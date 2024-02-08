Newmont和Project C.U.R.E.合作二十载，提供全球医疗支持

Newmont首席安全与可持续发展官Suzy Retallack分享Newmont与Project C.U.R.E.合作的重要作用（图示：美国商业资讯）

Newmont和Project C.U.R.E.的合作已在36个国家产生了积极的经济连锁反应。（图示：美国商业资讯）

Newmont和Project C.U.R.E.的合作已在36个国家产生了积极的经济连锁反应。（图示：美国商业资讯）

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM) 和Project C.U.R.E.宣布达成一项五年协议，为发展中国家和Newmont采矿业务附近社区的医疗服务机构提供医疗用品和救生培训支持。根据协议，Newmont承诺在未来五年内每年捐助20万美元，总计100万美元。

“ 通过与Project C.U.R.E.的合作，我们为全球1,000多万人带来了积极的影响，对此我们深感自豪。”Newmont首席安全与可持续发展官Suzy Retallack表示，“ 近二十年来的合作伙伴关系帮助我们为企业附近社区及世界各地提供支持。我们期待着继续利用我们的全球联合影响力，为最需要的地区提供强有力支援。”

Newmont与Project C.U.R.E.的合作始于2005年，多年来通过多项赞助活动发放了价值超过4,200万美元的急需医疗用品和设备。合作重点包括：

向36个国家资助108个集装箱的医疗设备。

C.U.R.E. Cargo计划在Newmont的支持下，使200多万名患者受益。

C.U.R.E. College计划在资源有限的环境中培训了超过440名医疗专业人员，以降低新生儿和孕产妇的发病率和死亡率。

捐赠500万美元，以支援与乌克兰战争相关的人道主义工作，为Project C.U.R.E.、美国红十字会和国际医疗队（International Medical Corps）提供直接支持。

通过Newmont员工向埃塞俄比亚、加纳、印度尼西亚、墨西哥、尼加拉瓜、秘鲁和苏里南的医疗机构运送了164个C.U.R.E.包（手提箱大小的预包装基本医疗用品包）。

“ 我们为与Newmont团队的合作关系感到自豪。近二十年来，我们共同努力，拯救了数百万人的生命，并加强了医疗保健基础设施。”Project C.U.R.E.总裁兼首席执行官Douglas Jackson博士表示，“ 在加纳和苏里南，以及现在的墨西哥、危地马拉等国，我们已经建立了企业社会责任的黄金标准，以使我们的社区更健康、更快乐、更有希望。”

此外，作为Newmont合作伙伴关系的一部分，世界各地的员工参与了大量的志愿服务活动，付出了数百小时的时间，包括在Project C.U.R.E.仓库帮助分拣物资、包装及卸载集装箱，以及向Newmont企业附近社区运送医疗包等。

关于Project C.U.R.E.

Project C.U.R.E.于1987年在科罗拉多州埃弗格林的一个车库里成立，现已发展成为世界最大的面向发展中国家人民的医疗用品和设备分发捐赠组织。自2000年以来，Project C.U.R.E.已提供了超过10亿美元的医疗救助，以拯救面临贫困、灾难和暴力的人们的生命。Project C.U.R.E.的医疗救助足迹遍布全球138个国家。

作为一家注册的501(c)(3)组织，Project C.U.R.E.致力于通过向医护人员提供治疗疾病、接种疫苗、实施重大手术以及确保安全分娩所需的医疗用品和设备，弥补发展中国家巨大的医疗资源缺口。Project C.U.R.E.平均每周发放五个四十英尺集装箱的医疗救援捐赠物资。

关于Newmont

Newmont是世界领先的黄金公司以及铜、锌、铅、银生产商。公司拥有世界一流的资产、发展前景和人才组合优势，能够在非洲、澳大利亚、拉丁美洲和加勒比、北美和巴布亚新几内亚有利的采矿管辖区得到充分发挥。Newmont是唯一一家进入标普500指数的黄金生产商，在原则性的环境、社会和治理实践方面受到广泛认可。该公司的价值创造能力在业界首屈一指，并以强大的安全标准、出色的执行能力和技术专长为支撑。Newmont成立于1921年，于1925年上市。

在Newmont，我们致力于通过可持续和负责任的采矿来创造价值和改善生活。如需了解有关Newmont可持续发展战略和举措的更多信息，请访问 www.newmont.com .

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