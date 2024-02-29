Medidata 与赛诺菲疫苗扩大合作，践行以患者为中心并提升试验效率

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 达索系统 ( Dassault Systèmes) 子公司，领先的生命科学行业临床试验解决方案提供商Medidata，与赛诺菲疫苗，今日宣布双方达成合作。合作确认赛诺菲疫苗研究将广泛使用Medidata eCOA解决方案。这是在 Medidata 和赛诺菲长期成功使用 Medidata Rave EDC（电子数据采集）的基础上建立的合作关系。

这项合作将利用 eCOA 中的电子日记（eDiary）功能，创建一个专用于赛诺菲疫苗的电子日记资料库。该资料库将有助于加速未来研究的配置时间，提升效率，改善数据质量，同时确保电子日记便于患者操作。

赛诺菲选择在其疫苗研究中采用eCOA ，旨在通过减少现场监查并允许患者从任何地点实时录入数据，以优化患者的临床体验。最近的六项包含eCOA的疫苗试点研究均展现出了良好的患者依从性，以及数据的高度可靠性。基于此，双方由合作试点转为正式扩展合作，eCOA 现已广泛应用于赛诺菲各项疫苗临床试验中。

"扩大与 Medidata 的合作将使我们能够改进临床开发流程，以期许将突破性疫苗提供给患者，" 赛诺菲疫苗全球临床数据管理负责人表示。"通过定制的电子日记资料库，我们得以优化当前试验中的电子日记配置，并提高数据质量，在制药行业数字化时代不断向前推进。"

Medidata Patient Cloud首席执行官Anthony Costello表示：“在Medidata，我们将患者置于我们所有工作的核心位置，赛诺菲同样如此。我们双方的合作将有助于改善患者体验，有利于当前研究中的患者监护，同时加速未来研究的时间表并提升效率。”

Medidata eCOA整体解决方案的全面服务，彻底改变了申办方、合同研究组织和研究中心从患者、医生和护理人员处收集数据的方式。作为统一的Medidata Platform的一部分，eCOA将研究建库时间缩短了将近50%，同时提供了全面的患者数据视图，并将参与临床试验活动的灵活性和选择权给到患者。

赛诺菲与Medidata合作已超过十年，一直以来，企业各部门利用Medidata的解决方案安全高效地采集和管理研究数据，其中包括疫苗研究。

关于Medidata

Medidata 正依托创新数字解决方案支持临床试验开展，进而赋能更智慧的疗法，增进人类健康。成立二十五载，Medidata已支持超过32,000项试验、覆盖逾900 余万患者。凭借颠覆性技术创新，Medidata为行业提供业界领先的经验和专长、基于分析的试验洞察和全球最大的临床试验患者历史数据集。全球2,200+ 家客户的超 100 万注册用户信任Medidata无缝集成的端到端平台，用以改善患者体验、加速临床突破，助力创新疗法更快推向市场。Medidata 是达索系统（Dassault Systèmes）旗下公司（巴黎泛欧交易所：FR0014003TT8, DSY.PA），达索系统的3DEXPERIENCE平台致力于引领生命科学行业在个性化医疗时代中的数字化转型，是首个覆盖端到端、从研究到商业化全流程的科学商业平台。Medidata 总部位于纽约市，先后被全球知名咨询调查机构Everest Group以及全球领先的IT市场研究和咨询公司IDC评为行业领导者。在中国，Medidata于2015年正式进入中国市场并在北京、上海成立分公司，为中国客户提供即时、专业的服务。更多信息敬请访问Medidata官网 www.medidata.com/cn 并关注Medidata官方微信号。

关于达索系统 (Dassault Systèmes)

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