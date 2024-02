La solution PFAS d'Assent couvre désormais plus de 7 000 substances pour permettre aux fabricants de répondre aux exigences en matière de chaîne d’approvisionnement

Assent PFAS Solution Now Surveys Against More than 7,000 Substances, Enabling Manufacturers to Meet New Supply Chain Requirements

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Assent Inc. (Assent), un chef de file des solutions de gestion de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement, a dévoilé les améliorations apportées à sa solution de gestion des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS). La solution permet aux fabricants de garder une longueur d'avance sur l’évolution des restrictions liées à l’utilisation des PFAS, d’éviter des amendes et de répondre aux attentes du marché et aux exigences mondiales croissantes pour identifier et limiter les utilisations nocives de ces substances.

La solution optimisée permet aux fabricants d’identifier plus de 7 000 PFAS dans leurs chaînes d’approvisionnement, jusqu’aux sous-éléments. Cela fournit des données essentielles que les clients peuvent utiliser pour gérer de manière proactive leurs risques de chaîne d’approvisionnement, prévenir les perturbations liées à l’obsolescence et répondre aux exigences pour les plus de 100 règlements et directives PFAS adoptés ou proposés à l’échelle mondiale.

Reconnue par Verdantix comme ayant une fonctionnalité leader sur le marché dans le rapport Smart Innovators: Product and Chemical Compliance Solutions, la solution PFAS d’Assent a été rapidement adoptée par les fabricants, aidant ainsi à détecter ces substances nocives dans les chaînes d’approvisionnement :

Plus de 11 millions de requêtes pour des données PFAS ont été déployées auprès des fournisseurs

Depuis le lancement en juin 2023, plus de 100 clients ont adopté la solution PFAS d’Assent.

Les experts d’Assent anticipent que la présence de PFAS détectée dans les chaînes d’approvisionnement augmente à mesure qu’un nombre croissant de fournisseurs identifient des PFAS supplémentaires dans leurs produits et éléments. Avec des centaines de milliers de déclarations de fournisseurs rassemblées à ce jour, environ 2 % des déclarations ont confirmé la présence de PFAS. Cela signifie que pour un fabricant avec un demi-million de pièces, 10 000 pourraient contenir des PFAS.

« L'optimisation de notre solution PFAS intervient à un moment critique pour l’industrie manufacturière à mesure que les règlements, les litiges et les problèmes d’obsolescence des pièces liés aux PFAS prennent de l'importance », déclare Echo Bell, vice-présidente de la gestion des produits chez Assent. « Une vague de nouvelles réglementations entrera en vigueur et les fabricants doivent agir dès maintenant pour se préparer. Nous innovons sans relâche pour nous préparer à l’évolution des besoins de nos clients et, grâce à cette mise à jour, nous leur fournissons les outils et l’expertise dont ils ont besoin pour prendre des mesures stratégiques sur les PFAS trouvées dans leurs chaînes d’approvisionnement. »

La solution PFAS d’Assent comprend maintenant les optimisations suivantes :

Augmentation de 400 % du nombre de PFAS que les fabricants peuvent surveiller et enregistrer grâce à la solution Assent PFAS

Cartographie des risques PFAS multiliste, qui permet aux fabricants d’atteindre des efficiences dans l'élaboration des rapports, d’éliminer la compartimentation des données et d’identifier les risques de la chaîne d’approvisionnement

Nouvelle enquête sur l’obsolescence des pièces pour informer les fabricants de la façon dont les PFAS identifiés et abandonnés auront une incidence sur leurs offres, leur chaîne d’approvisionnement et leurs programmes de conformité

Grâce à la solution optimisée d’Assent, les fabricants peuvent collecter facilement et efficacement des données sur les PFAS dans leurs chaînes d’approvisionnement afin de les identifier et/ou de les supprimer, de se conformer aux règlements, propositions et directives, et d’atténuer les risques opérationnels, financiers et réputationnels. En outre, de nouvelles fonctionnalités permettent aux fabricants de recueillir des informations supplémentaires sur les pièces contenant des PFAS afin de permettre le suivi de l’obsolescence et la planification de l’atténuation des risques de la chaîne d’approvisionnement.

Les réglementations relatives à l’identification et à l’élimination des PFAS s’intensifient dans le monde entier et n’ont pas encore été harmonisées, obligeant les fabricants à obtenir une visibilité accrue sur les cas de PFAS dans l’ensemble de leurs fournisseurs afin de les signaler et de les atténuer efficacement.

« Notre équipe d’experts en réglementation a suivi des centaines de règlements, de propositions et de directives PFAS pour comprendre comment nos clients peuvent se préparer et contribuer à l’orientation de notre solution PFAS », déclare Cally Edgren, directrice principale de la durabilité chez Assent. « À l'avenir, une visibilité détaillée sera essentielle pour que les fabricants complexes construisent des chaînes d’approvisionnement plus résilientes et relèvent de manière proactive leurs défis en matière d’obsolescence et de reconception. Notre solution permet aux entreprises d’obtenir les informations supplémentaires nécessaires pour remédier efficacement à la présence de PFAS dans leurs chaînes d’approvisionnement. »

Depuis son lancement en juin 2023, Assent a déployé des millions de requêtes de données PFAS auprès des fournisseurs pour le compte des clients, offrant ainsi la visibilité nécessaire pour gérer et signaler les cas, éviter les erreurs réglementaires et les amendes, et protéger les ventes et la part de marché en atténuant rapidement les cas afin de maintenir la conformité et la disponibilité des produits.

Pour plus d’informations sur la solution PFAS d’Assent ou pour demander une démonstration, veuillez visiter : https://www.assent.com/solutions/product-compliance/pfas/

À propos d'Assent Inc.

Assent fournit une solution de gestion de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement qui aide les fabricants du monde entier à répondre à leurs besoins en matière de conformité des produits et d’ESG. Fondée en 2010, l’entreprise aide les fabricants à collecter et gérer les données de la la chaîne d'approvisionnement nécessaires pour répondre aux normes de produits écologiquement et socialement responsables. Grâce à une technologie de pointe et à une expertise réglementaire approfondie, Assent permet aux entreprises de collecter des données en parfaite conformité avec les réglementations et les normes sectorielles afin de gérer les risques, d’accélérer l’accès au marché et de favoriser des pratiques durables. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.assent.com .

