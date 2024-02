VeriSilicon e Innobase lançam conjuntamente uma solução de modem dual-mode 5G RedCap/4G LTE

XANGAI--(BUSINESS WIRE)--A VeriSilicon (688521.SH) anunciou hoje que estabeleceu uma colaboração com a Innobase, uma provedora de tecnologia e chips de comunicação sem fio, para lançar conjuntamente uma solução de modem dual-mode 5G RedCap/4G LTE. O chip que alimenta esta nova solução de modem da Innobase foi gravado e verificado, e agora está em produção em massa e será oficialmente lançado no mercado global em breve.

A capacidade 5G reduzida (RedCap) é uma tecnologia de celular que atende à IoT definida pela organização internacional de padronização 3GPP em 5G Release 17. É destinada aos cenários de aplicações de IoT de média e alta velocidade e junto com o 4G LTE forma um ecossistema IoT celular completo.

O lançamento conjunto da solução de modem acontece como parte de uma parceria estratégica ente a VeriSilicon e a Innobase, que permitirá à VeriSilicon expandir ainda mais o seu portfólio de IPs de comunicação sem fio e oferecer aos clientes soluções IP de modem 4G e 5G. As duas empresas também fornecerão aos clientes uma série de projetos de referência completos de equipamentos de usuário (UE), abrangendo componentes essenciais como transceptores de radiofrequência (RF) e chipsets de gerenciamento de energia.

Lu Wenbo, vice-presidente sênior da Innobase, disse: “Estamos muito satisfeitos em colaborar com a VeriSilicon para aproveitar totalmente o modem Yunbao da Innobase e a tecnologia de conectividade sem fio da VeriSilicon. Isto nos permite oferecer aos nossos clientes soluções líderes de conectividade de comunicação IoT. Desenvolvemos o primeiro IP disponível comercialmente do mundo, que está em conformidade com os padrões de comunicação dual-mode 5G RedCap/4G LTE, e concluímos a verificação do chip para produção em massa. Ele é compatível com serviços de dados e voz de vários cenários de aplicação, incluindo modelos de comunicação RedCap, smartphones 5G acessíveis, wearables, veículos inteligentes conectados à Internet, IoT industrial, vigilância por vídeo e redes inteligentes”.

“As tecnologias 4G e 5G são padrões de comunicação móvel convencionais com longos ciclos de vida e extensos cenários de aplicação. A Innobase foi pioneira no lançamento e produção em massa de um chip de modem dual-mode 5G RedCap/4G LTE, demonstrando as fortes capacidades de P&D e comercialização do produto da Innobase”, disse Wiseway Wang, vice-presidente sênior, gerente geral da divisão de plataforma de silício personalizada da VeriSilicon. “A VeriSilicon se dedica ao desenvolvimento e industrialização de tecnologias de comunicação sem fio IoT de baixo consumo de energia e alto desempenho. Com base na experiência acumulada da VeriSilicon em tecnologias de RF e IPs proprietários do processador de sinal digital ZSP (DSP), desenvolvemos soluções de comunicação sem fio abrangentes que incorporam IPs de RF, IPs de banda base e pilhas de protocolos de software. Ao tirar proveito das vantagens do processo 22nm FD-SOI em termos de baixo consumo de energia e alto desempenho de RF, podemos oferecer projetos de sistemas sem fio completos, compatíveis com vários padrões técnicos e aplicações, como Bluetooth, Wi-Fi, IoT celular e navegação e posicionamento por satélite multimodo. Estas soluções foram integradas aos vários SoCs de clientes com produção em massa.”

Sobre a Innobase

A Innobase é uma empresa fabless (manufatura integrada sem fábrica) líder em design de chips para comunicação móvel celular. Ela projeta chipsets 4G/5G e do futuro 6G, incluindo banda base, RF e PMIC para terminais móveis. Seu chipset dual mode 4G LTE/5G RedCap é comercializado com clientes que incluem as operadoras de telecomunicações, fabricantes de módulos IoT e IDHs/ODMs de telefonia móvel. Para mais informações, acesse: www.innobase.com.cn

Sobre a VeriSilicon

A VeriSilicon está comprometida em oferecer aos clientes serviços de silício personalizados completos, baseados em plataformas e serviços de licenciamento de IP de semicondutores, ao aproveitar seu IP interno de semicondutores. Para mais informação, acesse: www.verisilicon.com

