（“千鼠万抗TM”计划），并已建立起40多万条全人抗体序列库，用于全球合作。截至2023年6月30日，百奥赛图已签署了50项药物合作开发/授权/转让协议并与包括多家MNC在内的企业达成了42个靶点项目RenMice®平台授权开发合作。百奥赛图开创了用于临床前研究的药物靶点敲入人源化模型的产生, 目前公司子品牌BioMice®提供几千种包括靶点人源化小鼠在内的基因编辑动物和细胞模型，同时为全球客户提供临床前药理药效和基因编辑服务。百奥赛图总部位于北京，在中国（江苏海门、上海）、美国（波士顿、旧金山）及德国海德堡等地设有分支机构。欲了解更多信息，请访问官网https://www.biocytogen.com.cn/。