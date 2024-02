Edgio s'associe à KPS pour accompagner les détaillants en ligne dans leur transition vers l'architecture Web composable

PHOENIX et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Edgio, la plateforme de choix en matière de vitesse, de sécurité et de simplicité en périphérie, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec KPS, le partenaire principal pour la transformation des entreprises orientée client. KPS est connu pour la mise en œuvre d'une technologie de pointe agile qui augmente la transformation des sites Web, la fidélisation client et les revenus par client.

Pour répondre aux attentes de plus en plus exigeantes des consommateurs, les entreprises de vente au détail clientes de KPS ont besoin de la flexibilité, de l'évolutivité, de l'agilité, de la rapidité de mise sur le marché et de la rentabilité que leur offre une architecture Web composable. Grâce à son approche modulaire, le commerce composable permet aux marques de sélectionner les meilleures solutions et de personnaliser une pile technologique qui reflète davantage leurs exigences commerciales spécifiques.

Après avoir étudié le marché à la recherche d'un partenaire technologique, KPS a choisi Edgio pour accélérer l'évolution de la composabilité offerte à ses clients. La solution Sites d'Edgio permet aux entreprises de développer facilement des applications front-end en périphérie, à l'aide de 40 frameworks ayant un déploiement automatisé.

L'approche brevetée de migration itérative d'Edgio permettra désormais à KPS de faire évoluer les applications de ses clients pour qu'elles deviennent headless et plus composables avec le temps, plutôt que d'utiliser des implémentations ponctuelles coûteuses, de façon à prouver la valeur et le rendement à chaque étape.

Outre les capacités headless, toutes les fonctionnalités de la plateforme Edgio Applications, cache dynamique, surveillance de l'expérience client en temps réel, prefetching prédictif et solutions de sécurité de pointe, sont facilement accessibles grâce à des forfaits fixes pouvant être achetés au début, ce qui a du sens pour chaque client individuel. Cela change la donne pour KPS, qui peut ainsi proposer à ses clients un barème de prix compétitif adapté à la croissance de leur entreprise.

« Il s'agit d'une relation passionnante pour KPS, basée sur nos principes de qualité, de sécurité et de performance qui nous permettent de fournir des solutions plus composables et à l'épreuve du temps. Elle permet à nos clients d'accéder aux meilleures capacités en matière de sécurité et d'expérience en ligne », a déclaré Tim Hillman, CTO (R.-U.) chez KPS. « Nous sommes très heureux de collaborer avec Edgio, une équipe d'experts hautement qualifiés et expérimentés en matière de sécurité et d'applications. Leur engagement indéfectible envers KPS et nos clients se traduit par un dévouement et un soutien exceptionnels. Nous nous réjouissons de renforcer notre partenariat de confiance et nous attendons avec impatience les solutions innovantes qu'Edgio offrira à nos clients à l'avenir ».

« Fort de deux décennies d'expérience dans la création de solutions numériques uniques et d'une expérience client exceptionnelle, KPS est connu pour aider les entreprises à mettre en œuvre les meilleures technologies », a déclaré Emma Whitmore, vice-présidente du groupe EMEA chez Edgio. « Nous sommes très heureux de nous associer à KPS pour déployer des expériences hautement performantes et développeuses de marque qui enchantent sa clientèle. L'alignement de notre technologie de sécurité et de performance sur leur savoir-faire industriel et leur passion pour les transformations réussies permettra à leurs clients du secteur de la distribution d'innover et de s'adapter rapidement à l'évolution des besoins de l'entreprise ».

À propos d’Edgio

Edgio (NASDAQ: EGIO) aide les entreprises à garantir des expériences et du contenu en ligne plus rapidement, de manière plus sûre et avec davantage de contrôle. Notre réseau périphérique à l'échelle mondiale et convivial offert aux développeurs, associé à nos solutions d'applications et de médias entièrement intégrées, constitue une plateforme unique pour la diffusion de propriétés Web et de contenus en continu hautement performants et sécurisés. Grâce à cette plateforme entièrement intégrée et aux services périphériques de bout en bout, les entreprises peuvent diffuser du contenu plus rapidement et de manière plus sécurisée, ce qui augmente leur chiffre d'affaires global et leur valeur commerciale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site edg.io et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

À propos de KPS

KPS est spécialisé dans le commerce composable sur l'ensemble du parcours client, allant des applications, de la fidélisation et des données aux places de marché, à la vente au détail multicanal et à la croissance numérique. Grâce à sa collaboration avec les plus grandes marques grand public et B2B en tant que partenaire de confiance, KPS crée une valeur durable en comprenant les clients, leurs besoins et leur comportement, afin d'offrir des expériences réellement intéressantes dans un environnement en évolution rapide.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.