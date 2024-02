Verimatrix XTD sélectionnée pour protéger et défendre l'application mobile FirstPay de la banque de microfinance HBL

AIX-EN-PROVENCE, France & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour, que HBL Microfinance Bank Ltd (HBL MfB) figure parmi les plus récentes institutions financières de la région de l'Asie du Sud à déployer le service de protection des applications Verimatrix Extended Threat Defense (XTD) pour la protection de FirstPay, l'application bancaire de portefeuille mobile.

La Banque HBL a adopté au début du mois les protections Verimatrix XTD pour son application mobile FirstPay, qui a été téléchargée plus d'un million de fois à ce jour sur le Google Play Store et l'App Store d'Apple. La solution Verimatrix XTD permet de réduire considérablement les risques de voir les cybercriminels utiliser l'application pour s'infiltrer dans les entreprises connectées, et ce, par le déploiement des dernières techniques d'obfuscation, d'anti-tamper et d'anti-rétroingénierie, permettant ainsi de prévenir les menaces avant qu'elles ne puissent compromettre l'application mobile et l'entreprise.

"Nous sommes heureux d'annoncer que l'application mobile FirstPay de la banque HBL Microfinance permettra désormais à sa clientèle de bénéficier du service de protection des applications Verimatrix XTD, qui offre de manière proactive les protections nécessaires contre les pirates désireux d'exploiter les vulnérabilités de l'application", a déclaré Tom Powledge, Head of Cybersecurity Business de Verimatrix. "C'est grâce à cette démarche stratégique visant à maximiser les protections au cours du processus de développement que la solution de protection XTD réduit considérablement les risques d'attaque, tout en offrant la visibilité et les informations nécessaires pour identifier les menaces potentielles et les éliminer. Ceci est particulièrement critique pour les applications mobiles qui fournissent des services aussi fondamentaux que les services bancaires essentiels à un si grand nombre de personnes."

Mustafa Jamshed Gillani, Chief Digital & Financial Inclusion Officer de HBL MfB, a déclaré : "Ce partenariat marque une étape importante dans notre parcours vers une inclusion financière numérique et la fourniture de services bancaires mobiles sûrs et sécurisés. Chez HBL Microfinance Bank, nos clients sont notre priorité et c'est pourquoi notre responsabilité est d'offrir des solutions fonctionnelles et sûres par l'intermédiaire de FirstPay. Premier portefeuille mobile soutenu par une banque de microfinance de premier plan, Firstpay a pour mission d'offrir des solutions de prêt numérique accessibles aux personnes non bancarisées".

Waqas Haider, Chief Information Security Office de HBL MfB, a déclaré : " Dans la logique de notre volonté de développer l'inclusion financière numérique et les services bancaires numériques pour les personnes non bancarisées, nous nous efforçons de fournir des services bancaires mobiles sûrs et stables à nos précieux clients. Nous mettons ainsi les exigences réglementaires au premier plan dans notre approche de la conception sécurisée. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur une équipe déterminée qui n'a qu'une seule vision : fournir des services bancaires mobiles sécurisés et fiables à nos précieux clients".

A propos de HBL Microfinance Bank

HBL Microfinance Bank a été créée en 2002 à titre de banque de microfinance nationale. HBL MfB est le fruit d'une transformation stratégique de la section de crédit et d'épargne de l'Aga Khan Rural Support Programme (AKRSP), un programme de développement intégré lancé en 1982, en vue de devenir un pionnier dans le secteur de la microfinance. En proposant des produits et des services financiers et multisectoriels ciblés, basés sur l'évolution des besoins spécifiques de ces populations défavorisées, HBL MfB continue de permettre à ses clients de renforcer leur capacité d'entreprendre et de développer leur capital financier, matériel et en ressources humaines, afin d'assurer leur avenir.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.