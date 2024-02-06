Parse Biosciences与INTEGRA Biosciences合作实现自动化单细胞工作流程

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的易用型可扩展单细胞测序解决方案提供商Parse Biosciences今天宣布与INTEGRA Biosciences达成协议，将Assist Plus与内置的Parse Evercode™单细胞试验方案集成。Parse技术的规模与Assist Plus的半自动液体处理相结合，将大大减少动手操作的时间，同时进一步提高工作流程的处理能力和效率。作为协议的一部分，Parse将直接向客户销售由Evercode单细胞试剂和支持特定应用的INTEGRA Assist Plus仪器组成的捆绑解决方案。

Parse联合创始人兼首席技术官Charlie Roco表示：“INTEGRA Assist Plus将使科学家能够每周无缝分析数百万个细胞，并将动手操作的时间减少多达80%。”他补充道：“Assist Plus上启用的首批Parse产品将是Evercode Whole Transcriptome试剂盒。我们期待着这一产品的发展，随着应用和额外产品支持的增多，建立一个不断壮大的产品库。”

此举支持了Parse通过提供具有成本效益、不与仪器绑定、易于使用的单细胞测序解决方案来大幅拓展单细胞市场的工作。Assist Plus是一款易于使用的仪器，深受全球数千家实验室的信赖。作为交易的一部分，Parse客户将得到Parse Biosciences和INTEGRA现场服务和销售团队的支持。

INTEGRA战略销售高级副总裁Larry Keene表示：“INTEGRA很高兴能与Parse合作，提供仪器、安装和培训以及现场服务能力，为Parse和Parse的客户提供可靠、快速的售前和售后支持。”他补充道：“两家公司的合作将为Parse的客户带来巨大价值。”

Parse Biosciences团队将于2月3日至7日在波士顿举行的实验室自动化与筛查学会(SLAS)大会上发表壁报论文，介绍将INTEGRA Assist Plus与 Evercode方案集成后所获得的效率。

关于Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家全球性的生命科学公司，以提速人类健康和科学研究为使命。公司让研究人员能够以前所未有的规模和便利进行单细胞测序，借助创新性的实验方法在癌症治疗、组织修复、干细胞治疗、肾脏和肝脏疾病、大脑发育和免疫系统领域实现了突破性的进展。

Parse的成立以华盛顿大学发明的一项变革性技术为基础，目前已筹集到1亿多美元资金，其产品被全球1500多间实验室采用。其不断增长的产品组合包括Evercode Whole Transcriptome、Evercode TCR、Gene Capture、CRISPR Detect和数据分析软件工具。

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