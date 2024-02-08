EIG旗下公司MidOcean Energy將收購SK Earthon持有的百分之二十Peru LNG股權

華盛頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- MidOcean Energy（以下簡稱「MidOcean」）是全球能源和基礎設施領域首屈一指的機構投資者EIG成立並管理的液化天然氣 (LNG) 公司。該公司今天宣布，收購SK Earthon（以下簡稱「SK」）持有的百分之二十Peru LNG（以下簡稱「PLNG」）股權一事已達成最終協議。

PLNG擁有並經營南美洲第一座液化天然氣出口廠，這座出口廠位於祕魯利馬市南方170公里處的Pampa Melchorita。PLNG的資產包括一座處理能力為4.45 mmtpa（百萬公噸/年）的天然氣液化廠、一條全資擁有的408公里長輸送管線（輸送能力為1,290 mmcf/d（百萬立方英尺/日））、兩座130,000立方公尺的儲存槽、一座全資擁有的1.4公里長海運碼頭，以及一處卡車裝載設施（其裝載能力最高可達19.2 mmcf/d）。拉丁美洲僅有兩座液化天然氣生產設施，PLNG即為其一，該公司的經營者是Hunt Oil Company。

MidOcean認為PLNG掌握透過出口將天然氣資源貨幣化的關鍵途徑，在祕魯天然氣產業中具有高度戰略性。論及供應液化天然氣給該國各地城市的家用及工業用客戶和燃氣車輛時，PLNG也佔有相當重要的地位。天然氣在祕魯能源組合中的重要性逐日上升，不僅支援工業用發電，也支援家庭用電的多種應用。

MidOcean Energy執行長De la Rey Venter表示：「本次收購令我們雀躍不已，因為，MidOcean的策略是建立多元彈性的全球天然氣組合，本次收購表示這項策略又向前邁進了一大步。我們熟知並推重PLNG，它有良好的長期基本面、強大的管理團隊和可靠的經營模式。我們期待成為PLNG的合作夥伴，協助它走向長期繁榮，對秘魯的能源市場發揮積極作用。」

與此同時，MidOcean也在協商以21.5億美元收購Tokyo Gas擁有的四項澳洲液化天然氣計畫權益，這項收購行動預計在二月底完成。

PLNG交易必須按慣例成交條件完成。

Morgan Stanley（中文名：摩根士丹利）在本次交易中擔任MidOcean的獨家執行財務顧問。

關於 EIG

EIG是全球能源和基礎設施領域的一流機構投資者，截至2023年12月31日，其管理資產總額已達229億美元。EIG專門從事全球能源和能源相關基礎設施的私人投資。EIG在41年的發展史中，已投資逾471億美元於能源部門，投資對象遍及六大洲內42個國家405個以上的專案或公司。EIG的客戶包括美國、亞洲和歐洲許多首屈一指的退休金計劃、保險公司、捐款基金、基金會和主權財富基金。EIG總部位於華盛頓特區，並在休士敦、倫敦、雪梨、里約熱內盧、香港和首爾設有辦事處。

關於MidOcean Energy

MidOcean Energy是一家由EIG成立和管理的液化天然氣 (LNG) 公司，它的宗旨是建立一個多元、彈性、具成本和碳競爭力的全球液化天然氣組合。這表明EIG相信液化天然氣是能源轉型的關鍵動力，以及液化天然氣作為地緣政治戰略性能源資源的重要性正在不斷成長。MidOcean Energy的領導者De la Rey Venter是一位資深專業者，已在這個產業深耕26年，歷任多個高管職位，包括Shell Plc（中文名：殼牌）的全球液化天然氣部門主管。如欲取得進一步資訊，請造訪EIG的網站：www.eigpartners.com，或是MidOcean Energy的網站：www.midoceanenergy.com。

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