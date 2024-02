Parse Biosciences s'associe à INTEGRA Biosciences pour automatiser les flux de travail des cellules uniques

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, un fournisseur de premier plan de solutions de séquençage de cellules uniques accessibles et évolutives, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord avec INTEGRA Biosciences pour intégrer l'Assist Plus avec les protocoles de cellules uniques Parse Evercode™ intégrés. La combinaison de l'échelle de la technologie de Parse avec la manipulation semi-automatisée des liquides de l'Assist Plus réduira considérablement le temps passé en manipulation manuelle, tout en augmentant encore le débit et l'efficacité du processus de travail. Dans le cadre de l'accord, Parse proposera une solution regroupée composée de réactifs de cellules uniques Evercode et d'un instrument Assist Plus d'INTEGRA activé par une application, directement aux clients.

« L'Assist Plus d'INTEGRA permettra aux scientifiques de profiler de manière transparente des millions de cellules par semaine et de réduire le temps passé en manipulation manuelle jusqu'à 80 % », a déclaré Charlie Roco, cofondateur et CTO de Parse. Il a ajouté : « Les premiers produits Parse activés sur l'Assist Plus seront les kits d’Evercode Whole Transcriptome. Nous sommes impatients de faire évoluer cette offre, en construisant une bibliothèque qui grandira au fur et à mesure que les applications et le support produit supplémentaire se développeront. »

Cette démarche soutient les efforts de Parse visant à étendre considérablement le marché des cellules uniques en fournissant des solutions de séquençage de cellules uniques économiques, indépendantes de l'instrument et accessibles. L'Assist Plus est un instrument facile à utiliser, en lequel des milliers de laboratoires dans le monde entier ont confiance. Dans le cadre de l'accord, les clients de Parse bénéficieront du support des équipes de service sur le terrain et des équipes de vente de Parse Biosciences et d'INTEGRA.

« INTEGRA est enthousiaste à l'idée de s'associer à Parse pour fournir l'instrumentation, l'installation, la formation et les capacités de service sur le terrain, nécessaires pour permettre à Parse et à ses clients de bénéficier d'un support fiable et rapide avant et après la vente », a déclaré Larry Keene, principal vice-président des ventes stratégiques d'INTEGRA. Il a ajouté : « La collaboration entre les deux organisations apportera une valeur ajoutée certaine aux clients de Parse. »

L’équipe de Parse Biosciences présentera une affiche sur l’efficacité obtenue en intégrant INTEGRA Assist Plus aux protocoles Evercode lors de la conférence de la Society for Laboratory Automation and Screening (SLAS) qui aura lieu à Boston, du 3 au 7 février.

À propos de Parse Biosciences

Parse Biosciences est une entreprise mondiale du domaine des sciences du vivant dont la mission est d’accélérer les progrès de la santé humaine et de la recherche scientifique. Permettant aux chercheurs d’effectuer le séquençage de cellules uniques avec une facilité et une ampleur sans précédent, son approche novatrice a permis des découvertes révolutionnaires dans le traitement du cancer, la réparation tissulaire, l’usage thérapeutique des cellules souches, les maladies rénales et hépatiques, le développement cérébral et le système immunitaire.

Fondée sur la base d’une technologie révolutionnaire inventée à l’Université de Washington, Parse est utilisée par plus de 1 500 laboratoires à travers le monde et a recueilli plus de 100 millions de dollars. Le portefeuille de produits de Parse en pleine croissance comprend Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Gene Capture, CRISPR Detect et un outil logiciel d’analyse de données.

