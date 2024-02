L&T Technology Services et BlackBerry collaborent pour offrir une suite de technologies automobiles pour SDV

BANGALORE, Inde--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), une société pionnière en matière de services d’ingénierie numérique et de R&D, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec BlackBerry, la société de services et de logiciels de sécurité de confiance. Cette collaboration vise à exploiter la suite de solutions logicielles automobiles BlackBerry® QNX® et à permettre le développement de véhicules innovants définis par logiciel (SDV) pour les équipementiers (OEM) du monde entier.

Ce partenariat voit LTTS intégrer dans ses offres de services les technologies de pointe de BlackBerry®, y compris QNX® Neutrino® OS, QNX® OS for Safety, QNX® Hypervisor, la plateforme de données de véhicule BlackBerry IVY® et les intergiciels acoustiques QNX. Cela permettra d’accélérer la mise sur le marché des produits tout en garantissant des solutions critiques sûres et sécurisées.

Grâce à son expertise dans le domaine de l’ingénierie et des logiciels pour SDV, LTTS a permis aux OEM de construire des véhicules innovants de nouvelle génération avec des solutions sur mesure axées sur la sûreté et la sécurité. La collaboration avec BlackBerry constitue une étape importante dans le parcours continu de LTTS visant à forger des partenariats avec les leaders mondiaux de la technologie et fournir des solutions d’ingénierie de premier plan aux clients finaux.

LTTS déploiera des solutions de pointe de BlackBerry pour construire des plateformes SDV de nouvelle génération sur des ordinateurs haute performance (HPC) et des contrôleurs de domaine avec des architectures logicielles complexes et des intergiciels réduisant considérablement le temps de mise sur le marché pour les clients finaux. Dans le cadre de ce partenariat, LTTS et BlackBerry formeront conjointement des ingénieurs aux plateformes QNX OS et QNX Hypervisor.

Dhiraj Handa, vice-président BlackBerry IoT en Asie-Pacifique, déclare : « BlackBerry est un leader du marché pour les logiciels embarqués qui nécessitent à la fois sécurité, fiabilité et sûreté fonctionnelle. Grâce à notre collaboration avec LTTS, notre technologie fournit une base logicielle fiable pour le développement et l’avancement de la prochaine génération de véhicules définis par logiciel qui offrira des expériences utilisateur améliorées, et ce, en toute sécurité. »

Alind Saxena, président des ventes et directeur exécutif de L&T Technology Services Limited, déclare : « LTTS prend en charge des clients automobiles mondiaux afin d’accélérer leur trajectoire de développement technologique vers les véhicules définis par logiciel construits sur les considérations de sécurité et de sûreté les plus strictes. Grâce à cette collaboration avec BlackBerry, LTTS peut aider les organisations automobiles à atteindre le plein potentiel de ses solutions de haute performance et évolutives fondées sur les technologies embarquées BlackBerry de pointe. »

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse de Larsen & Toubro Limited qui se concentre sur les services d’ingénierie et de R&D (ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et d’essai tout au long du cycle de vie du développement des produits et des processus. Nous comptons parmi nos clients 69 entreprises figurant au classement Fortune 500 et 57 des plus grandes sociétés d’ER&D au monde, dans les secteurs des produits industriels, des appareils médicaux, des transports, des télécommunications et de la high-tech, ainsi que des industries de transformation. Basés en Inde, nous comptons plus de 23 200 employés répartis dans 22 centres de conception mondiaux, 28 bureaux de vente mondiaux et 105 laboratoires d’innovation au 31 décembre 2023. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.LTTS.com/.

