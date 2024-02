TotalEnergies et ONGC en Inde s'associent pour détecter et mesurer les émissions de méthane

PARIS & GOA, Inde--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

À l’occasion de l’India Energy Week 2024, TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et la Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) ont signé un accord de coopération afin de mener des campagnes de détection et de mesure des émissions de méthane avec AUSEA (Airborne Ultralight Spectrometer for Environmental Applications), une technologie pionnière de TotalEnergies.

L’accord de coopération a été signé pour TotalEnergies par Dr. Sangkaran Ratnam, Country Chair de TotalEnergies en Inde, et pour ONGC par Mme Sushma Rawat, Directrice (Exploration) de ONGC.

ONGC a lancé un appel à ses partenaires technologiques internationaux afin de réduire ses émissions de méthane en Inde d'ici 2030. De son côté, TotalEnergies a décidé de partager sa technologie AUSEA pour accompagner le mouvement de l'industrie vers le zéro émission de méthane d'ici 2030. Les deux entreprises sont membres signataires de l’Oil and Gas Decarbonization Charter (OGDC), initiative mondiale de l’industrie lancée à l'occasion de la COP28.

ONGC rejoint un nombre croissant d'entreprises nationales ayant signé des accords de coopération avec TotalEnergies pour l'utilisation d'AUSEA, notamment Petrobras au Brésil, SOCAR en Azerbaïdjan, Sonangol en Angola et NNPCL au Nigéria.

AUSEA, une technologie unique au monde de TotalEnergies

Embarqué sur un drone, et développé par TotalEnergies et ses partenaires de R&D, AUSEA est constitué d’un double capteur capable de détecter et de quantifier les émissions de méthane et de dioxyde de carbone tout en identifiant la source de ces émissions. Cette technologie marque une vraie avancée dans la détection et la mesure des émissions de méthane par rapport aux techniques classiques. En permettant d’atteindre des points d'émissions difficilement accessibles sur tout type de site industriel, tant onshore qu’offshore, AUSEA compte parmi les technologies les plus précises de l’industrie.

« La priorité de notre industrie pour lutter contre le changement climatique est de réduire les émissions de méthane liées à nos opérations. Tendre vers zéro émission de méthane d’ici 2030 est un objectif commun poursuivi par l'ensemble des signataires de l’OGDC à la COP28. Nous sommes heureux de collaborer et de mettre notre technologie AUSEA à la disposition d’ONGC en Inde pour détecter, mesurer et in fine réduire les émissions de méthane sur leurs propres installations », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de TotalEnergies.

Dans le cadre de cet accord, Shri Arun Kumar Singh, Président-Directeur général de l'ONGC, a déclaré : « Fidèle aux objectifs collectifs des signataires de l'OGDC à la COP28, l'ONGC recherche de nouvelles technologies pour réduire ses émissions de méthane de 50 % d'ici 2027 et de 80 % en 2030 par rapport à 2020. Le déploiement d'AUSEA nous permettra de poursuivre nos efforts pour atteindre zéro émission de méthane d’ici 2038. »

TotalEnergies, un pionnier en matière de réduction des émissions de méthane

Après avoir divisé par deux ses émissions de méthane sur ses sites opérés entre 2010 et 2020, TotalEnergies s’est fixé des objectifs ambitieux pour accentuer ses efforts et réduire ses émissions de méthane d’encore 50 % en 2025 – avec l’ambition d’atteindre cette cible un an plus tôt, dès 2024 - et 80 % en 2030 par rapport à 2020.

TotalEnergies s’est aussi engagée à promouvoir le cadre de reporting Oil & Gas Methane Partnership (OGMP 2.0) des Nations Unies auprès d’autres d’entreprises pétrolières nationales et internationales. La Compagnie a d’ailleurs obtenu le statut OGMP Gold Standard pour la troisième année consécutive.

À propos de la Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)

ONGC est un acteur mondial de premier plan dans le secteur de l’énergie et ne cesse de développer sa présence à l'international. Dans le cadre d'initiatives en matière d'énergie durable et de management environnemental, ONGC s’est fixé des objectifs d’émissions nettes de scopes 1 et 2 d’ici 2038. Engagée en faveur de solutions énergétiques durables, ONGC joue un rôle clé dans la satisfaction de la demande énergétique croissante en Inde et ce, tout en respectant les normes les plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise et de responsabilité environnementale. Grâce à une implantation internationale, l'entreprise dispose d'un portefeuille solide et renforce sa position en tant qu'acteur majeur du paysage énergétique mondial. ONGC s'engage non seulement en matière d'excellence opérationnelle, mais aussi de développement durable et de pratiques commerciales responsables, en mettant notamment l'accent sur la gouvernance d'entreprise, en établissant des critères de référence au sein de l'industrie et en développant un climat de confiance entre les différentes parties prenantes.

À propos de TotalEnergies en Inde

TotalEnergies opère en Inde depuis 1993 et développe en permanence ses activités dans le pays. L'entreprise s'est associée au groupe Adani par le biais de joint-ventures dans le secteur du gaz et des énergies renouvelables (Adani Total Private Limited, Dhamra LNG Terminal Private Limited, Adani Total Gas Limited, Adani Green Energy Limited) et est également présente dans le domaine du stockage d'énergie (SAFT) et de la production d'énergie solaire distribuée. TotalEnergies est par ailleurs active dans le secteur chimique (Hutchinson) ; dans le gaz de pétrole liquéfié (GPL), les lubrifiants et les fluides spéciaux, avec une installation de stockage souterrain de GPL à Vizag dans le cadre d'une joint-venture avec l'Hindustan Petroleum Corporation Limited ; ainsi que dans la fabrication et la commercialisation de dérivés de bitume par le biais d'une joint-venture avec l'Indian Oil Corporation Limited. L'entreprise dispose d'un centre de R&D à Mumbai, le Technical Center for Asia-Pacific (TCAP), et d'un centre d'innovation digitale à Pune, en partenariat avec Tata Consulting Services (TCS).

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus durable, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

