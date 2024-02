Newmont e Project C.U.R.E. – Duas décadas de parceria fornecendo suporte médico global

Suzy Retallack, Newmont’s Chief Safety and Sustainability Officer, shares the importance of Newmont's partnership with Project C.U.R.E. (Graphic: Business Wire)

Newmont and Project C.U.R.E.’s partnership has created a positive economic ripple effect across 36 countries. (Graphic: Business Wire)

DENVER--(BUSINESS WIRE)--A Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM) e o Project C.U.R.E. anunciaram um acordo de cinco anos para a entrega de suprimentos médicos e de treinamento que salva vidas aos profissionais de cuidados de saúde em países em desenvolvimento e comunidades próximas às operações de mineração de Newmont. No âmbito do acordo, a Newmont se compromete a fazer uma contribuição anual no valor de US$ 200.000 pelos próximos cinco anos, totalizando US$ 1 milhão.

“ Criar um impacto positivo em mais de 10 milhões de pessoas em todo o mundo é algo do qual estamos extremamente orgulhosos”, disse Suzy Retallack, diretora de segurança e sustentabilidade da Newmont. “ Por quase duas décadas, nossa parceria tem ajudado a fornecer suporte às comunidades anfitriãs próximas às nossas operações e do mundo inteiro. Estamos ansiosos para continuar a aproveitar o nosso alcance global combinado para causar um forte impacto aonde for mais necessário.”

Desde 2005, a Newmont tem uma parceria com o Projeto C.U.R.E. para a distribuição de mais de US$ 42 milhões de suprimentos e equipamentos médicos muito necessários por meio de múltiplas iniciativas de patrocínio. Os destaque da parceria incluem:

Financiamento da remessa de 108 contêineres de equipamentos médicos para 36 países.

Impacto em mais de dois milhões de pacientes por meio do apoio da Newmont ao programa C.U.R.E. Cargo.

Treinamento para mais de 440 profissionais médicos, através do programa C.U.R.E. College, em ambientes de recursos limitados para reduzir a morbidade e mortalidade neonatal e materna.

Contribuição de US$ 5 milhões para apoiar os esforços humanitários relacionados à guerra em curso na Ucrânia, fornecendo apoio direto ao Project C.U.R.E., à Cruz Vermelha Americana e ao Corpo Médico Internacional (International Medical Corps).

Entrega de 164 kits C.U.R.E. – kits pré-embalados do tamanho de uma mala com suprimentos médicos essenciais – por meio de funcionários da Newmont às instalações de cuidados de saúde na Etiópia, Gana, Indonésia, México, Nicarágua, Peru e Suriname.

“ Estamos orgulhosos de nossa parceria com a equipe da Newmont. Por quase duas décadas, trabalhamos juntos para salvar vidas e fortalecer a infraestrutura de cuidados de saúde a milhões de pessoas”, disse o Dr. Douglas Jackson, presidente e CEO do Project C.U.R.E. “ Em países como Gana e o Suriname e agora o México, Guatemala e outros, estabelecemos um padrão ouro figurativo em relação à responsabilidade social corporativa e para tornar nossas comunidades mais saudáveis, felizes e esperançosas.”

Além disso, como parte da parceria da Newmont, funcionários do mundo inteiro participam de inúmeras oportunidades de voluntariado – registrando centenas de horas e serviço ajudando a classificar suprimentos no armazém do Project C.U.R.E, embalando e descarregando contêineres, e levando kits médicos para as comunidades próximas às operações da Newmont.

Sobre o Project C.U.R.E.

Estabelecido em uma garagem em Evergreen, Colorado, em 1987, o Project C.U.R.E. cresceu para ser o maior distribuidor mundial de suprimentos e equipamentos médicos a pessoas que vivem em países em desenvolvimento. Desde 2000, o Project C.U.R.E. entregou mais de US$ 1 bilhão em assistência médica para salvar as vidas de pessoas vítimas da pobreza, desastres e violência. O Project C.U.R.E. trabalhou em 138 países, estabelecendo uma incrível presença de assistência médica no mundo inteiro.

Como uma organização 501(c)(3) registrada, o objetivo do Project C.U.R.E. é preencher as impressionantes lacunas de recursos de saúde no mundo em desenvolvimento para capacitar médicos e enfermeiros com as ferramentas de que necessitam — para tratar doenças, entregar vacinas, realizar cirurgias que transformam vidas e garantir segurança durante o parto. Em média, o Project C.U.R.E. entrega cinco contêineres de quarenta pés (12 m) de ajuda médica doada a cada semana.

Sobre a Newmont

A Newmont é a empresa líder mundial em ouro e produtora de cobre, zinco, chumbo e prata. O portfólio de ativos, clientes prospectivos e talentos de classe mundial da empresa está ancorado em jurisdições de mineração favoráveis na África, Austrália, América Latina e Caribe, América do Norte e Papua Nova Guiné. A Newmont é a única produtora de ouro listada no índice S&P 500 e é amplamente reconhecida por suas práticas ambientais, sociais e de governança baseadas em princípios. A empresa é líder do setor em criação de valor, apoiada por padrões de segurança consolidados, execução superior e conhecimento técnico. Fundada em 1921, a empresa tem capital aberto desde 1925.

Na Newmont, nosso objetivo é criar valor e melhorar vidas por meio da mineração sustentável e responsável. Para saber mais sobre a estratégia e as iniciativas de sustentabilidade da Newmont, acesse www.newmont.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.