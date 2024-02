La Fédération saoudienne des sports pour tous (SFA) accueille plus de 20 000 concurrents au Marathon de Riyad 2024

The three winning participants in the women’s elite 42.2km segment all hailed from Ethiopia. Badane Bedatu Hirpa won the women’s elite marathon, Desta Nigist Muluneh came in second place, with Jebesa Zenebu Fikadu taking third place. Saudi Sports for All Federation’s President HRH Prince Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud stands on the far left (Photo: AETOSWire)

Representing Kenya, Kigen Wilfred Kirwa won the men’s elite marathon, followed by Tilahun Abe Gashahun of Ethiopia in second place, and El Ghouz Anouar of Morocco in third place. Saudi Sports for All Federation’s President HRH Prince Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud applauds the winners on the far left (Photo: AETOSWire)

Riyad, Arabie saoudite--(BUSINESS WIRE)--Plus de 20 000 concurrents issus de 125 pays, y compris un nombre record de 60 % de citoyens saoudiens, ont participé à la troisième édition du Marathon de Riyad, qui a eu lieu le 10 février. Le marathon a enregistré une augmentation du nombre de participants de plus de 33% par rapport à l'année dernière, avec 15 000 concurrents ayant participé à l’évènement en 2023.

Pour la première fois, le point de départ et d'arrivée du marathon de Riyad, ainsi que l’espace « Village Marathon » qui l’accompagne, étaient situés tout près du nouveau site du Kingdom Arena et du Boulevard World, offrant aux concurrents de tous âges et de tous niveaux la possibilité de participer à plusieurs distances de course : le parcours complet du marathon (42,2 km), le semi-marathon (21,1 km), la course de 10 km pour les personnes âgées 17 ans plus et la course familiale de 4 km. Un total de plus de 20 000 concurrents ont participé au marathon, avec une augmentation significative dépassant les 7 200 dans le nombre de participantes dans la catégorie des femmes coureuses. Au total, les hommes représentaient 64 % des participants et les femmes représentaient 36 %.

Du c‏ôté des hommes, les trois meilleurs marathoniens d'élite étaient Kigen Wilfred Kirwa du Kenya, Tilahun Abe Gashahun d'Éthiopie et El Ghouz Anouar du Maroc, qui ont reçu respectivement un prix de 30 000 $ US, 20 000 $ US et 10 000 $ US. Chez les dames, les trois gagnantes étaient Badane Bedatu Hirpa, Desta Nigist Muluneh et Jebesa Zenebu Fikadu, toutes originaires d'Éthiopie, et ont reçu les mêmes montants respectivement. La prime du semi-marathon pour les gagnants d’élite était de 5 000 $ US pour la première place.

« Conformément aux objectifs du plan Vision 2030, les événements pareils sont destinés à cultiver une population plus saine et plus heureuse. Grâce au nombre croissant de concurrents étrangers participant à ces évènements, nous consolidons le statut de l'Arabie saoudite en tant que nation sportive, » a déclaré le président de la SFA, SAR le Prince Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saoud.

Pour sa part, Mme Shaima Saleh Al-Husseini, directrice générale de la SFA, a déclaré : « Le pourcentage remarquable de 36 % de participation féminine reflète nos efforts collaboratifs assidus pour autonomiser les femmes par le sport et œuvrer pour atteindre les objectifs ambitieux de la Vision 2030 du Royaume. Cette réalisation marquante ouvre la voie vers un avenir plus radieux et plus sain. »

Organisé par la Fédération saoudienne des sports pour tous ‘Sports For All’ (SFA), en collaboration avec le ministère des Sports, le Comité olympique et paralympique de l’Arabie saoudite et la Fédération saoudienne d'athlétisme, l'événement est parrainé par un éventail d’entités et de partenaires de premier plan, notamment la Saudi Awwal Bank, ROSHN, PepsiCo, ASICS, Twauniya, Genesis et Al Arabiya, avec un total de 197 000 dollars de prix en espèces attribués aux gagnants. L'événement a également été parrainé par JPMorgan, Hisamitsu, Activia, L'Oréal, GSK, CALO, Kudu, Delta Sports et MDLBeast.

Source : AETOSWire