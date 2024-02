Strategisch AI partnerschap Bollegraaf en Greyparrot zorgt voor transformatie afvalmanagement wereldwijd

Greyparrot Analyzer operating in the Bollegraaf Group test centre. (Photo: Business Wire)

LONDEN, VK & APPINGEDAM, NL--(BUSINESS WIRE)--Bollegraaf, ’s werelds grootste fabrikant van recyclinginstallaties, is een strategisch partnerschap aangegaan met Greyparrot, een pionier op het gebied van AI waste analytics, om te zorgen voor een transformatie van het internationale afvalmanagement. Als onderdeel van de overeenkomst brengt Bollegraaf al zijn inspanningen op het gebied van Vision AI onder bij Greyparrot en investeert een bedrag van in totaal 11,8 miljoen Euro ($12,8M) in Greyparrot in ruil voor een minderheidsbelang in het bedrijf. Bovendien wordt Bollegraaf wereldwijd distributeur van en strategisch partner voor Greyparrot's Analyzer, een platform dat met behulp van AI camerasystemen momenteel 100% zichtbaarheid biedt in de afvalstromen bij recyclinginstallaties in 14 landen.

In het kader van de deal neemt Greyparrot het intellectuele eigendom op het gebied van vision-based computing en het zeer hoog aangeslagen AI ontwikkelingsteam van Bollegraaf over. Daarnaast zal Greyparrot zijn eerste kantoor op het Europese vasteland openen in Nederland.

Via dit baanbrekende partnerschap willen beide bedrijven duizenden bestaande Material Recovery Facilities (MRF’s) en Plastics Recovery Facilities (PRF’s) moderniseren met geavanceerde AI mogelijkheden om zo het recyclingpercentage een boost te geven en de emissies van materialen meetbaar te maken. De samenwerking moet resulteren in revolutionaire, slimme recyclinginstallaties die volledig geautomatiseerd en wendbaar zijn om nieuwe waarde te creëren uit afvalstromen en tegelijkertijd te voorkomen dat miljoenen tonnen afval eindigen op stortplaatsen, in oceanen en in verbrandingsovens. Binnen de initiatieven om het afvalmanagement te transformeren, maakt deze samenwerking een aanzienlijke versnelling mogelijk van de wereldwijde overgang van een lineaire naar een circulaire economie. Greyparrot en Bollegraaf committeren zich bovendien aan de ontwikkeling van nieuwe producten waarin de sterkten van beide bedrijven samenkomen om de visie van volledig geautomatiseerde en intelligente sorteerfaciliteiten te realiseren.

Met een aandeel van meer dan 50% in de mondiale markt voor recyclinginstallaties en het aanbod van turnkey recyclingoplossingen is Bollegraaf bij uitstek gepositioneerd om de fysieke infrastructuur te leveren, terwijl het alom bewezen vermogen van Greyparrot om AI waste analytics te integreren in software- en hardwaresystemen een cruciale digitale laag toevoegt. Alleen al in 2023 waren faciliteiten in staat aan de hand van de Greyparrot Analyzer meer dan 25 miljard objecten te analyseren en in real-time in 70+ categorieën onder te brengen bij zeven lagen aan data, waaronder materiaalsoort, financiële waarde, merk en uitstoot van broeikasgassen.

Naar verwachting zal de wereld in 2050 meer dan 3,4 miljard ton afval per jaar produceren. Met slechts 5500 sorteerfaciliteiten wereldwijd voor de verwerking van huishoudelijk afval is het van cruciaal belang dat er meer installaties van de volgende generatie worden gebouwd en dat de oudere worden gemoderniseerd met nieuwe technologieën – zoals AI – zodat de verwerkingstijden worden versneld en het recyclingpercentage wordt verbeterd om de groeiende tsunami aan afval het hoofd te kunnen bieden.

Momenteel wordt slechts 1% van het afval in de faciliteiten gemonitord en wordt, zelfs in geavanceerde economieën, 40% van het afval met de hand gesorteerd. AI, en de data die daardoor in real-time beschikbaar komen, draagt bij aan een digitalisering en automatisering van systemen om een enorme hoeveelheid aan verloren financiële waarde vast te leggen. Alleen al voor plastic afval in de VS geldt dat het gebrek aan zichtbaarheid en automatisering bijdraagt aan een verlies van $80B-$120B per jaar aan materiaal afgevoerd richting stortplaatsen en verbrandingsovens. De Greyparrot Analyzer staat garant voor 100% zichtbaarheid op de samenstelling van afval en brengt daarmee een nieuw, intelligenter niveau van inzicht in afval binnen handbereik dat binnen Greyparrot bekend staat als waste intelligence. Met dergelijke geautomatiseerde, real-time afvalmonitorings- en digitale systemen op basis van AI kan de industrie het probleem van het ‘onzichtbare afval’ tackelen en een van oudsher arbeidsintensief proces transformeren.

Dankzij de hogere mate van datatransparantie kunnen afvalmanagers nu optimaal onderbouwd aantonen te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen. Deze cruciale data over de wereld van de post-consumptie vormen de voedingsbodem voor een ongekende samenwerking binnen de gehele afvalwaardeketen en de partijen die daarop invloed uitoefenen en leiden ertoe dat producenten, afvalmanagers en wettelijke instanties elkaar vinden in een poging om afvalmaterialen op een duurzamere wijze terug te winnen en te hergebruiken.

