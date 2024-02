CSC entre en partenariat avec NetDiligence pour atténuer les cyberrisques et soutenir l'écosystème de la cyberassurance

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--CSC, un bureau d’enregistrement de domaines pour entreprise et leader mondial de l’atténuation des menaces des domaines, des systèmes de noms de domaine (DNS) et des marques numériques, annonce aujourd’hui son partenariat avec NetDiligence®, un chef de file des solutions de préparation et de réponse aux cyberrisques pour le secteur de la cyberassurance. Avec cet accord, CSC est maintenant un fournisseur auprès des compagnie de cyberassurance, courtiers et clients sur eRiskHub® de NetDiligence sous la nouvelle rubrique « préviolation » : protection de la marque et sécurité des domaines.

La technologie innovante de CSC permet aux compagnies de cyberassurance, aux courtiers et aux clients de protéger de manière proactive leurs entreprises contre les cybermenaces et les abus de marque en ligne. « En tant que fournisseur privilégié des leaders de la cyberassurance, il est essentiel de combler les lacunes en matière de cybersécurité et d’aider les entreprises à réduire au maximum les pertes », déclare Mark Greisiger, président de NetDiligence. « Nous sommes ravis de présenter les solutions de sécurité de domaine et de protection de la marque numérique de CSC sur notre plateforme eRiskHub, car cela fournira à nos utilisateurs de nouvelles façons de riposter face aux risques et aux cybermenaces comme le phishing, la compromission de messagerie d’entreprise et les ransomwares. »

Une écrasante majorité des entreprises négligent leur stratégie de sécurité de domaine et ne disposent pas de plan clairement défini pour la gestion des risques. Pour les entreprises exploitant plusieurs marques, avec des centaines, voire des milliers de domaines dans leurs portefeuilles, il est crucial de pouvoir compter sur une détection rapide et la désactivation de domaines trop similaires qui imitent les marques, ainsi que de tout domaine compromis, détourné ou sous-domaine potentiel.

« En tant que principal bureau d’enregistrement de domaines pour entreprise au monde, CSC détecte rapidement les menaces de domaine, les abus de marque en ligne et DNS, et la fraude pour protéger les entreprises contre les domaines frauduleux ou compromis qui conduisent à des cyberattaques dévastatrices », déclare Mark Calandra, président de la division Digital Brand Services de CSC. « Notre inclusion dans eRiskHub crée de la visibilité pour nos services directement dans le workflow des utilisateurs qui cherchent à optimiser leur stratégie de cybersécurité. »

Au sein de l’eRiskHub, les solutions de CSC seront classées en trois services : protection des marques numériques, services d’enregistrement de domaines et protection antifraude. Pour accéder aux solutions préviolation de protection de la marque et de sécurité des domaines, rendez-vous sur eRiskHub. En outre, le 12 février à 11h30, Ihab Shraim, Chief Technology Officer, Digital Brand Services, CSC, et Gwenn Cujdik, North America Cyber Incident Response Team, AXA XL, s'exprimeront dans le cadre du panel Chemins de la résilience, sécurité des domaines : attaquer les problèmes de cybersécurité à la racine. Pour contacter directement CSC, rendez-vous sur cscdbs.com.

À propos de CSC

CSC est le fournisseur de confiance en matière de sécurité et de veille des menaces pour le Forbes Global 2000 et le 100 Best Global Brands® dans les secteurs de la sécurité et de la gestion des domaines, ainsi que la protection des marques numériques et antifraude. Alors que les entreprises mondiales investissent de manière significative dans leur stratégie de sécurité, notre plateforme DomainSecSM peut les aider à comprendre les vulnérabilités en termes de cybersécurité et les aider à sécuriser leurs actifs numériques en ligne et leurs marques. En tirant parti de la technologie propriétaire de CSC, les entreprises peuvent solidifier leur posture de sécurité pour se protéger contre les vecteurs de cybermenace ciblant leurs actifs en ligne et leur réputation de marque, en les aidant à éviter des pertes de revenus dévastatrices. CSC offre également une protection de marque en ligne, combinant des activités de surveillance de la marque en ligne et d’application de la loi, avec une vue multidimensionnelle de diverses menaces à l’extérieur du pare-feu ciblant des domaines spécifiques. Les services de protection antifraude qui combattent le phishing dans les premiers stades de l’attaque complètent nos solutions. Basé à Wilmington, dans le Delaware, aux États-Unis, depuis 1899, CSC a des bureaux partout aux États-Unis, au Canada, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. CSC est une entreprise mondiale capable de fonctionner partout où ses clients sont implantés, et de proposer les conseils d’experts dans tous les secteurs d’activités concernés. Rendez-vous sur cscdbs.com.

À propos de NetDiligence

NetDiligence® est spécialisé dans les services de préparation et de réponse aux cyberrisques. Avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la cybersécurité, NetDiligence est un fournisseur primé de logiciels et de services innovants de gestion des cyberrisques pour le secteur de l’assurance, y compris QuietAudit® Cyber Risk Assessments, le portail de gestion des cyberrisques eRiskHub®, le programme agréé Breach Coach® , et Breach Plan Connect® , une solution hébergée et sécurisée conçue pour aider les responsables à planifier et exécuter la réponse de leur entreprise en cas de cyberattaque, qui comprend également une application mobile gratuite pour un accès pratique et des moyens de communication alternatifs si les systèmes de l’entreprise sont compromis. NetDiligence publie chaque année sa Cyber Claims Study et organise sa série de conférences Cyber Risk Summit à Philadelphie, Californie, Toronto, Floride, Londres, et aux Bermudes. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter NetDiligence.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.