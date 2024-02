VeriSilicon et Innobase lancent conjointement une solution de modem bimode 5G RedCap/4G LTE

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--VeriSilicon (688521.SH) a annoncé aujourd’hui sa collaboration avec Innobase, un fournisseur de puces et de technologies de communication sans fil, pour lancer conjointement une solution de modem 5G RedCap/4G LTE bimode. La puce qui alimente cette nouvelle solution modem d’Innobase a été testée et vérifiée. Elle est maintenant en production de masse et sera bientôt officiellement lancée sur le marché mondial.

La capacité réduite 5G (RedCap) est une technologie cellulaire au service de l’IoT définie par l’organisation internationale de normalisation 3GPP dans la version 17 de la 5G. Elle est destinée aux scénarios d’application IoT à vitesse moyenne à élevée et forme, avec la 4G LTE, un écosystème IoT cellulaire complet.

Ce lancement conjoint de la solution modem s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique entre VeriSilicon et Innobase qui permettra à VeriSilicon de continuer à élargir son portefeuille de PI de communication sans fil et d’offrir à ses clients des solutions PI de modem 4G et 5G. Les deux parties fourniront également aux clients une série de conceptions de référence complètes pour l’équipement utilisateur (UE), couvrant des composants essentiels tels que les émetteurs-récepteurs de radiofréquences (RF) et les chipsets de gestion de l’énergie.

Lu Wenbo, vice-président principal d’Innobase, déclare : « Nous sommes ravis de collaborer avec VeriSilicon pour tirer pleinement parti du modem Yunbao d’Innobase et de la technologie de connectivité sans fil de VeriSilicon. Cela nous permet d’offrir à nos clients des solutions de connectivité de communication IoT de premier plan. Nous avons développé la première PI disponible dans le commerce au monde qui répond aux normes de communication bimode 5G RedCap/4G LTE et achevé la vérification de la puce pour la production de masse. Elle prend en charge les services de données et de voix de divers scénarios d’application, notamment les modules de communication RedCap, les smartphones 5G abordables, les accessoires, les véhicules intelligents connectés à Internet, l’IoT industriel, la vidéosurveillance et les réseaux intelligents. »

« Les technologies 4G et 5G sont des normes de communication mobile grand public avec des cycles de vie longs et des scénarios d’application étendus. Innobase a été le pionnier du lancement et de la production de masse réussie d’une puce modem bimode 5G RedCap/4G LTE, ce qui démontre les solides capacités d’Innobase en matière de R&D et de commercialisation de produits », déclare Wiseway Wang, vice-président principal et directeur général de la division Custom Silicon Platform de VeriSilicon. « VeriSilicon se consacre au développement et à l’industrialisation de technologies de communication sans fil IoT à faible consommation et à haute performance. Sur la base de l’expertise accumulée par VeriSilicon dans les technologies RF et des PI de processeurs de signaux numériques (DSP) ZSP exclusifs, nous avons développé des solutions de communication sans fil complètes qui intègrent des PI RF, des PI de bande de base et des piles de protocoles logiciels. En tirant parti des avantages du processus FD-SOI 22 nm avancé en termes de faible consommation d’énergie et de performances RF élevées, nous pouvons fournir des conceptions de systèmes sans fil tout-en-un prenant en charge diverses normes techniques et applications telles que le Bluetooth, le Wi-Fi, l’IoT cellulaire, et la navigation et le positionnement par satellite multimode. Ces solutions ont été intégrées dans de multiples SoC de clients avec une production de masse. »

À propos d’Innobase

Innobase est une société leader dans la conception de puces sans usine pour les communications mobiles cellulaires. Elle conçoit des puces pour la 4G/5G et la future 6G, y compris bande de base, RF et PMIC pour les terminaux mobiles. Son chipset bimode 4G LTE/5G RedCap est commercialisé auprès de clients tels que des opérateurs de télécommunications, des fabricants de modules IoT et des IDH/ODM de téléphones mobiles. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.innobase.com.cn

À propos de VeriSilicon

VeriSilicon s’engage à fournir à ses clients des services de silicium personnalisés, complets et uniques, basés sur une plateforme, ainsi que des services de licences PI pour semi-conducteurs en tirant parti de sa PI interne de semi-conducteurs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.verisilicon.com

