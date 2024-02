Federação Saudita Esportes para Todos dá as boas-vindas a mais de 20.000 participantes na Maratona de Riad de 2024

The three winning participants in the women’s elite 42.2km segment all hailed from Ethiopia. Badane Bedatu Hirpa won the women’s elite marathon, Desta Nigist Muluneh came in second place, with Jebesa Zenebu Fikadu taking third place. Saudi Sports for All Federation’s President HRH Prince Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud stands on the far left (Photo: AETOSWire)

Representing Kenya, Kigen Wilfred Kirwa won the men’s elite marathon, followed by Tilahun Abe Gashahun of Ethiopia in second place, and El Ghouz Anouar of Morocco in third place. Saudi Sports for All Federation’s President HRH Prince Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud applauds the winners on the far left (Photo: AETOSWire)

RIAD, Arábia Saudita--(BUSINESS WIRE)--Mais de 20.000 participantes de 125 países, incluindo um recorde de 60% de cidadãos sauditas, participaram na terceira edição da Maratona de Riad, em 10 de fevereiro, um aumento de mais de 33%, com 15.000 corredores em 2023.

Pela primeira vez, a linha de largada e chegada, e a Marathon Village que a acompanha, estavam localizadas próximas à Kingdom Arena e ao Boulevard World. A partir daí, competidores de todas as idades e condicionamentos físicos puderam desfrutar de uma das quatro corridas: a maratona completa (42,2 km), a meia maratona (21,1 km), e a corrida familiar de 10 km e 4 km. Nas quatro corridas, houve mais de 20.000 participantes, com um aumento significativo de corredoras, superando 7.200. No total, 64% eram homens e 36% mulheres.

Os três melhores maratonistas masculinos de elite foram Kigen Wilfred Kirwa do Quênia, Tilahun Abe Gashahun da Etiópia e El Ghouz Anouar do Marrocos, que receberam US$ 30.000, US$ 20.000 e US$ 10.000, respectivamente. As três principais maratonistas de elite, que receberam os mesmos valores, foram Badane Bedatu Hirpa, Desta Nigist Muluneh e Jebesa Zenebu Fikadu, todas da Etiópia. Os prêmios para corredores de elite na meia maratona iniciaram em US$ 5 mil para o primeiro lugar.

O Presidente da SFA, Sua Alteza Real, o Príncipe Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud, disse: "Em linha com o mandato da iniciativa Visão Saudita 2030, eventos como este estão formando uma população mais saudável e feliz. E com o número crescente de participantes estrangeiros, estamos elevando o perfil da Arábia Saudita como nação esportiva."

A Diretora-Geral da SFA, Shaima Saleh Al-Husseini, disse: "O número notável de 36% de participação feminina ressalta nossos esforços concertados em capacitar as mulheres mediante o esporte e ajuda a tornar realidade as metas ambiciosas da Visão Saudita 2030. Esta conquista histórica anuncia um futuro mais brilhante e saudável."

Organizado pela Federação Saudita Esportes para Todos (SFA), em cooperação com o Ministério do Esporte, o Comitê Olímpico e Paraolímpico da Arábia Saudita, e a Federação Atlética da Arábia Saudita, os patrocinadores do evento incluíram o Saudi Awwal Bank e os principais patrocinadores ROSHN, PepsiCo, ASICS, Twauniya, Genesis e Al Arabiya, com um total de US$ 197.000 em prêmios em dinheiro concedidos aos vencedores. O evento também foi patrocinado pelo JPMorgan, Hisamitsu, Activia, L’Oréal, GSK, CALO, Kudu, Delta Sports e MDLBeast.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.