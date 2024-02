REPLY: Il Framework di Test Automation di Concept Reply innova il monitoraggio delle stazioni di ricarica per i veicoli elettrici grazie all’intelligenza artificiale e all’apprendimento automatico

Il Global Test Automation Center di Reply sta contribuendo ad ottimizzare il panorama dei test di ricarica per veicoli elettrici con il suo Test Automation Framework end-to-end. Realizzato presso il Global Test Automation Center, il laboratorio di Reply specializzato nell'automazione dei test di prodotti e servizi, il nuovo Test Automation Framework per i sistemi di ricarica offre un monitoraggio a 360 gradi di tutti i touchpoint interconnessi alla postazione di ricarica, come portali web, applicazioni mobile, stazioni di ricarica e simulatori di veicoli elettrici. (Photo: Business Wire)

Il Global Test Automation Center di Reply sta contribuendo ad ottimizzare il panorama dei test di ricarica per veicoli elettrici con il suo Test Automation Framework end-to-end. Realizzato presso il Global Test Automation Center, il laboratorio di Reply specializzato nell'automazione dei test di prodotti e servizi, il nuovo Test Automation Framework per i sistemi di ricarica offre un monitoraggio a 360 gradi di tutti i touchpoint interconnessi alla postazione di ricarica, come portali web, applicazioni mobile, stazioni di ricarica e simulatori di veicoli elettrici. (Photo: Business Wire)

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Concept Reply, l'azienda del gruppo Reply specializzata nell'innovazione IoT, ha esteso le funzionalità del proprio Test Automation Framework per includere la convalida dei sistemi di ricarica dei veicoli elettrici. Grazie all’utilizzo di modelli digitali (digital twin) integrati nel framework proprietario di automazione dei cicli di test, la soluzione di Concept Reply consente di misurare i livelli di affidabilità, efficienza e sicurezza delle stazioni di ricarica, simulando scenari complessi in un ambiente virtuale controllato.

Realizzato presso il Global Test Automation Center, il laboratorio di Reply specializzato nell'automazione dei test di prodotti e servizi, il nuovo Test Automation Framework per i sistemi di ricarica offre un monitoraggio a 360 gradi di tutti i touchpoint interconnessi alla postazione di ricarica, come portali web, applicazioni mobile, stazioni di ricarica e simulatori di veicoli elettrici. Grazie all'integrazione di intelligenza artificiale e apprendimento automatico, il framework non solo implementa le funzioni standard di testing end-to-end ma include scenari specifici volti a verificare le interazioni tra i vari componenti e dispositivi in un ecosistema complesso e all'aperto, gestito da una pluralità di soggetti.

La progressiva trasformazione dell'ecosistema trasporti sempre più orientato verso modelli di smart mobility e scenari V2X, sta determinando un rapido incremento delle stazioni di ricarica installate con la conseguente necessità per gli operatori della nuova mobilità sostenibile di offrire servizi non solo con una buona user experience ma sempre più affidabili e sicuri. In questo scenario, le competenze digitali sono fondamentali sia per la gestione delle infrastrutture di ricarica sia per la gestione del veicolo.

Reply supporta le società impegnate lungo tutta la filiera della nuova mobilità attraverso la realizzazione di nuove architetture applicative a supporto dello sviluppo dell'infrastruttura e dei processi di ricarica. Ciò include anche la creazione di sistemi innovativi che abilitano nuovi modelli di flessibilità energetica, come i concetti di vehicle to home, vehicle to grid, micro grid e gestione delle comunità energetiche.

Il framework di Concept Reply è dunque progettato per permette a car maker, gestori elettrici e operatori del settore di verificare rigorosamente la compatibilità dei dispositivi di ricarica, sia pubblici che privati, con vari modelli di veicoli elettrici e protocolli di comunicazione. Attraverso test che valutano le prestazioni su più livelli, come potenza, tipologia di veicoli e fattori ambientali, il framework assicura continuità nelle interazioni tra veicoli e stazioni di ricarica, garantendo qualità nei servizi e affidabilità nei prodotti offerti.

Per sapere di più sul Test Automation Framework per la convalida dei sistemi di ricarica e sulle competenze di Reply in ambito quality engineering visita www.reply.com/it/quality-engineering.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

Concept Reply

Concept Reply è riconosciuta come esperta in Testing and Quality Assurance. Grazie ai nostri laboratori e a un team internazionale di professionisti, siamo attualmente il partner fidato di Quality Assurance per la maggior parte delle principali banche italiane, in quanto offriamo una profonda conoscenza in ambito di innovazioni e soluzioni sul mercato dei servizi finanziari globali (funzionale e tecnico - fintech) con osservatori, partnership e progetti. Abbiamo una Business Unit dedicata ai servizi finanziari dove la comprovata esperienza in Quality Assurance si combina a una conoscenza approfondita di processi aziendali e societari, creando soluzioni innovative e specializzate che consentono di ridurre i costi di validazione e aumentare l’efficacia generale del testing. www.concept.reply.com