Medidata 與賽諾菲疫苗擴大合作，踐行以病患為中心並提升試驗效率

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 達索系統（Dassault Systèmes） 子公司，領先於生命科學行業臨床試驗解決方案供應商Medidata，與賽諾菲疫苗，今日宣佈雙方達成合作。 合作確認賽諾菲疫苗研究將廣泛使用 Medidata eCOA解決方案。 這是在 Medidata 和賽諾菲長期使用 Medidata Rave EDC（電子數據採集）的成功基礎上建立的合作關係。

這項合作將使用 eCOA 中的電子日記（eDiary）功能，建立一個專用於賽諾菲疫苗的電子日記資料庫。 該資料庫將有助於加速未來研究的配置時間，提升效率，改善數據品質，並同時確保電子日記方便於患者操作。

賽諾菲選擇在其疫苗研究中採用eCOA ，旨在通過減少現場監查並允許患者從任何地點即時紀錄數據，以優化患者的臨床體驗。 最近六項包含eCOA的疫苗試點研究均展現出了良好的患者依從性以及數據的高度可靠性。 基於此，雙方由合作試點轉為正式擴展合作，eCOA 現已廣泛應用於賽諾菲各項疫苗臨床試驗中。

“擴大與 Medidata 的合作將使我們能夠改善臨床開發流程，以期許將突破性疫苗提供給患者，” 賽諾菲疫苗全球臨床數據管理負責人表示。 “通過定製的電子日記資料庫，我們得以優化當前試驗中的電子日記配置，並提高數據品質，在製藥行業數位化時代不斷向前推進。 "

Medidata Patient Cloud 首席執行官Anthony Costello表示：“在Medidata，我們將患者置於我們所有工作的核心位置，賽諾菲同樣如此。 我們雙方的合作將有助於改善患者體驗，有利於當前研究中的患者監護，同時加速未來研究的時程表並提升效率。 ”

Medidata eCOA提供的整體解決方案將徹底改變申辦方、受託研究機構和研究中心從患者、醫生和護理人員處收集數據的方式。 作為統一的Medidata Platform的一部分，eCOA將研究建庫時間縮短了近50%，同時提供對病人數據的全面視角，並為病人提供在參與試驗活動時的靈活和選擇性。

賽諾菲與Medidata合作已超過十年，各部門也持續使用Medidata的解決方案來達成安全且高效地採集與管理研究數據，其中也包括疫苗研究。

關於Medidata

Medidata 透過其提供的數字化解決方案，致力於促進更智慧型的治療方法和增進人類健康，這些解決方案旨在支援臨床試驗的進行。成立二十五載，Medidata正在憑藉著支援32000多項臨床試驗和九百萬病患參與所達成的創新技術發展，提供行業內領先的專業知識、基於分析的深入見解，以及全球最大規模的病患級別歷史臨床試驗數據集。超過一百萬的註冊用戶和來自2200+個客戶的信任，證明了 Medidata 的一站式、全程無縫的平台能夠有效改善病患的體驗、加快臨床創新的步伐，並更迅速地將新療法帶給市場。該公司是達梭系統（Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA）的全資子公司，憑藉其3DEXPERIENCE平台，定位於在個性化醫療時代引領生命科學的數字轉型，提供從研究到商業化的首個端到端科學及商業平台。Medidata 總部設在紐約市，並已被 Everest Group 和 IDC 認定為領導者。了解更多請造訪www.medidata.com並在@Medidata關注我們。

關於達索系統 (Dassault Systèmes)

達梭系統，身為3DEXPERIENCE®公司，致力於推動人類的進步。我們為企業與個人提供協同虛擬環境，激發可持續創新的想象。透過我們的3DEXPERIENCE平台及應用程式，創造出與現實世界相對應的虛擬雙生體驗，使我們的客戶得以重新定義他們的產品創造、生產及生命周期管理流程，進而在促進全球可持續發展方面發揮深遠的影響。體驗經濟之美在於其以人為本，造福於所有人——無論是消費者、病患還是公民。達梭系統為全球超過150個國家、各行各業、超過300,000個客戶提供價值，引領他們邁向創新與進步。更多資訊，敬請造訪www.3ds.com

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