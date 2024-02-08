EIG 旗下 MidOcean Energy 将收购 SK Earthon 在秘鲁液化天然气（PLNG）公司 20% 的股份

华盛顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- MidOcean Energy（简称“MidOcean”），一家由全球能源和基础设施领域的领先机构投资者EIG成立并管理的液化天然气（LNG）公司，今天宣布已与SK Earthon（简称“SK”）签订了最终协议，以收购SK在Peru LNG（简称“PLNG”）中的20%股权。

PLNG是南美洲第一座液化天然气（LNG）出口工厂的所有者及运营商，位于秘鲁利马以南170公里的Pampa Melchorita地区。PLNG的资产包括具有4.45百万吨每年（mmtpa）加工能力的天然气液化工厂，一条完全自有、长达408公里、具有1,290百万立方英尺每日（mmcf/d）输送能力的管线，两个各容积130,000立方米（m3）的储存罐，一座全资拥有的、长1.4公里的海上码头，以及一个最高装载能力为19.2百万立方英尺每日（mmcf/d）的卡车装载设施。PLNG由Hunt Oil Company操作管理，是拉丁美洲仅有的两座LNG生产设施之一。

我们视PLNG为秘鲁天然气领域内一个关键的战略资产，因为它为秘鲁天然气资源的货币化提供了一条重要的出口路径。此外，PLNG在为秘鲁全国范围内的住宅和工业客户提供液化天然气（LNG），以及向各大城市中的压缩天然气（CNG）驱动车辆供油方面，扮演着不可或缺的角色。随着天然气行业在秘鲁能源结构中的地位日益上升，它已成为支撑工业部门电力供应及住宅领域多种用途的重要力量。

De la Rey Venter， MidOcean Energy的首席执行官表示：“我们对此次收购充满热情，它标志着MidOcean策略实现全球化、多元化及建立一个具有弹性的LNG资产组合的重要一步。PLNG是一个我们非常了解并深受赞赏的资产，它拥有坚实的长期基本面、一支出色的管理团队和稳定可靠的运营效能。我们期待着成为PLNG合作伙伴网络的一部分，并致力于贡献于该项目的长期成功，以及它在秘鲁能源市场中发挥积极影响的使命。”

MidOcean正处于完成收购东京瓦斯（Tokyo Gas）在四个澳大利亚LNG项目中股份的过程之中，该交易的金额达到了21.5亿美元，目标是在二月底前完成交易。

PLNG的交易必须符合标准的成交条件。

在此次交易中，摩根士丹利作为MidOcean的独家财务顾问提供了咨询服务。

关于EIG

EIG是全球能源和基础设施领域的领先机构投资者，截至2023年12月31日，管理资产总额达229亿美元。EIG专注于全球范围内能源及与能源相关的基础设施的私人投资。在其41年的历史中，EIG已经向能源领域的405个以上项目或公司在42个国家的六大洲投资超过471亿美元。EIG的客户包括美国、亚洲和欧洲的许多领先的养老基金、保险公司、捐赠基金、基金会和主权财富基金。EIG总部位于华盛顿特区，并在休斯顿、伦敦、悉尼、里约热内卢、香港和首尔设有办公室。

关于MidOcean Energy

MidOcean Energy是由EIG成立并管理的一家液化天然气（LNG）公司，旨在构建一个多元化、有韧性、成本和碳竞争力强的全球LNG投资组合。这反映了EIG对LNG作为能源转型的关键推动者以及LNG作为地缘政治战略能源资源重要性日增的信念。MidOcean Energy的领导者是De la Rey Venter，一位拥有26年行业经验的资深人士，曾在壳牌集团（Shell Plc）担任全球LNG业务负责人等多个高级执行职务。欲了解更多信息，请访问EIG的官方网站www.eigpartners.com或MidOcean Energy的官方网站www.midoceanenergy.com。

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