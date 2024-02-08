Newmont和Project C.U.R.E.合作二十載，提供全球醫療支援

Newmont和Project C.U.R.E.的合作已在36個國家產生了積極的經濟連鎖反應。（圖示：美國商業資訊）

Newmont和Project C.U.R.E.的合作已在36個國家產生了積極的經濟連鎖反應。（圖示：美國商業資訊）

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM) 和Project C.U.R.E.宣布達成五年協議，為開發中國家和Newmont採礦業務附近社區的醫療服務機構提供醫療用品和救生培訓支援。根據協議，Newmont承諾在未來五年內每年捐贈20萬美元，總計100萬美元。

「透過與Project C.U.R.E.的合作，我們為全球1,000多萬人帶來了正面的影響，對此我們深感自豪。」Newmont安全與永續長Suzy Retallack表示，「近二十年來的合作夥伴關係幫助我們為企業附近社區及世界各地提供支援。我們期待著繼續利用我們的全球聯合影響力，為最需要的地區提供強有力支援。」

Newmont與Project C.U.R.E.的合作始於2005年，多年來透過多項贊助活動發放了價值超過4,200萬美元的急需醫療用品和設備。合作重點包括：

向36個國家資助108個貨櫃的醫療設備。

C.U.R.E. Cargo計畫在Newmont的支持下，使200多萬名患者受益。

C.U.R.E. College計畫在資源有限的環境中培訓了超過440名醫療專業人員，以降低新生兒和孕產婦的發病率和死亡率。

捐贈500萬美元，以支援與烏克蘭戰爭相關的人道主義工作，為Project C.U.R.E.、美國紅十字會和國際醫療團（International Medical Corps）提供直接支援。

透過Newmont員工向衣索比亞、迦納、印尼、墨西哥、尼加拉瓜、秘魯和蘇利南的醫療機構運送了164個C.U.R.E.包（手提箱大小的預包裝基本醫療用品包）。

「我們為與Newmont團隊的合作關係感到自豪。近二十年來，我們共同努力，拯救了數百萬人的生命，並加強了醫療保健基礎設施。」Project C.U.R.E.總裁兼執行長Douglas Jackson博士表示 ，「在迦納和蘇利南，以及現在的墨西哥、瓜地馬拉等國，我們已經建立了企業社會責任的黃金標準，以使我們的社區更健康、更快樂、更有希望。」

此外，作為Newmont合作夥伴關係的一部分，世界各地的員工參與了大量的志願服務活動，付出了數百小時的時間，包括在Project C.U.R.E.倉庫幫助分揀物資、包裝及卸載貨櫃，以及向Newmont企業附近社區運送醫療包等。

關於Project C.U.R.E.

Project C.U.R.E.於1987年在科羅拉多州埃弗格林的一個車庫裡成立，現已發展成為世界最大的面向開發中國家人民的醫療用品和設備分發捐贈組織。自2000年以來，Project C.U.R.E.已提供了超過10億美元的醫療救助，以拯救面臨貧困、災難和暴力的人們的生命。Project C.U.R.E.的醫療救助足跡遍佈全球138個國家。

作為經註冊的501(c)(3)組織，Project C.U.R.E.致力於透過向醫護人員提供治療疾病、接種疫苗、實施重大手術以及確保安全分娩所需的醫療用品和設備，彌補開發中國家巨大的醫療資源缺口。Project C.U.R.E.平均每週發放五個四十英尺貨櫃的醫療救援捐贈物資。

關於Newmont

Newmont 是世界領先的黃金公司以及銅、鋅、鉛、銀生產商。公司擁有世界一流的資產、發展前景和人才組合優勢，能夠在非洲、澳洲、拉丁美洲和加勒比、北美和巴布亞紐幾內亞有利的採礦管轄區得到充分發揮。Newmont是唯一一家進入標普500指數的黃金生產商，在原則性的環境、社會和治理實踐方面受到廣泛認可。該公司的價值創造能力在業界首屈一指，並以強大的安全標準、出色的執行能力和技術專長為支撐。Newmont成立於1921年，於1925年上市。

在Newmont，我們致力於透過可持續和負責任的採礦來創造價值和改善生活。如需了解有關Newmont可持續發展戰略和舉措的更多資訊，請瀏覽www.newmont.com。

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