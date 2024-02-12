Saudi Sports for All Federation 歡迎 2 萬多名跑者參加 2024 年利雅德馬拉松賽

女子菁英 42.2 公里組別的三名參賽者均來自衣索比亞。Badane Bedatu Hirpa 勇奪女子菁英馬拉松賽冠軍，Desta Nigist Muluneh 榮獲第二名，Jebesa Zenebu Fikadu 則獲得第三名。Saudi Sports for All Federation 主席 Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud 王子殿下在最左邊 (相片：AETOSWire)

代表肯亞的 Kigen Wilfred Kirwa 勇奪男子菁英馬拉松賽的冠軍寶座，衣索比亞的 Tilahun Abe Gashahun 榮獲第二名，而來自摩洛哥的 El Ghouz Anouar 則獲得第三名。Saudi Sports for All Federation 主席 Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud 王子殿下在最左邊為獲勝者鼓掌 (相片：AETOSWire)

沙烏地阿拉伯利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 2 月 10 日的第三屆利雅德馬拉松賽，共有來自 125 個國家 2 萬多名跑者參賽，當中包括六成的沙烏地國民共同參與，不但人數破了記錄，且跟 2023 年 的 1 萬 5 千名參賽者相比，成長了 33%。

這也是有史以來的第一次，馬拉松選手村、起點和終點皆設於 Kingdom Arena and Boulevard World 附近。各個年齡層和能力等級不同的參賽者，都可以在那裡參與四場比賽其中之一場：全程馬拉松 (42.2 公里)、半程馬拉松 (21.1 公里)、10 公里和 4 公里的家庭馬拉松賽。超過 2 萬名參賽者參與這四場比賽，其中女性跑者人數顯著增加，超過 7,200 人。以總人數論，64% 為男性，36% 為女性。

男子馬拉松的前三名菁英選手分別為來自肯亞的 Kigen Wilfred Kirwa、衣索比亞的 Tilahun Abe Gashahun 和摩洛哥的 El Ghouz Anouar，三人分別獲得了 30,000 美元、20,000美元和10,000 美元的獎金。勇奪前三名且獲得相同金額的女子馬拉松的前三名選手分別為來自衣索比亞的 Badane Bedatu Hirpa、Desta Nigist Muluneh 和 Jebesa Zenebu Fikadu。半程馬拉松菁英選手的第一名獎金為 5,000 美元起。

SFA 總裁 Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud HRH 王子說道：「根據沙烏地 2030 年願景，此類活動培育出了更為健康且快樂的人民。越來越多來自國外的參與者，也代表我們正在提升沙烏地阿拉伯為運動國家的形象」。

SFA 董事總經理 Shaima Saleh Al-Husseini 表示：「36% 的女性參與率，這個驚人的數字凸顯出了我們透過體育活動賦予女性權力的努力成果，並有助於實現沙烏地 2030 年願景所展現雄心勃勃的目標。這個成就里程碑預示著更光明且更健康的未來」。

此次活動由 Saudi Sports for All Federation (SFA) 與體育部、沙烏地阿拉伯奧林匹克和帕奧會，以及沙烏地阿拉伯田徑聯合會合作舉辦，贊助商包括 Saudi Awwal銀行，以及主要贊助商 ROSHN、百事可樂、ASICS、Twauniya、Genesis 和 Al Arabiya，獲獎者共獲得 197,000 美元的現金獎勵。該活動還得到了 JPMorgan、Hisamitsu、Activia、L’Oréal、GSK、CALO、Kudu、Delta Sports 和 MDLBeast 的贊助。

*來源： AETOSWire

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