Bollegraaf:

“Met 63 jaar aan ervaring in de industrie blijft Bollegraaf internationaal toonaangevend op het gebied van volledig geautomatiseerde innovatieve turnkey recyclingoplossingen. De toekomst is helder: om het recyclingpercentage verder op te voeren, is meer inzicht en samenwerking door de gehele waardeketen cruciaal. We zijn al langere tijd op zoek naar manieren om AI te implementeren om op feiten gebaseerde en geautomatiseerde besluitvorming te faciliteren en onze klanten een veel nauwkeuriger beeld te bieden van de samenstelling van hun afval met maximalisatie van hun ROI als einddoel,” zegt Edmund Tenfelde, CEO van Bollegraaf Recycling Solutions. “We zijn zeer verheugd over deze strategische investering en de samenwerking met Greyparrot in het kader van onze inspanningen om waste intelligence te integreren in zowel de opkomende recyclinginfrastructuur als de bestaande faciliteiten wereldwijd. We zijn ervan overtuigd dat de uitgebreide kennis van Bollegraaf op het gebied van de automatisering van recycling MRF processen, de premium kwaliteit van de apparatuur en de unieke expertise in engineering versterkt door de AI systemen van Greyparrot leiden tot een volstrekt unieke synergie die voorbestemd is te slagen.”

Greyparrot:

“In een wereld waarin we verdrinken in afval dat voor een groot deel is terug te winnen, is de noodzaak over te gaan tot actie nog nooit zo urgent geweest. Het is tijd voor een revolutionaire sprong voorwaarts in de manier waarop we ons afval waarderen, vastleggen en managen. We zijn verheugd te mogen samenwerken met Bollegraaf en ons team van experts op het gebied van artificial intelligence en deep learning uit te mogen breiden om deze uitdaging aan te kunnen gaan en de weg vrij te maken voor de meest omvangrijke rollout van AI binnen de afvalindustrie tot nu toe,” zegt Mikela Druckman, CEO van Greyparrot. “Door AI waste analytics sneller beschikbaar te stellen aan meer fabrieksmanagers, voorzien we de industrie van de op data gebaseerde inzichten die nodig zijn om slimme MRF's te bouwen en te laten draaien, nieuwe waarde te creëren uit teruggewonnen materialen en de milieu-impact van afval te verlagen. Samenwerking met fabrieksbouwers en andere cruciale spelers is hiervoor niet alleen van essentieel belang maar ook de belangrijkste reden dat Greyparrot hardware-agnostisch is en ons platform kan worden geïntegreerd met alle soorten systemen. Vooruitgang in de aanpak van de afvalcrisis is alleen mogelijk als we samenwerken en ons committeren aan systemische verandering aangedreven door waste intelligence.”

Over Greyparrot

Greyparrot (greyparrot.ai), de leider in AI waste analytics, past AI toe om de recycling op mondiaal niveau op te schalen en te voorkomen dat miljoenen tonnen afval eindigen op de stortplaats of in de verbrandingsoven. Door diepere, intelligentere inzichten te bieden in de samenstelling en de waarde van afvalstromen, helpt Greyparrot de afvalindustrie meer waarde terug te winnen uit hun afvalverwerkingsprocessen en de milieu-impact van afval te verlagen.

Het waste intelligence platform, waaronder Greyparrot Analyzer en Greyparrot Sync (API), biedt real-time inzichten in meer dan 70 afvalcategorieën verdeeld in zeven lagen aan data, waaronder financiële waarde, merk en uitstoot van broeikasgassen, vastgelegd op meerdere locaties binnen een recyclingfaciliteit. In 2023 analyseerde Greyparrot meer dan 25 miljard afvalobjecten en droeg het bedrijf bij aan een hogere efficiëntie met als resultaat dat honderdduizenden tot miljoenen dollars per faciliteit konden worden bespaard – en dat kon worden voorkomen dat miljoenen tonnen afval op stortplaatsen, in oceanen en in verbrandingsovens eindigden.

Op basis van Greyparrot's inzichten kunnen recyclingprofessionals, fabrieksbouwers, verpakkingsproducenten en FMCG-merken beslissingen nemen die ze helpen hun recyclingefficiëntie te verhogen, aan recyclingvoorschriften te voldoen en het ontwerp van recyclebare verpakkingen te verbeteren.

Klik hier om te zien hoe AI waste analytics van Greyparrot werkt (www.greyparrot.ai/how-it-works)

Over Bollegraaf

De Bollegraaf Groep (bollegraaf.com) is een wereldwijd toonaangevende expert en innovator in de afvalsorteer- en recyclingsector. De reputatie van Bollegraaf is gebaseerd op de unieke kwaliteit van de apparatuur op het gebied van scheidingsprestaties, robuustheid en onderhoudsgemak. Een eersteklas kwaliteit aangevuld met de technische expertise van Bollegraaf zorgt ervoor dat de beste oplossingen geleverd worden voor de specifieke uitdagingen van elk van onze klanten. Door doorlopend en fors te investeren in innovatie, slaagt Bollegraaf erin state-of-the-art recyclingoplossingen te bieden voor alle soorten afvalstromen, van huishoudelijk afval, papier en plastic tot bouw- en sloopafval.

Bollegraaf is in 1961 in Nederland opgericht en bestaat uit twee bedrijven: Bollegraaf Recycling Solutions en Lubo Recycling Solutions. Het bedrijf heeft daarnaast meerdere dochterondernemingen in Europa. Van Dyk Recycling Solutions is Bollegraaf's exclusieve distributeur die een uiterst succesvol verkoopkantoor exploiteert en een sterke Noord-Amerikaanse aanwezigheid heeft vanuit het hoofdkantoor in Norwalk, Connecticut, Verenigde Staten.

De visie van Bollegraaf is helder: Afval bestaat niet, alleen een voorraad van waardevolle stoffen die gesorteerd, schoongemaakt en voorbereid moeten worden om weer een nieuwe levenscyclus in te gaan.

Klik hier om te zien hoe Bollegraaf een wereld van verschil maakt met zijn oplossingen (www.bollegraaf.com/nl/duurzaamheid)