Visa拓展其数字钱包功能与覆盖范围

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Visa (NYSE: V) ，作为全球数字支付的领军企业，宣布在Visa Commercial Pay中扩展其数字钱包功能。Visa Commercial Pay是与世界领先的虚拟支付技术供应商Conferma Pay合作打造的一套B2B支付解决方案，目的是彻底变革企业如何在全球范围内管理交易。

该创新允许金融机构将虚拟企业卡加入员工的数字钱包中——包括Apple Pay和Google Pay等第三方钱包，这样做提升了企业用户的便利性、安全性和灵活性。此举与Visa Commercial Pay在拉丁美洲及加勒比地区的显著扩张同步进行，这强调了Visa致力于在一个多元化且充满活力的商业环境中，使B2B支付更加流畅、安全和高效的承诺和领导力。

Visa Commercial Pay包含了为改善企业现金流和减少陈旧的手动处理流程而开发的虚拟卡B2B支付方案。自2020年推出至今，该方案已助力众多企业从传统的商务支付手段转向更为自动化且安全的处理流程。随着Visa在虚拟卡解决方案方面不断创新和巩固其领导地位，Juniper Research的最新报告显示，预计到2028年，全球虚拟卡支出将比2023年的3.1万亿美元增长355%，显著增加。1

全新升级的Visa Commercial Pay Mobile将配备商业代币账户和设定的支付控制，实现在销售点和非现场支付（CNP）模式下的高效支付体验。这一变革性的方法采用了先进的代币化技术，旨在最小化欺诈风险并确保支付环境的安全，同时允许企业无缝启动交易，增强整体财务灵活性。

Visa Commercial Solutions全球产品高级副总裁Gloria Colgan表示：“我们通过提供即时和安全的支付解决方案，赋予他们虚拟移动交易的灵活性和便捷性，这在今天的动态商业环境中极为关键。我们的解决方案设计用以满足全球企业的需求，在向拉丁美洲及加勒比地区扩展的过程中，我们为这些企业提供了在越来越数字化的商务景观中繁荣发展的工具。携手我们的合作伙伴Conferma Pay，我们很高兴将我们增强的能力推向全球客户。”

Regions Bank将率先与Visa合作，为其财务管理客户推出升级后的数字钱包功能。Regions在东南部、中西部和德克萨斯州的高增长市场中运营，服务于包括众多雇主在内的商业银行客户群，这些雇主各自面临着不同的支付和现金流需求。

Regions商业卡产品与策略部门负责人David Lapaglia说道：“为商业客户提供卓越的客户体验是我们价值提案的核心。Visa Commercial Pay完美补充了我们已有的丰富产品和服务。Visa认识到，当金融服务提供商向客户提供更多的便捷性及更加直观、节时的解决方案时，便能创造更大的价值。我们与此愿景不谋而合，通过加强我们的数字钱包功能，Regions正进一步展现对支持商业客户增长与繁荣承诺的决心。”

在亚太地区、欧洲、中东与非洲、以及北美地区成功推出之后，Visa Commercial Pay计划于2024年后期向拉丁美洲及加勒比地区的客户提供服务。

欲了解更多关于Visa Commercial Pay的信息，请发送电子邮件至VisaCommercialPay@visa.com .

关于Visa Inc.

Visa (NYSE: V) 是数字支付领域的全球领导者，为200多个国家和地区的消费者、商家、金融机构和政府机构之间的支付交易提供便利。我们的使命是通过创新、便捷、可靠和安全的支付网络连接世界，促进个人、企业和经济的蓬勃发展。我们相信经济与世界各地每个人息息相关并能改善每个人的生活，并认为连通性是未来货币流动的基础。如需了解更多信息，请访问 Visa.com .

关于Regions Financial Corporation

Regions Financial Corporation（NYSE:RF），拥有1520亿美元资产，是标普500指数的成员，也是全国最大的一站式消费者与商业银行、财富管理及抵押贷款产品与服务供应商之一。Regions遍及南部、中西部及德克萨斯州，通过其子公司Regions Bank，运营着约1,250个银行分行和超过2,000台自动取款机。Regions Bank是一家平等住房贷款提供者及联邦存款保险公司（FDIC）成员。欲了解Regions及其全方位产品和服务的更多信息，请访问www.regions.com .

1 https://www.juniperresearch.com/press/virtual-card-spend-to-reach-13-8tn/

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