Visa提升其數位錢包的功能與普及度

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Visa (NYSE:V)，作為全球數位支付領域的先鋒，近日宣布其Visa Commercial Pay——這是一套與全球頂尖虛擬支付技術供應商Conferma Pay共同打造的企業間（B2B）支付解決方案，將進一步提升數位錢包功能。此舉意在徹底改變全球企業進行交易管理的方式。

這項革新使得金融機構得以將虛擬企業卡整合進員工的數位錢包——涵蓋Apple Pay和Google Pay等第三方錢包，從而為企業用戶帶來更高的便利、安全和靈活性。與此同時，Visa Commercial Pay在拉丁美洲及加勒比區域的顯著擴展，展現了Visa對於推動流暢、安全及效率高的企業間（B2B）支付的堅定承諾及領導力，尤其是在這一商業環境多元且充滿活力的地區。

Visa Commercial Pay推出的虛擬卡B2B支付方案旨在提升企業的現金流並簡化過時的手動作業程序。自從2020年推出以來，該方案成功引導企業從傳統支付方法轉向更加自動化和安全的處理流程。根據Juniper Research的最近報告顯示，隨著Visa在虛擬卡解決方案上持續創新和領導，預計到2028年，全球虛擬卡支出將從2023年的3.1萬億美元增長355%。1

新升級的Visa Commercial Pay Mobile將為企業提供具備支付控制功能的商業代幣賬戶，這使得無論是在銷售點還是CNP支付方式下，都能享受到高效的支付體驗。這種創新的做法採用了先進的代幣化技術，不僅大幅降低了欺詐風險，還確保了支付環境的安全，讓企業能夠輕鬆啟動交易，進一步提升了財務運作的靈活性。

「我們正在為企業提供即時且安全的支付解決方案，讓他們享有虛擬移動交易的靈活性與便捷性，這在當下動態多變的商業環境中極為關鍵，」Visa Commercial Solutions全球產品資深副總裁Gloria Colgan說。「我們設計的方案旨在滿足全球各地企業的需求，在向拉丁美洲與加勒比區域擴展的同時，我們為這些企業提供了在日益數位化的商業環境中茁壯成長的必備工具。我們與我們的合作夥伴Conferma Pay一同，非常樂觀地將這些提升後的功能推向全球客戶。」

Regions Bank將成為首批推出Visa增強型數位錢包功能給其財務管理客戶的合作伙伴。Regions在東南部、中西部及德州的高成長市場中運營，服務範圍包括多種雇主，這些雇主每個都有其獨特的支付和現金流需求。

「為商業客戶提供卓越的客戶體驗是我們價值主張的核心，」Regions的Commercial Card Product and Strategy負責人David Lapaglia表示。「Visa Commercial Pay是對我們已豐富的產品和服務選擇的完美補充。Visa認識到，當金融服務提供商能夠為客戶提供更多便利性及更直觀、節時的解決方案時，他們便能創造更大的價值。我們分享這一遠景，並通過加強我們的數位錢包功能，Regions正在加深對於支持我們商業客戶成長與繁榮的承諾。」

繼在亞太地區、歐洲、中東與非洲以及北美地區成功推出後，Visa Commercial Pay將於2024年晚些時候向拉丁美洲與加勒比地區的客戶開放。

了解更多有關Visa Commercial Pay的資訊，請發送電子郵件至 VisaCommercialPay@visa.com .

關於 Visa Inc.

Visa (NYSE: V)是數位支付領域的世界領導者，為200多個國家和地區的消費者、商家、金融機構和政府實體之間的交易提供便利。我們的使命是透過最創新、最便捷、最可靠、最安全的支付網絡串連世界，從而促進個人、企業和經濟體的繁榮發展。我們深信經濟與每個人、每一地息息相關，能夠改善每個人、每一地的生活，並認為可及性是未來財富流動的基礎。如欲瞭解更多資訊，請造訪 Visa.com .

關於Regions Financial Corporation

Regions Financial Corporation（NYSE:RF），擁有1520億美元資產，是標準普爾500指數的一員，也是國內領先的提供全面消費者及商業銀行服務、財富管理以及抵押貸款產品和服務的大型機構之一。Regions服務範圍遍及南部、中西部以及德州，通過其子公司Regions Bank，管理著約1250家銀行分行和超過2000台自動提款機。Regions Bank是一家平等房屋貸款的提供者，同時也是聯邦存款保險公司的會員。想了解更多有關Regions及其全套產品與服務的資訊，請造問www.regions.com .

1 https://www.juniperresearch.com/press/virtual-card-spend-to-reach-13-8tn/

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。