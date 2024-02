Bollegraaf et Greyparrot concluent un partenariat stratégique en matière d'IA pour transformer l'industrie mondiale de la gestion des déchets

Greyparrot Analyzer operating in the Bollegraaf Group test centre. (Photo: Business Wire)

Greyparrot Analyzer operating in the Bollegraaf Group test centre. (Photo: Business Wire)

LONDRES, RU & APPINGEDAM, PB--(BUSINESS WIRE)--Bollegraaf, le plus grand constructeur d'usines de recyclage au monde, a conclu un partenariat stratégique avec Greyparrot, pionnier de l'analyse des déchets par l'IA, afin de transformer la gestion des déchets à l'échelle mondiale. Dans le cadre de cet accord, Bollegraaf transférera son activité de vision par ordinateur et IA à Greyparrot et effectuera un investissement liquide, le tout d'une valeur totale de 11,8 millions d’euros ($12.8M), dans Greyparrot, obtenant ainsi une participation minoritaire et non contrôlante dans la société. Bollegraaf servira également de distributeur mondial et de partenaire stratégique pour le Greyparrot Analyzer, qui fournit actuellement une visibilité à 100% des flux de déchets dans les installations de recyclage dans 14 pays à l'aide de systèmes de caméras d'IA.

L'accord comprend l'acquisition par Greyparrot de la propriété intellectuelle de Bollegraaf dans le domaine de la vision par ordinateur et de son équipe d’experts en IA. Greyparrot ouvrira également son premier bureau en Europe continentale aux Pays-Bas.

Avec ce partenariat novateur, les deux entreprises visent à moderniser des milliers de centres de tri, recyclage et de valorisation des déchets existants avec des capacités d'IA avancées pour augmenter considérablement les taux de recyclage et quantifier les émissions liées à la gestion des déchets. La collaboration donnera naissance à des usines de recyclage intelligentes révolutionnaires, entièrement automatisées et agiles, débloquant de nouvelles opportunités de valorisation des flux de déchets tout en détournant des millions de tonnes de déchets des décharges, des océans et des incinérateurs. Dans le cadre d’une évolution appelée à transformer la gestion des déchets, cela marque une accélération capitale de la transition globale d’une économie linéaire à une économie circulaire. Ensemble, Greyparrot et Bollegraaf s'engagent à développer davantage de produits qui combinent les forces des deux entreprises pour concrétiser la vision d'installations de tri entièrement automatisées et intelligentes.

Avec plus de 50 % du marché mondial des installations de recyclage fournissant des solutions de recyclage clés en main, Bollegraaf est bien placé pour fournir l'infrastructure physique, tandis que la capacité avérée de Greyparrot à intégrer l'analyse des déchets par l'IA dans les logiciels et les équipements ajoute la couche numérique essentielle. Rien qu'en 2023, l'Analyzer de Greyparrot a aidé les installations à analyser plus de 25 milliards de déchets, les caractérisant en plus de 70 catégories en temps réel pour révéler sept couches de données, y compris le type de matériau, la valeur financière, la marque et les émissions de GES.

D'ici 2050, on estime que le monde produira 3,4 milliards de tonnes de déchets par an. Avec seulement 5 500 installations de traitement des déchets municipaux solides actuellement en service dans le monde, il est impératif de construire davantage d'installations de nouvelle génération et d'équiper les plus anciennes de nouvelles technologies, telles que l'IA, afin d'accélérer les temps de traitement et d'améliorer les taux de recyclage pour faire face au tsunami croissant de déchets.

Aujourd'hui, seul 1 % des déchets sont analysés dans les installations, et même dans les économies avancées, 40 % du tri des déchets se fait à la main. L'IA, et les données qu'elle génère en temps réel, aideront à numériser et automatiser les systèmes afin de capturer une quantité massive de valeur financière perdue. Pour les déchets plastiques aux États-Unis seulement, le manque de visibilité et d'automatisation contribue à la perte de 80 à 120 milliards de dollars par an dans les décharges et l'incinération. Le Greyparrot Analyzer offre une visibilité à 100% sur la composition des déchets pour débloquer un nouveau niveau d'intelligence sur les déchets, que Greyparrot appelle Waste Intelligence. Avec une analyse automatisée des déchets en temps réel et des systèmes numérisés alimentés par l'IA, l'industrie peut s'attaquer au problème des "déchets invisibles" et transformer un processus traditionnellement intensif en main-d'œuvre.

Avec une transparence accrue des données, les gestionnaires de déchets peuvent démontrer en toute confiance leur conformité aux réglementations et aux contrats. Ces données vitales sur les déchets dans le monde de la post-consommation favoriseront une collaboration sans précédent à travers la chaîne de valeur des déchets et ceux qui l'influencent, unissant les producteurs, les gestionnaires de déchets et les régulateurs pour récupérer et réutiliser les matériaux de déchets de manière plus durable.

