LambdaTest和QualityKiosk Technologies携手提升企业质量保证水平

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 知名云端统一测试平台LambdaTest和享誉全球的质量工程服务提供商QualityKiosk Technologies自豪地宣布建立战略合作伙伴关系。

此次合作旨在提供量身定制的解决方案，使企业能够成规模地创建和实施高质量、无差错的软件。此次合作利用了QualityKiosk在性能工程和质量保证服务方面的专业知识，并辅以LambdaTest由人工智能支持的云端测试平台。

QualityKiosk Technologies首席增长官Amalesh Mishra强调了此次合作的重要意义，他表示：“我们的端到端质量工程平台和测试解决方案套件现在将更具影响力。与LambdaTest的合作极大地增强了我们通过LambdaTest的云平台帮助客户实现跨浏览器持续质量测试的能力。我们很高兴能与LambdaTest携手合作，为不断发展的数字生态系统开发尖端解决方案，帮助企业更快地扩展和交付高质量代码。”

通过此次合作，QualityKiosk可以利用LambdaTest的HyperExecute平台，在DevOps (CI/CD)生命周期的不同阶段为客户提供安全、可扩展和有洞察力的测试编排。

LambdaTest首席执行官兼联合创始人Asad Khan表示：“我们致力于为企业提供可靠的测试平台，与QualityKiosk Technologies的持续合作就是明证。我们的共同目标是帮助企业提高软件质量和测试效率。我们期待利用自身的综合经验为企业客户提供价值驱动的解决方案。”

关于 LambdaTest

LambdaTest提供智能化全渠道企业执行环境，通过即时测试编排(JITTO)来协助企业大幅缩短产品上市时间、确保高质量发布和加速数字化转型。130多个国家的超过1万家企业客户和200余万用户依赖LambdaTest满足其测试需求。

如需了解更多信息，请访问https://lambdatest.com。

关于QualityKiosk

QualityKiosk Technologies是数字化转型的推动者，也是全球最大的独立质量工程(QE)解决方案提供商之一，帮助企业构建和管理数字化应用，以实现最佳性能和用户体验。公司成立于2000年，专门提供质量保证自动化、性能保证、机器人流程自动化(RPA)、客户体验管理、站点可靠性工程(SRE)、云治理与管理以及数据分析解决方案和服务。

公司业务遍布全球超过25个国家，拥有4000多名员工，帮助一些领先的金融服务和保险业、电子商务、汽车、电信、OTT、娱乐和制药品牌实现其业务转型目标。凭借以知识产权为先导的创新型质量工程解决方案及其为客户创造的积极影响，QualityKiosk Technologies经常在Forrester、Gartner和The Everest Group等全球知名咨询公司的报告中得到重点推介。如需了解更多信息，请访问https://www.qualitykiosk.com。

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