B2Broker entre en partenariat avec TFB pour renforcer ses solutions de liquidité relais

B2Broker partners with Tools for Brokers to integrate Trade Processor liquidity bridge into its existing ecosystem, enhancing the flexibility and efficiency of liquidity services it provides. (Graphic: Business Wire)

B2Broker partners with Tools for Brokers to integrate Trade Processor liquidity bridge into its existing ecosystem, enhancing the flexibility and efficiency of liquidity services it provides. (Graphic: Business Wire)

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--B2Broker, un chef de file mondial de la liquidité et de la technologie B2B dans les secteurs crypto, Forex et financier, entre en partenariat avec Tools for Brokers (TFB), qui fournit des solutions premium aux courtiers, fournisseurs de liquidité, agences de prop trading et fonds de couverture.

B2Broker vise à intégrer la liquidité relais Trade Processor de TFB dans son écosystème existant afin d'optimiser la flexibilité et l'efficience des services de liquidité qu'il fournit.

L'importance du partenariat entre B2Broker et TFB

Cette collaboration combine les solides services de liquidité de B2Broker avec la technologie de pointe Trade Processor de TFB. Voici ce que vous pouvez attendre du partenariat :

Une atténuation renforcée des risques - La liquidité relais Trade Processor introduit la fonction de routage des ordres qui permet de renforcer sensiblement les capacités de gestion des risques pour les clients B2Broker. La plateforme peut également fournir des solutions avancées de routage des ordres aux courtiers de détail grâce à ses serveurs MT4/MT5. Les traders peuvent également basculer entre A-Book et B-Book en toute simplicité, consolidant ainsi leur flexibilité et leur capacité d'adaptation aux tendances du marché.

Un accès élargi - Avec cette intégration, les clients B2Broker auront un accès optimal aux plateformes MT4, MT5 et cTrader. L'intégration FIX API externe est également possible pour la connexion à des plateformes tierces.

Une interface intuitive et une capacité analytique de pointe - Le Trade Processor rationalise également l'interface utilisateur numérique pour simplifier l'obtention des données essentielles et l'accès aux fonctionnalités de B2Broker. La page d'historique de trading contient désormais les positions clôturées et toutes les informations détaillées pertinentes. Des pages supplémentaires permettent aux clients d'analyser les statistiques de position ouverte et les indicateurs d'exposition, mais aussi de surveiller la performance des serveurs.

Arthur Azizov, CEO de B2Broker, s'exprime au sujet du partenariat : « Notre collaboration avec Tools for Brokers soutient directement notre objectif de fournir une technologie novatrice à notre clientèle. La solution Trade Processor de TFB vient renforcer notre offre grâce à l'optimisation de la gestion des risques et à une intégration fluide avec les principales plateformes de trading. En parallèle, ce partenariat offre aux utilisateurs TFB l'accès à la vaste réserve de liquidité de B2Broker constituée de plus de 800 instruments de liquidité sur huit classes d'actifs. Il s'agit d'un échange mutuel de forces qui promet d'optimiser la valeur que B2Broker et TFB veulent générer pour leurs clients. »

Alexey Kutsenko, CEO de Tools for Brokers, se dit ravi de cette collaboration à venir : « Nous sommes très heureux de ce partenariat avec B2Broker. La société est reconnue pour son écosystème solide de produits destinés aux courtiers. Je suis convaincu qu'ensemble nous créerons une solution encore plus puissante pour les clients de B2Brokers et que nous les aiderons à se développer plus rapidement et à rester résilients ».

À propos de Tools for Brokers

Tools for Brokers (TFB) est un fournisseur mondial de technologies au service des courtiers de détail, LP, sociétés de prop trading et fonds de couverture opérant sur plusieurs plateformes telles que MT4, MT5, Match-Trader et cTrader. Les solutions de TFB sont optimisées par la liquidité relais Trade Processor. La technologie de base est encore renforcée par l’analyse de données, des outils d’atténuation des risques, des solutions de gestion de l’argent et un hub numérique unique pour gérer les plugins TFB de manière fluide.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.t4b.com

Services de B2Broker

B2Broker est un leader mondial dans le secteur de la liquidité et de la fintech. B2Broker fournit des services B2B aux courtiers Forex, aux plateformes d’échange crypto, aux prop traders, aux courtiers spot crypto, aux courtiers multiactifs et à de nombreuses autres industries. B2Broker propose plus de 800 instruments de liquidité soutenus par huit classes d’actifs différentes. De plus, la plateforme propose des solutions de traitement des paiements, des solutions de marque blanche, des solutions back-office et de nombreux autres mécanismes pour créer un service de liquidité et de gestion d’entreprise complet pour ses clients B2B.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur b2broker.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.