MidOcean Energy da EIG adquirirá os 20% de participação da SK Earthon na Peru LNG

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--A MidOcean Energy (“MidOcean”), uma empresa de gás natural liquefeito (GNL) formada e administrada pela EIG, um investidor institucional líder nos setores globais de energia e infraestrutura, anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo com a SK Earthon (“SK”) para adquirir os 20% de participação da SK na Peru LNG (“PLNG”).

A PLNG possui e opera a primeira planta de exportação de GNL da América do Sul, localizada em Pampa Melchorita, 170 km ao sul de Lima, Peru. Os ativos da PLNG compreendem uma planta de liquefação de gás natural com capacidade de processamento de 4,45 mmtpa, um gasoduto de propriedade integral de 408 km com capacidade de 1.290 mmcf/dia, dois tanques de armazenamento de 130.000 m3, um terminal marítimo de propriedade integral de 1,4 km de comprimento e uma instalação de carregamento de caminhões com capacidade de até 19,2 mmcf/dia. A PLNG é operada pela Hunt Oil Company e é uma das duas únicas instalações de produção de GNL na América Latina.

Acreditamos que a PLNG é um ativo altamente estratégico para o setor de gás natural peruano, proporcionando uma rota fundamental para monetizar os seus recursos de gás natural através da exportação. Também desempenha um papel importante no fornecimento de GNL a clientes residenciais e industriais, bem como a veículos movidos a GNV em várias cidades do país. O setor do gás natural tornou-se uma parte cada vez mais importante do mix energético peruano, sustentando a geração de eletricidade para o setor industrial, tendo ainda diversas aplicações no setor residencial.

De la Rey Venter, CEO da MidOcean Energy, disse, “Estamos entusiasmados com esta aquisição, pois reflete mais um passo notável na estratégia da MidOcean para criar um portfólio de GNL global, diversificado e resiliente. A PLNG é um ativo que conhecemos e admiramos, com fundamentos sólidos de longo prazo, uma equipe de gestão forte e operações confiáveis. Estamos ansiosos por concretizar nossa parceria com a PLNG e contribuir para a prosperidade a longo prazo desse empreendimento e sua missão de desempenhar um papel positivo no mercado energético peruano.”

A MidOcean também está em processo de conclusão da aquisição das participações da Tokyo Gas em quatro projetos australianos de GNL por US$ 2,15 bilhões, com conclusão prevista para o final de fevereiro.

A transação da PLNG está sujeita às condições habituais de fechamento.

O Morgan Stanley atuou como consultor financeiro exclusivo da MidOcean na transação.

Sobre a EIG

A EIG é um investidor institucional líder nos setores globais de energia e infraestrutura, com US$ 22,9 bilhões sob gestão em 31 de dezembro de 2023. A EIG é especializada em investimentos privados em energia e infraestrutura relacionada à energia em um escopo global. Durante os seus 41 anos de história, a EIG destinou mais de 47,1 bilhões de dólares ao setor energético por meio de mais de 405 projetos ou empresas em 42 países em seis continentes. Os clientes da EIG incluem muitos dos principais planos de pensões, companhias de seguros, fundos de doações, fundações e fundos soberanos nos EUA, Ásia e Europa. A EIG está sediada em Washington, D.C., com escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul.

Sobre a MidOcean Energy

A MidOcean Energy, uma empresa de GNL formada e gerida pela EIG, procura construir um portfólio global de GNL diversificado, resiliente e competitivo em termos de custos e carbono. Ela reflete a crença da EIG no GNL como um facilitador essencial da transição energética e na importância crescente do GNL como um recurso energético geopoliticamente estratégico. A MidOcean Energy é chefiada por De la Rey Venter, um veterano de 26 anos na indústria que ocupou vários cargos executivos seniores, incluindo diretor global de GNL da Shell Plc. Para obter informações adicionais, visite o site da EIG em www.eigpartners.com ou o site da MidOcean Energy em www.midoceanenergy.com.

