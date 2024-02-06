Parse Biosciences與INTEGRA Biosciences合作實現自動化單細胞工作流程

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的易用型可擴充單細胞定序解決方案供應商Parse Biosciences今天宣布與INTEGRA Biosciences達成協議，將Assist Plus與內建的Parse Evercode™單細胞試驗方案相整合。Parse技術的規模與Assist Plus的半自動液體處理相結合，將大大減少動手操作的時間，同時進一步提高工作流程的處理能力和效率。根據協議，Parse將直接向客戶銷售由Evercode單細胞試劑和支援特定應用的INTEGRA Assist Plus儀器組成的搭售解決方案。

Parse共同創辦人兼技術長Charlie Roco表示：「INTEGRA Assist Plus將使科學家能夠每週順暢分析數百萬個細胞，並將動手操作的時間減少多達80%。」他補充道：「Assist Plus上啟用的首批Parse產品將是Evercode Whole Transcriptome試劑盒。我們期待著這一產品的發展，隨著應用和額外產品支援的增多，建立一個不斷壯大的產品庫。」

此舉支援了Parse透過提供具有成本效益、不與儀器綁定、易於使用的單細胞定序解決方案來大幅擴大單細胞市場的工作。Assist Plus是一款易於使用的儀器，深受全球數千家實驗室的信賴。Parse客戶將得到Parse Biosciences和INTEGRA現場服務和銷售團隊的支援，此為交易的一部分。

INTEGRA策略銷售資深副總裁Larry Keene表示：「INTEGRA很高興能與Parse合作，提供儀器、安裝和培訓以及現場服務能力，為Parse和Parse的客戶提供可靠、快速的售前和售後支援。」他補充道：「兩家公司的合作將為Parse的客戶帶來巨大價值。」

Parse Biosciences團隊將於2月3日至7日在波士頓舉行的實驗室自動化與篩查學會(SLAS)大會上發表壁報論文，介紹將INTEGRA Assist Plus與 Evercode方案整合後所獲得的效率。

關於Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家全球性的生物科學公司，其使命是加速人體健康和科學研究的發展。該公司協助研究人員以前所未見的規模和便利性進行單細胞定序。其開創性方法已促成癌症治療、組織修復、幹細胞治療、腎臟和肝臟疾病、大腦發育和免疫系統等方面的突破性發現。

Parse的成立以華盛頓大學發明的一項變革性技術為基礎，目前已籌集到1億多美元資金，其產品被全球1500多間實驗室採用。其不斷成長的產品組合包括Evercode Whole Transcriptome、Evercode TCR、Gene Capture、CRISPR Detect和資料分析軟體工具。

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