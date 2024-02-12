CSC與NetDiligence攜手合作，協助緩解網路風險並支援網路保險生態系統

德拉瓦州威爾明頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- CSC是一家企業級網域註冊商，也是緩解網域安全、網域名稱系統(DNS)和數位品牌威脅的全球領導者。該公司今天宣布與NetDiligence®建立合作夥伴關係，後者是為網路保險業提供網路風險準備和回應解決方案的領導者。根據該協議，CSC現在被歸入NetDiligence的eRiskHub®上新開發的「入侵前」類別：「品牌保護和網域安全」下的網路保險公司、經紀人和客戶的可用供應商。

CSC的創新科技使網路保險公司、經紀人和客戶能夠積極主動地保護其業務免受網路威脅和線上品牌濫用。NetDiligence總裁Mark Greisiger表示：「身為網路保險領導者的首選供應商，解決網路安全性漏洞並協助企業將損失降至最低至關重要。我們很高興能在eRiskHub平台上引進CSC的網域安全和數位品牌保護解決方案，因為它將為我們的使用者提供因應網路釣魚、商業電子郵件外洩和勒索軟體等風險和網路威脅的新方法。」

絕大多數公司都忽視了其網域安全態勢，未將其視為企業更大風險管理計畫的一部分。對於經營多個品牌的公司（其產品組合中擁有數百甚至數千個網域）來說，迅速偵測並停用那些與品牌相似度高的網域至關重要，同時也需對可能存在的任何遭入侵、被劫持的網域或子網域進行處理。

CSC數位品牌服務部總裁Mark Calandra表示：「CSC是全球首屈一指的企業級網域註冊商，可以快速偵測網域威脅、線上品牌和DNS濫用以及詐騙行為，以保護公司免受詐騙性或遭入侵網域導致的破壞性網路攻擊。被納入eRiskHub後，我們的服務可以直接進入使用者的工作流程，從而使他們的網路安全態勢獲致最佳化。」

在eRiskHub中，CSC的解決方案將分為三種服務：數位品牌保護、網域註冊商服務和詐騙保護。要使用入侵前品牌保護和網域安全解決方案，請造訪eRiskHub。此外，2月12日上午11:30，CSC數位品牌服務技術長Ihab Shraim和AXA XL北美網路事件回應團隊的Gwenn Cujdik將在題為「復原力之路」小組，網域安全：從問題源頭解決網路安全問題的會議上發言。如欲直接聯絡CSC，請造訪cscdbs.com。

關於CSC

CSC是富比士全球企業2000大(Forbes Global 2000)和全球最佳品牌100大(100 Best Global Brands®)值得信賴的首選安全和威脅情報供應商，重點關注網域安全和管理領域以及數位品牌和詐騙保護。隨著全球企業在安全態勢方面進行重大投資，我們的DomainSecSM平台可以協助他們瞭解存在的網路安全監管，並保護其線上數位資產和品牌。透過利用CSC的專有技術，企業可以鞏固其安全態勢，以防止針對其線上資產和品牌聲譽的網路威脅媒介，協助他們避免災難性的營收損失。CSC還提供線上品牌保護（線上品牌監測和執法活動的結合），從多層面瞭解防火牆外針對特定域的各種威脅。在攻擊的早期階段打擊網路釣魚的詐騙保護服務使我們的解決方案更加完善。CSC成立於1899年，總部位於美國德拉瓦州威爾明頓市，在美國、加拿大、歐洲和亞太地區設有辦事處。CSC是一家全球性的公司，無論客戶身在何處， 我們都有能力幫助其推展業務——且均由來自各領域的專家完成。請造訪cscdbs.com。

關於NetDiligence

NetDiligence®專精於網路風險準備和回應服務。憑藉20多年的網路經驗，NetDiligence成長為一家屢獲殊榮的保險業創新網路風險管理軟體和服務提供者，包括QuietAudit®網路風險評估、eRiskHub®網路風險管理門戶、其授權的Breach Coach® 計畫和安全代管解決方案Breach Plan Connect® ，Breach Plan Connect®旨在協助高級管理人員規劃和執行其組織對網路事件的回應，其中還包括一個免費的行動應用程式，以便在公司系統受到攻擊時方便造訪和更換通訊方法。NetDiligence出版年度《網路索賠研究報告》並在費城、加州、多倫多、佛羅里達州、倫敦和百慕達舉辦傳統的網路風險高峰會。如欲瞭解更多資訊，請造訪NetDiligence.com。

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