TAGTHAi 攜手拉差帕頌準備接受合作夥伴的特殊特權 延續信仰力量的風潮 吸引世界各地遊客為2024年農曆新年帶來好運

曼谷--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- TAGTHAi (問候) Thailand's Official Travel Platform 與拉差帕頌地區企業協會(RSTA) 攜手歡迎2024年農曆新年期間前來參拜“8神吉祥地標”的泰國和外國遊客，為龍年增添好運，促進拉 差帕頌地區的旅遊業。

拉差帕頌地區企業主協會由協(RSTA)會主席Mr. Chai Srivikorn領導評估2024年外國旅遊市場的增長情況與2023年的整體情況相比將繼續良好發展，拉差帕頌地區全年都有遊客慕名而 來，每天都有超過90,000-100,000人來訪使用Ratchaprasong Walk (R Walk)服務，數據明顯顯示去年年底酒店入住率平均達到90-100%，成為世界各地遊客的首選目的地。 這次與Thailand's Official Travel Platform TAGTHAi 聯手又是有助於促進旅遊業支持拉差帕頌地區的旅遊經營者有機會接待更多遊客的另一個管道；「拉差帕頌地區」被認為是滿足遊客所有 需求Eat-Pray-Stay-Shop的目的地。

泰國數位平台社會企業有限公司執行長Ms.Thiratida Kuvantharai表示“今年泰國旅遊業持續復甦，遊客喜歡自遊行和尋找更簡單、更方便、更優惠的平台製定旅遊計劃， TAGTHAi City Pass滿足了所有需求 ，促使TAGTHAi下載量現已增加超過100萬次。TAGTHAi有個明確的目標就是成為遊客完美Super Aggregator Platform。當想到去泰國旅遊時，你就會想到TAGTHAi和使用TAGTHAi作為整個旅程的助手”。

本次TAGTHAi與拉差帕頌地區企業協(RSTA)會強強聯手，包括預付費客戶群營銷辦公室主任 Mrs.Benjaporn Kamphet領導的AIS和旅遊＆TRUE由移民客戶群負責人 Ms.Chatchanun Wiwattanavarang共同為遊客提供福利，讓他們參與“A RALLY TO PROSPERITY」活動樂趣，只需掃描「8 Shrines of RATCHAPRASONG」二維碼，即可跟隨8尊神明吉祥之路的足跡；在社交媒體上發布帶有照片或視頻剪輯的消息輸入主題標籤#TAGTHAi在 Ratchaprasong簽到並設置公開，向Gaysorn Centre2樓和Gaysorn Amarin2樓禮賓櫃檯的工作人員展示該帖子，以便獲得TAGTHAi禮包以及合作夥伴（如拉差帕頌地區協會、泰國草藥鼻通）的禮物、AIS大象 團體編輯包、TRUE折疊手提包價值超過300泰銖，點擊連結查看活動詳情https://www.tagthai.com/content/p/8-shrines-of-ratchaprasong

除了拉差帕頌地區8神吉祥地標和A RALLY TO PROSPERITY活動有趣之外，還有TAGTHAi BANGKOK PASS和TAGTHAi BANGKOK PREMIUM PASS上拉差帕頌地區商店、餐館和水療中心很多優惠，下載TAGTHAi 應用程序，請 點擊此處https://tagthai-pass.onelink.me/NIKU/8vkq5v15