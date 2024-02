Parse Biosciences faz parceria com a INTEGRA Biosciences para fluxos de trabalho automatizados de célula única

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--A Parse Biosciences, uma fornecedora líder de soluções acessíveis e escaláveis de sequenciamento de células únicas, anunciou hoje que firmou um acordo com a INTEGRA Biosciences para integrar o Assist Plus com protocolos de células únicas Parse Evercode™ incorporados. A combinação da escala da tecnologia Parse com o manuseio semiautomatizado de líquidos do Assist Plus reduzirá significativamente o tempo de trabalho, aumentando ainda mais o rendimento e a eficiência do fluxo de trabalho. Como parte do acordo, a Parse venderá diretamente aos clientes uma solução composta por reagentes de célula única Evercode e um instrumento INTEGRA Assist Plus habilitado para aplicativos.

“O INTEGRA Assist Plus permitirá que os cientistas tracem o perfil de muitos milhões de células por semana e reduzam o tempo de trabalho em até 80%”, disse Charlie Roco, cofundador e diretor de tecnologia (CTO) da Parse. Ele acrescentou: “Os primeiros produtos da Parse habilitados no Assist Plus serão os kits Evercode Whole Transcriptome. Esperamos desenvolver essa oferta, criando uma biblioteca crescente à medida que os aplicativos e o suporte adicional ao produto se expandem.”

A mudança apoia os esforços da Parse para expandir radicalmente o mercado de células únicas, fornecendo soluções econômicas de sequenciamento de células únicas, independentes de instrumentos e acessíveis. O Assist Plus é um instrumento fácil de usar, que conta com a confiança de milhares de laboratórios mundo inteiro. Como parte do acordo, os clientes da Parse receberão suporte das equipes de vendas e serviços de campo da Parse Biosciences e da INTEGRA.

“A INTEGRA está entusiasmada com a parceria com a Parse para fornecer a instrumentação, instalação e treinamento, e capacidades de serviço de campo para permitir que a Parse e seus clientes tenham um suporte confiável e rápido de pré-venda e pós-venda”, disse Larry Keene, vice-presidente sênior de vendas estratégicas da INTEGRA. Ele acrescentou: “A colaboração entre as duas organizações trará grande valor para os clientes da Parse.”

A equipe da Parse Biosciences apresentará um pôster sobre a eficiência obtida pela integração do INTEGRA Assist Plus com os protocolos Evercode na conferência da Society for Laboratory Automation and Screening (SLAS) em Boston, de 3 a 7 de fevereiro.

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida que tem como missão acelerar o desenvolvimento nas áreas de saúde humana e pesquisa científica. Capacitando os pesquisadores a realizar o sequenciamento de células únicas com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento do cérebro e sistema imunológico.

Fundada com base em uma tecnologia transformadora inventada na Universidade de Washington, a Parse arrecadou mais de US$ 100 milhões e é usada por mais de 1.500 laboratórios no mundo inteiro. Seu crescente portfólio de produtos inclui o Evercode Whole Transcriptome, o Evercode TCR, o Gene Capture, o CRISPR Detect e uma ferramenta de software para análise de dados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.