Bollegraaf:

"Avec 63 ans d'expérience dans l'industrie, Bollegraaf continue d'être un leader mondial dans le domaine des systèmes de recyclage clés en main innovants et entièrement automatisés. L'avenir est clair : pour continuer à augmenter les taux de recyclage, nous avons besoin de plus de visibilité et de collaboration à travers la chaîne de valeur. Nous avons cherché à mettre en œuvre une IA capable d'alimenter une prise de décision automatisée et basée sur des faits afin de fournir à nos clients une vue d'ensemble beaucoup plus précise de la composition de leurs déchets et, à terme, de maximiser leur retour sur investissement", a déclaré Edmund Tenfelde, PDG de Bollegraaf Recycling Solutions. "Nous sommes ravis de réaliser cet investissement stratégique et de nous associer à Greyparrot pour apporter la Waste Intelligence à la fois aux déploiements d'infrastructures de recyclage à venir et aux installations existantes dans le monde entier. Nous sommes convaincus que les connaissances approfondies de Bollegraaf en matière d'automatisation des opérations des centres de recyclage, de la qualité supérieure des équipements et de l'expertise unique en ingénierie renforcée par les systèmes d'IA de Greyparrot représentent une synergie unique en son genre, vouée au succès."

Greyparrot:

"Dans un monde submergé par les déchets, dont une grande partie est valorisable, l'urgence d'agir n'a jamais été aussi grande. Il est temps de faire un bond révolutionnaire dans la manière dont nous évaluons, capturons et gérons nos déchets. Nous sommes ravis de nous associer à Bollegraaf et d'ajouter à notre équipe d'experts en intelligence artificielle, pour relever ce défi et ouvrir la voie au plus grand déploiement d'IA de l'industrie des déchets à ce jour", a déclaré Mikela Druckman, PDG de Greyparrot. "En mettant l'analyse des déchets par l'IA entre les mains d'un plus grand nombre de gestionnaires de sites, plus rapidement, l'industrie disposera des informations basées sur les données nécessaires pour construire et exploiter des centres de tri intelligents qui libèrent une nouvelle valeur à partir des matériaux récupérés et réduisent l'impact environnemental des déchets". La collaboration avec les constructeurs de sites et d'autres acteurs clés est essentielle pour y parvenir, et c'est une raison majeure pour laquelle Greyparrot est indépendant du matériel, ce qui permet d'intégrer notre plateforme avec tous les types de systèmes. Des progrès dans la résolution de la crise des déchets ne peuvent se produire que si nous travaillons ensemble et nous engageons à un changement systémique basé sur la Waste Intelligence.

À propos de Greyparrot

Greyparrot (greyparrot.ai), le leader en analyse des déchets par IA, applique l'IA pour développer le recyclage à l'échelle mondiale et sauver des millions de tonnes de déchets des décharges et des incinérateurs. En fournissant des informations plus approfondies et intelligentes sur la composition et la valeur des flux de déchets, Greyparrot aide le secteur des déchets à récupérer plus de valeur des chaînes de traitement des déchets et à réduire l'impact environnemental des déchets.

La plateforme de Waste Intelligence de l'entreprise, qui comprend Greyparrot Analyzer et Greyparrot Sync (API), révèle des informations en temps réel sur plus de 70 catégories de déchets à travers sept couches de données, y compris la valeur financière, la marque et les émissions de GES, capturées à plusieurs endroits d'une installation de recyclage. En 2023, Greyparrot a analysé plus de 25 milliards de déchets, permettant ainsi de gagner en efficacité pour économiser des centaines de milliers, voire des millions de dollars par installation, tout en détournant des millions de tonnes de déchets des décharges, des océans et des incinérateurs.

En utilisant les informations de Greyparrot, les professionnels du recyclage, les constructeurs de sites, les producteurs d'emballages et les marques de produits de grande consommation peuvent prendre des décisions pour les aider à augmenter l'efficacité du recyclage, à se conformer aux réglementations et à améliorer la conception d'emballages recyclables.

Cliquez ici pour voir comment fonctionne l'analyse des déchets par l'IA de Greyparrot

À propos de Bollegraaf

Le groupe Bollegraaf (bollegraaf.com) est un expert et innovateur de premier plan dans le secteur du recyclage et du tri des déchets à l'échelle mondiale. La réputation de Bollegraaf repose sur la qualité unique de ses équipements en termes de performance de séparation, de robustesse et de facilité d'entretien. Une qualité premium complétée par l'expertise en ingénierie de Bollegraaf offre les meilleures solutions aux défis spécifiques de chaque client. Grâce à un investissement continu et intensif dans l'innovation, Bollegraaf propose des solutions de recyclage de pointe pour tous les types de flux de déchets, des déchets ménagers, du papier et des plastiques à la construction et à la démolition.

Bollegraaf a été fondée aux Pays-Bas en 1961 et comprend les sociétés suivantes : Bollegraaf Recycling Solutions et Lubo Recycling Solutions. L'entreprise possède également plusieurs filiales en Europe. Van Dyk Recycling Solutions est le distributeur exclusif de Bollegraaf qui dirige un bureau de vente très performant et maintient une forte présence en Amérique du Nord à partir depuis son siège à Norwalk, aux États-Unis.

La vision de Bollegraaf est claire : il n'y a pas de déchets, seulement un ensemble de biens de valeur qui doivent être triés, nettoyés et préparés pour entrer dans un nouveau cycle de vie.

Cliquez ici pour voir comment Bollegraaf crée un monde de différence avec ses solutions