Le pickleball se met au vert : Veolia devient partenaire officiel de la transformation écologique du sport en plus forte croissance en Amérique

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Veolia Environnement (Paris:VIE) :

Alors que le pickleball poursuit son ascension fulgurante et devient l'une des activités sportives les plus populaires aux États-Unis, avec plus de 9 millions de joueurs actifs, Veolia Amérique du Nord s'est engagée en tant que partenaire national et moteur du développement durable pour l'Association professionnelle de pickleball (PPA Tour) - une coopération de trois ans qui s'inscrit dans la démarche de Veolia de soutenir les organisations et les industries qui souhaitent devenir plus durables sur le plan de l'environnement.

Veolia aidera le pickleball à devenir le premier sport durable des États-Unis et mettra en œuvre les nombreuses façons de protéger les ressources naturelles précieuses telles que l'eau, le sol et l'air. Par exemple, à chacune des étapes du tournoi, le groupe prévoit de travailler avec PPA pour mettre en place des stations qui fournissent de l'eau potable et montrent le potentiel des innovations et des technologies de Veolia pour résoudre les défis posés par la raréfaction de cette ressource en raison du changement climatique.

"Le partenariat avec PPA sera précurseur dans la réduction de l'impact environnemental des grands événements sportifs. Des millions de personnes pourront continuer à profiter des sensations du sport tout en respectant l'environnement", a déclaré Dave Ross, directeur du développement durable de Veolia Amérique du Nord. "Nous commencerons par améliorer la collecte des déchets, augmenter les pourcentages de recyclage, fournir des stations de recharge d'eau durables et évaluer l'empreinte carbone du PPA Tour. Comme l'a montré une enquête récente, la plupart des organisations ont des objectifs en matière de développement durable, mais ne savent pas comment les atteindre. Nous pouvons leur fournir le 'comment', comme nous le faisons pour des clients du monde entier."

“En adoptant des pratiques durables, les organisations peuvent réduire leurs coûts, attirer des financements et des sponsors, et assurer leur viabilité à long terme dans un domaine hautement compétitif. Les événements sportifs de grande envergure sont la plateforme idéale pour mettre en valeur l'engagement en faveur d'un changement environnemental et social positif, qui a un impact à l'échelle mondiale. Grâce à l'expertise de Veolia et à l'engagement du PPA Tour, le pickleball est en passe de devenir un sport écologique de premier plan en Amérique, inspirant d'autres personnes à suivre l'exemple et à défendre un avenir plus durable.” a déclaré Frédéric Van Heems, directeur général de Veolia Amérique du Nord.

“Veolia est un partenaire idéal pour le PPA Tour en tant que leader de l’innovation et de la transformation dans le domaine du développement durable,” a déclaré Connor Pardoe, fondateur et directeur général du PPA Tour. “Nous sommes ravis de collaborer avec Veolia alors que nous devenons de plus en plus soucieux de l’environnement lors de nos tournois à travers le pays et nous ne pouvons pas penser à un meilleur partenaire avec lequel nous pourrions défendre cet effort.”

▁▁▁

A PROPOS DE VEOLIA

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 213 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2022, le groupe Veolia a servi 111 millions d’habitants en eau potable et 97 millions en assainissement, produit 44 térawattheures d’énergie et valorisé 61 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 42,9 milliards d’euros. www.veolia.com

▁▁▁

A PROPOS DE VEOLIA AMÉRIQUE DU NORD

Filiale du groupe Veolia, Veolia North America (VNA) offre une gamme complète de services de gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie, notamment le traitement de l'eau et des eaux usées, la collecte et l'élimination des déchets commerciaux et dangereux, le conseil en énergie et la récupération des ressources. VNA aide ses clients commerciaux, industriels, du secteur de la santé, de l'enseignement supérieur et des municipalités dans toute l'Amérique du Nord. Basée à Boston (Massachusetts), Veolia North America emploie plus de 10 000 personnes réparties sur plus de 350 sites à travers le continent. www.veolianorthamerica.com

▁▁▁

A PROPOS DE CARVANA PPA TOUR

Fondé en 2019, le Carvana PPA Tour est l'endroit où les meilleurs athlètes de pickleball s'affrontent pour déterminer les meilleurs joueurs et joueuses du monde. Le Carvana PPA Tour organise et conduit des tournois dans des installations de classe mondiale à travers le pays, établit des classements de joueurs et attribue plus de 5,5 millions de dollars en prix annuels au cours de la saison 2023 avec un jeu et un salaire égaux. Invitant les joueurs amateurs à concourir et à "jouer là où les pros jouent", le Carvana PPA Tour propose des divisions pour chaque groupe d'âge et chaque niveau de compétence. Caractérisés par une atmosphère festive et amusante unique, les événements du Carvana PPA Tour offrent des expériences inégalées aux fans sur place, y compris des rencontres avec les joueurs professionnels, des cliniques, de la nourriture, des boissons, des divertissements en direct, des cadeaux, des jeux, du shopping et des surclassements VIP. Pour plus d'informations, consultez le site www.PPAtour.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn.

▁▁▁

1 Le Pickleball est un sport de raquette qui combine les éléments de tennis, de badminton et de tennis de table. Il se joue sur un court de badminton avec un filet bas, des raquettes plus petites et une balle perforée en plastique. Le jeu se déroule en simple ou en double, et l’objectif est de marquer des points en faisant rebondir la balle de l’autre côté du filet sans qu’elle soit retournée.