Galp e Powin construirão sistema de armazenamento de energia em Portugal

Image of Galp’s solar power plant with rendering of Powin’s new battery installation. (Photo: Business Wire)

Image of Galp’s solar power plant with rendering of Powin’s new battery installation. (Photo: Business Wire)

Image of Galp’s solar power plant with rendering of Powin’s new battery installation. (Photo: Business Wire)

PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Powin LLC, o provedor global de plataforma de armazenamento de energia, e a Galp, empresa líder de energia integrada de Portugal, firmaram parceria para a instalação de um sistema de armazenamento de energia de bateria em escala de utilidade pública (BESS) em uma das plantas de energia solar da Galp, próxima à Alcoutim, uma pequena aldeia na ensolarada região sul do país, o Algarve, onde a Galp opera projetos com capacidade combinada de 144 MW.

Este sistema de bateria de 5 MW/20 MWh é o primeiro movimento da Galp na hibridação do seu portfólio de produção de energia solar – que um dos maiores da região ibérica, próximo a 1,5 GW em operação. As baterias permitirão à Galp armazenar a energia solar produzida em períodos de alta geração e implantá-la durante períodos de alta demanda para maximizar o valor da energia.

Alcoutim é o projeto inaugural da Powin na Europa, que está prestes a ser um mercado de crescimento essencial para o armazenamento de energia. Este projeto e parceria, combinados com o escritório recentemente inaugurado da Powin em Madrid, Espanha, mostram o compromisso de empresa de apoiar as metas de transição energética da Europa.

“Este projeto específico com a Galp é maior do que o seu impacto em MW – é o início de uma nova parceria e é o primeiro projeto da Powin na Europa após a abertura do nosso escritório em Madrid. Espera-se que a Europa implemente mais de 90 GWh de projetos de armazenamento de energia de bateria em escala de utilidade pública até 2030, e estamos bem posicionados para suportar esta demanda juntamente com o rápido crescimento do armazenamento de energia na região EMEA”, disse o CEO da Powin, Jeff Waters.

“Conforme a Galp continua a aumentar a sua capacidade de energia renovável com o objetivo de transformar a sua base industrial para a produção de combustíveis verdes e venda de energia renovável aos seus clientes, as soluções de armazenamento são a chave para a garantia de um suprimento estável de eletrões para as nossas empresas”, disse Georgios Papadimitriou, diretor-executivo da Galp, encarregado da divisão de Renováveis, Novos Negócios e Inovação. “As baterias também agregam-se à competitividade do nosso portfólio de energia renovável ao disponibilizar as energias solar e eólica quando são mais necessárias”, ele acrescentou.

Como parte do seu impulso de transformação, a Galp tomou a decisão final com relação aos investimentos e iniciou os trabalhos de construção para erigir um dos maiores eletrolisadores da Europa para a produção de hidrogénio verde. Também está a expandir a sua rede de carregamento de veículos elétricos, que já é a maior de Portugal. Todos estes esforços exigem um aumento no fornecimento de eletrões verdes.

Sobre a Powin, LLC (Powin):

Na Powin, estamos a avançar para a próxima fronteira de energia e a mudar a forma como providenciamos energia para o dia-a-dia para garantir o acesso à energia limpa, resiliente e acessível. Como um fornecedor global de plataforma de armazenamento de energia, oferecemos soluções de armazenamento de baterias, software e serviços totalmente integrados para otimizar o desempenho da rede e permitir a transição para fontes mais limpas. Para saber mais, visite www.powin.com.

Sobre a Galp:

A Galp é uma empresa de energia comprometida com o desenvolvimento de soluções eficientes e sustentáveis nas suas operações e nas ofertas integradas que oferece aos seus clientes. Criamos soluções simples, flexíveis e competitivas para as necessidades energéticas ou de mobilidade, tanto das grandes indústrias como das pequenas e médias empresas, assim como do consumidor individual. A Nossa oferta inclui várias formas de energia – da eletricidade produzida com fontes renováveis ao gás natural e aos combustíveis líquidos. Como produtor, atuamos na extração de petróleo e gás natural de reservatórios localizados quilómetros abaixo da superfície marítima e somos igualmente um dos principais produtores ibéricos de energia elétrica de base solar. Contribuímos para o desenvolvimento económico dos 10 países em que operamos e para o progresso social das comunidades que nos acolhem. Somos, por isso, líderes do nosso setor nos principais índices mundiais de sustentabilidade. A Galp emprega diretamente mais de 7.000 pessoas. Mais informações em www.galp.com.

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.