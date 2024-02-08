LambdaTest與QualityKiosk Technologies合作，提升企業品質保證

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 知名雲端統一測試平臺LambdaTest和享譽全球的品質工程服務供應商QualityKiosk Technologies欣然宣布建立戰略合作關係。

這份合作關係旨在打造量身訂製的解決方案，讓企業得以大量設計並使用高品質、零錯誤的軟體。這份合作關係將運用QualityKiosk的高性能工程和品質保證服務專業能力，並輔以LambdaTest的人工智慧雲端測試平台。

QualityKiosk Technologies的成長官Amalesh Mishra在強調這份合作關係的重要性時說道：「現在，我們的端到端品質工程平台和測試解決方案套組將更具影響力。我們與LambdaTest合作，透過LambdaTest的雲端平台大幅提高能力，幫助客戶跨瀏覽器持續進行品質測試。我們很高興與LambdaTest聯手，在企業規模擴大之際，為不斷成長的數位生態系統開發尖端解決方案，縮短交付高品質碼的速度。」

這份合作關係讓QualityKiosk得以運用LambdaTest的HyperExecute平台，為客戶在DevOps (CI/CD) 生命週期的不同時間點提供安全、可擴展、具洞察力的測試編排。

LambdaTest執行長暨共同創辦人Asad Khan表示：「我們承諾為企業提供可靠的測試平台，與QualityKiosk Technologies的持續合作證實了這一點。我們的共同目標，是提高企業的軟體品質和測試效率。我們期待結合雙邊經驗，為企業客戶提供以追求價值為目標的解決方案。」

關於 LambdaTest

LambdaTest是一個智慧型全通路企業執行環境，透過Just in Time Test Orchestration (JITTO) 協助企業大幅縮短上市時間、確保高品質發佈，並加速數位化轉型。LambdaTest深受來自130多個國家的一萬多家企業客戶和200多萬名使用者信任，並用它來滿足其測試需求。

如需進一步資料，請造訪：https://lambdatest.com。

關於QualityKiosk

數位轉型推動者、全球規模數一數二的獨立品質工程 (QE) 解決方案提供商QualityKiosk Technologies幫助各大公司建立和管理數位應用程式，以獲得最佳性能和使用者體驗。該公司成立於2000年，專門提供品質保證自動化、性能保證、機器人流程自動化 (RPA)、客戶體驗管理、網站可靠性工程 (SRE)、雲端治理和管理以及資料分析解決方案和服務。

該公司的營運範圍遍及25個以上的國家，旗下員工數量高達4000多人，幫助一流銀行、金融服務及保險 (BFSI)、電子商務、汽車、電信、OTT、娛樂和製藥品牌達成業務轉型目標。QualityKiosk Technologies長於提供以IP為主導的創新品質工程解決方案，為客戶帶來正面作用，因此屢次出現在Forrester、Gartner和The Everest Group等知名全球諮詢顧問公司的報告中。如需進一步資訊，請造訪：https://www.qualitykiosk.com。

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