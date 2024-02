MidOcean Energy van EIG neem een belang van 20 procent in Peru LNG over van SK Earthon

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--MidOcean Energy (“MidOcean”), een LNG-bedrijf dat is opgericht en wordt beheerd door EIG, een toonaangevende institutionele belegger in de mondiale energie- en infrastructuursector, heeft vandaag bekendgemaakt dat het bedrijf een definitieve overeenkomst is aangegaan met SK Earthon (“SK”) voor de overname van het belang van 20 procent in Peru LNG (“PLNG”) dat momenteel in het bezit van SK is.

PLNG is eigenaar en exploitant van de eerste LNG-exportfabriek in Zuid-Amerika, in Pampa Melchorita, 170 km ten zuiden van Lima, Peru. De bezittingen van PLNG bestaan uit een installatie voor het vloeibaar maken van aardgas met een verwerkingscapaciteit van 4,45 mmtpa, een pijpleiding van 408 km met een capaciteit van 1290 mmcf/d die volledig eigendom is van het bedrijf, twee opslagtanks van 130.000 m3, een zeeterminal met een lengte van 1,4 km die volledig eigendom is van het bedrijf, en een vrachtwagenterminal met een capaciteit van maximaal 19,2 mmcf/d. PLNG wordt gerund door Hunt Oil Company en is een van de slechts twee LNG-productiefaciliteiten Latijns-Amerika.

Wij zijn van mening dat PLNG strategisch van grote waarde is voor de Peruaanse aardgassector en een belangrijke route is om door middel van export inkomsten te genereren uit de aardgasvoorraden van het land. Het bedrijf speelt daarnaast een belangrijke rol bij de levering van LNG aan residentiële en industriële klanten, evenals voor CNG-aangedreven voertuigen in verschillende steden in het land. De aardgassector is een steeds belangrijker onderdeel van de Peruaanse energiemix geworden en fungeert als steunpilaar voor de de elektriciteitsopwekking voor de industriële sector en voor verschillende toepassingen in de residentiële sector.

De la Rey Venter, CEO van MidOcean Energy CEO, merkt op: “We zijn heel enthousiast over de overname. Deze vormt een belangrijke volgende stap in de strategie van MidOcean om een internationaal, gediversifieerd en veerkrachtig LNG-portfolio te realiseren. PLNG is een belangrijke pion die we kennen en bewonderen, met een gezonde basis voor de lange termijn, een sterk managementteam en betrouwbare operationele activiteiten. We kijken uit naar de samenwerking met PLNG en hopen een bijdrage te kunnen leveren aan de welvaart van de onderneming op lange termijn en aan haar inspanningen om een positieve rol te spelen op de Peruaanse energiemarkt.”

MidOcean werkt daarnaast hard aan de voltooiing van de overname van het belang van Tokyo Gas in vier Australische LNG-projecten voor een bedrag van USD 2,15 miljard. Het is de bedoeling dat deze overname eind februari wordt afgerond.

De PLNG-transactie is onder voorbehoud van de gebruikelijke voltrekkingscondities.

Morgan Stanley trad op als de exclusieve financiële adviseur voor MidOcean bij deze transactie.

Over EIG

EIG is een toonaangevende institutionele belegger in de wereldwijde energie- en infrastructuursector, met een beheerd vermogen van USD 22,9 miljard op 31 december 2023. EIG is gespecialiseerd in particuliere investeringen in energie en energiegerelateerde infrastructuur op wereldwijde basis. Tijdens de 41-jarige geschiedenis van het bedrijf heeft EIG meer dan USD 47,1 miljard geïnvesteerd in de energiesector door middel van meer dan 405 projecten of bedrijven in 42 landen op zes continenten. Tot de cliënten van EIG behoren veel toonaangevende pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, kapitaalfondsen, stichtingen en staatsinvesteringsfondsen in de VS, Azië en Europa. EIG heeft haar hoofdkantoor in Washington, D.C. en bijkantoren in Houston, Londen, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong en Seoul.

Over MidOcean Energy

MidOcean Energy, een LNG-bedrijf opgericht en beheerd door EIG, streeft naar het realiseren van een gediversifieerd, veerkrachtig en kosteneffectief internationaal LNG-portfolio met een concurrerend CO2-profiel. Het bedrijf is een belichaming van het geloof van EIG in LNG als een cruciale factor binnen de energietransitie en het groeiende belang van LNG als geopolitiek strategische energiebron. MidOcean Energy wordt geleid door De la Rey Venter, een veteraan uit de sector die al 26 jaar actief is in diverse senior executive functies, waaronder Global Head voor LNG bij Shell Plc. Zie voor meer informatie de website van EIG op www.eigpartners.com of de website van MidOcean Energy op www.midoceanenergy.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.