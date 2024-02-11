沙特全民体育联合会欢迎2万多名参赛者参加2024年利雅得马拉松赛

肯尼亚选手Kigen Wilfred Kirwa获得男子精英马拉松冠军，埃塞俄比亚选手Tilahun Abe Gashahun获得第二名，摩洛哥选手El Ghouz Anouar 获得第三名。最左侧的沙特全民体育联合会主席Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud亲王殿下向获胜者祝贺（照片：AETOSWire）

沙特阿拉伯，利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 2月10日，来自125个国家的2万多名参赛者参加了第三届利雅得马拉松比赛，参赛选手中沙特公民达到创纪录的60% 。相比于2023年的1.5万名参赛者，本届参赛者人数增幅超过33%。

起点和终点以及相应的马拉松村首次位于王国竞技场（Kingdom Arena）和大道世界（Boulevard World）旁边。从那里开始，所有年龄和竞技水平的参赛者可以参加四场比赛之一：全程马拉松（42.2公里）、半程马拉松（21.1公里）、10公里和4公里家庭跑。四场比赛的参赛人数超过2万人，其中女跑者大幅增加，超过7200人。总计参赛者64%为男性，36% 为女性。

男子马拉松精英跑前三名分别是肯尼亚的Kigen Wilfred Kirwa、埃塞俄比亚的Tilahun Abe Gashahun和摩洛哥的El Ghouz Anouar，他们分别获得3万美元、2万美元和1万美元的奖金。获得相同奖金的前三名女性精英马拉松运动员分别是Badane Bedatu Hirpa,、Desta Nigist Muluneh和Jebesa Zenebu Fikadu，三人均来自埃塞俄比亚。半程马拉松精英选手第一名的奖金起价为5000美元。

SFA主席Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud亲王殿下表示：“根据“沙特2030年愿景”倡议要求，这样的赛事活动要提高人们的身心健康水平。随着国际参赛者数量不断增加，我们正在提升沙特阿拉伯作为体育竞技国家的形象。”

SFA总经理Shaima Saleh Al-Husseini表示：“36%的女性参与率引人瞩目，突显我们通过体育为女性赋权的共同努力，并有助于实现‘沙特2030年愿景’的宏伟目标。这一里程碑式的成就预示着更光明、更健康的未来”。

本次赛事由沙特全民体育联合会（SFA）主办，体育部、沙特阿拉伯奥林匹克和残奥委员会以及沙特阿拉伯田径联合会合办，赞助商包括Saudi Awwal Bank，主要赞助商包括ROSHN、 PepsiCo、ASICS、Twauniya、Genesis和Al Arabiya，获胜者获得总计19.7万美元的现金奖励。该活动还得到了JPMorgan、Hisamitsu、Activia、L’Oréal、GSK、CALO、Kudu、Delta Sports和MDLBeast的赞助。

*来源： AETOSWire

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