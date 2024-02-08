LambdaTest與QualityKiosk Technologies合作，提升企業品質保證

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 知名雲端統一測試平臺LambdaTest和享譽全球的品質工程服務供應商QualityKiosk Technologies欣然宣布建立戰略合作關係。
這份合作關係旨在打造量身訂製的解決方案，讓企業得以大量設計並使用高品質、零錯誤的軟體。這份合作關係將運用QualityKiosk的高性能工程和品質保證服務專業能力，並輔以LambdaTest的人工智慧雲端測試平台。
QualityKiosk Technologies的成長官Amalesh Mishra在強調這份合作關係的重要性時說道：「現在，我們的端到端品質工程平台和測試解決方案套組將更具影響力。我們與LambdaTest合作，透過LambdaTest的雲端平台大幅提高能力，幫助客戶跨瀏覽器持續進行品質測試。我們很高興與LambdaTest聯手，在企業規模擴大之際，為不斷成長的數位生態系統開發尖端解決方案，縮短交付高品質碼的速度。」
這份合作關係讓QualityKiosk得以運用LambdaTest的HyperExecute平台，為客戶在DevOps (CI/CD) 生命週期的不同時間點提供安全、可擴展、具洞察力的測試編排。
LambdaTest執行長暨共同創辦人Asad Khan表示：「我們承諾為企業提供可靠的測試平台，與QualityKiosk Technologies的持續合作證實了這一點。我們的共同目標，是提高企業的軟體品質和測試效率。我們期待結合雙邊經驗，為企業客戶提供以追求價值為目標的解決方案。」
關於 LambdaTest
LambdaTest是一個智慧型全通路企業執行環境，透過Just in Time Test Orchestration (JITTO) 協助企業大幅縮短上市時間、確保高品質發佈，並加速數位化轉型。LambdaTest深受來自130多個國家的一萬多家企業客戶和200多萬名使用者信任，並用它來滿足其測試需求。
- 瀏覽器與應用程式測試——使用者可在雲端跨3000多種不同瀏覽器、真實設備和作業系統環境，執行網路和行動應用程式的手動和自動測試。
- HyperExecute——幫助客戶在雲端以極快的速度執行和編排任何框架和程式語言的測試網格，以減少品質測試時間，讓開發人員在更短的時間內完成軟體。
如需進一步資料，請造訪：https://lambdatest.com。
關於QualityKiosk
數位轉型推動者、全球規模數一數二的獨立品質工程 (QE) 解決方案提供商QualityKiosk Technologies幫助各大公司建立和管理數位應用程式，以獲得最佳性能和使用者體驗。該公司成立於2000年，專門提供品質保證自動化、性能保證、機器人流程自動化 (RPA)、客戶體驗管理、網站可靠性工程 (SRE)、雲端治理和管理以及資料分析解決方案和服務。
該公司的營運範圍遍及25個以上的國家，旗下員工數量高達4000多人，幫助一流銀行、金融服務及保險 (BFSI)、電子商務、汽車、電信、OTT、娛樂和製藥品牌達成業務轉型目標。QualityKiosk Technologies長於提供以IP為主導的創新品質工程解決方案，為客戶帶來正面作用，因此屢次出現在Forrester、Gartner和The Everest Group等知名全球諮詢顧問公司的報告中。如需進一步資訊，請造訪：https://www.qualitykiosk.com。
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