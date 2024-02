LambdaTest et QualityKiosk Technologies s’associent pour améliorer l’assurance qualité des entreprises

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LambdaTest, une plateforme de test unifiée basée sur le cloud, et QualityKiosk Technologies, un fournisseur de services d’ingénierie de la qualité mondialement reconnu, sont fiers d’annoncer un partenariat stratégique.

Ce partenariat est conçu pour proposer des solutions sur mesure, permettant aux entreprises de créer et de mettre en œuvre des logiciels de haute qualité et exempts d’erreurs à l’échelle. Cette collaboration tire parti de l’expertise de QualityKiosk en matière d’ingénierie de la performance et de services d’assurance qualité, complétée par la plateforme de test basée sur le cloud et alimentée par l’IA de LambdaTest.

Amalesh Mishra, responsable de la croissance chez QualityKiosk Technologies, a souligné l’importance de ce partenariat en déclarant : « Nos plateformes d’assurance qualité de bout en bout et notre suite de solutions de test vont désormais avoir encore plus d’impact. Le partenariat avec LambdaTest renforce considérablement notre capacité à aider les clients à réaliser des tests de qualité continus sur tous les navigateurs grâce à la plateforme cloud de LambdaTest. Nous sommes très heureux d’unir nos forces avec celles de LambdaTest pour développer des solutions de pointe destinées à l’écosystème numérique en pleine croissance, alors que les entreprises se développent et livrent du code de qualité de plus en plus rapidement. »

Ce partenariat va permettre à QualityKiosk de tirer parti de la plateforme HyperExecute de LambdaTest, fournissant une orchestration de test sécurisée, évolutive et pointue pour les clients à différents points de leur cycle de vie DevOps (CI/CD).

Asad Khan, PDG et cofondateur de LambdaTest, a également confié : « Nous nous engageons à fournir aux entreprises une plateforme de test fiable, et notre collaboration continue avec QualityKiosk Technologies est la preuve de cet engagement. Notre objectif commun est de permettre aux entreprises d’améliorer la qualité de leurs logiciels et l’efficacité de leurs tests. Nous sommes impatients d’utiliser notre expérience combinée pour fournir des solutions à forte valeur ajoutée à nos entreprises clientes. »

À propos de LambdaTest

LambdaTest est un environnement d’exécution commerciale intelligent et omnicanal qui aide les entreprises à réduire considérablement la durée de commercialisation grâce à l’outil Just in Time Test Orchestration (JITTO), assurant des lancements de qualité et une transformation numérique accélérée. Plus de 10 000 entreprises et plus de deux millions de particuliers dans plus de 130 pays comptent sur LambdaTest pour leurs besoins en matière de tests.

Le cloud de test de navigateurs et d’applications permet aux utilisateurs d’exécuter des tests manuels et automatisés d’applications web et mobiles sur plus de 3 000 navigateurs, appareils réels et environnements de système d’exploitation différents.

HyperExecute aide les clients à exécuter et à orchestrer des grilles de test dans le cloud pour tous les types de cadres de travail et de langage de programmation à des vitesses ultrarapides, afin de réduire la durée des tests de qualité, et ainsi d’aider les développeurs à éditer des logiciels avec une rapidité accrue.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://lambdatest.com.

À propos de QualityKiosk

QualityKiosk Technologies est un facilitateur de la transformation numérique et l’un des plus importants fournisseurs indépendants de solutions d’ingénierie de la qualité (Quality Engineering, QE) au monde, aidant les entreprises à créer et à gérer des applications numériques de manière à assurer une performance et une expérience utilisateur optimales. Fondée en 2000, l’entreprise est spécialisée dans l’automatisation de l’assurance qualité (QA), l’assurance des performances, l’automatisation robotisée des processus (robotic process automation, RPA), la gestion de l’expérience client, l’ingénierie de la fiabilité des sites (site reliability engineering, SRE), la gouvernance et la gestion dans le cloud, ainsi que les solutions et services d’analyse des données.

Avec des opérations réparties dans plus de 25 pays et un effectif de plus de 4 000 employés, l’organisation permet à certaines des plus grandes marques des secteurs du BFSI (banque, services financiers et assurance), du commerce électronique, d’automobile, des télécommunications, des services par contournement, du divertissement et de produits pharmaceutiques d’atteindre leurs objectifs de transformation commerciale. QualityKiosk Technologies a été citée dans les rapports de sociétés de conseil internationales renommées, comme Forrester, Gartner et The Everest Group, pour ses solutions innovantes d’ingénierie de la qualité fondées sur la propriété intellectuelle, ainsi que pour l’impact positif que la société a sur ses clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.qualitykiosk.com.

