IHS Towers renforce son partenariat avec Airtel Africa en renouvelant et en étendant son contrat au Nigeria

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--IHS Nigeria et ses entités apparentées, qui sont des filiales d’IHS Holding Limited (NYSE : IHS) (« IHS Towers »), l’un des plus grands propriétaires, opérateurs et développeurs indépendants d’infrastructures de communication partagées au monde en termes de nombre de tours, et Airtel Nigeria, une filiale d’Airtel Africa Plc (LSE : AAF), l’un des plus grands MNO du continent africain, ont annoncé aujourd’hui l’engagement d’Airtel Nigeria à prendre 3 950 locations au cours des cinq prochaines années (la majorité étant prévue en 2024/2025) et ont prolongé la durée de leurs locations existantes couvrant environ 6 000 locations jusqu’en décembre 2031.

Cet accord inclut 2 500 colocations en plus des amendements 5G et des sites construits sur mesure qui seront détenus et exploités par IHS Nigeria.

Conformément à la stratégie de développement durable d’Airtel Africa lancée en octobre 2021 et aux projets d’IHS Towers de poursuivre sa feuille de route de réduction carbone visant à diminuer l’intensité métrique d’IHS Towers de 50 % d’ici 2030, les deux sociétés ont convenu de coopérer sur de nouvelles initiatives écologiques sur les sites collectifs à l’avenir.

Sam Darwish, président-directeur général d’IHS Towers, déclare : « L’expansion et le renouvellement de notre relation avec Airtel Nigeria témoignent de notre engagement continu à servir nos clients et les demandes de connectivité de l’Afrique. Airtel Nigeria, ainsi qu’Airtel Africa que nous prenons en charge sur d’autres marchés en Afrique, est un partenaire de longue date d’IHS, et je suis ravi de continuer à renforcer notre collaboration dans l’optique de faciliter la connectivité mobile sur notre plus grand marché en aidant nos clients à déployer de nouveaux sites dans tout le Nigeria. »

À propos d'IHS Towers : IHS Towers est l'un des plus grands propriétaires, opérateurs et développeurs indépendants d'infrastructures de communication partagées au monde en termes de nombre de tours et l'un des plus grands towercos multinationaux indépendants exclusivement axés sur les marchés émergents. La société possède près de 40 000 tours sur ses 11 marchés, notamment l'Afrique du Sud, le Brésil, le Cameroun, la Colombie, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Koweït, le Nigeria, le Pérou, le Rwanda et la Zambie.

