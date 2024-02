Dawex, Schneider Electric, Valeo, CEA et Prosyst s’unissent pour créer Data4Industry-X, la solution d’échange de données de confiance pour l’industrie

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui marque la signature de Data4Industry-X, l’environnement d’échange de données sécurisé, de confiance, conforme et souverain pour l’industrie, sous le contrôle des industriels. S’adressant dans un premier temps aux défis des industries automobile et nucléaire, la solution Data4Industry-X a pour objectif d’améliorer la compétitivité et réduire l'empreinte carbone des grandes organisations industrielles mondiales opérant dans plusieurs pays. Data4Industry-X permettra aux organisations d’accélérer l’innovation et de proposer des services sur des données distribuées, issues de plusieurs usines, organisations ou pays, tout en gardant le contrôle sur les données produites à l’étranger.

Soutenu par l’Etat dans le cadre de France 2030 et par le programme “Next Generation”1 de l’Union Européenne, avec l’engagement de l’Alliance pour l’industrie du futur, Data4Industry-X s’appuie sur l’expertise technologique et industrielle de Dawex, Schneider Electric, Valeo, CEA, et Prosyst pour soutenir la transformation numérique de l'industrie et capitaliser sur le fort potentiel des données industrielles.

S’inscrivant dans l’initiative internationale Manufacturing-X, Data4Industry-X propose une solution d’échange de données sécurisée et de confiance, en conformité avec les nouvelles réglementations européennes sur la donnée, telles que le Data Act, et qui implémente les standards de facto de Gaia-X.

Répondant aux enjeux industriels de l'échange de données décentralisé dans le manufacturing, Data4Industry-X améliorera l'efficacité et la productivité, favorisera l'innovation basée sur les données, stimulera la compétitivité, réduira l'empreinte carbone de l’industrie.

Dans un contexte de forte transformation numérique et de souveraineté industrielle, Data4Industry-X contribuera à améliorer la compétitivité en Europe pour favoriser un écosystème industriel attractif et durable, en capitalisant sur le potentiel des échanges de données industrielles transfrontaliers, inter-entreprises et inter-usines.

« L'industrie est un pilier stratégique de l'économie européenne et mondiale. L'accélération des échanges de données au sein d’espaces de confiance est un catalyseur de transformation numérique des entreprises industrielles, stimulant leur innovation et leur croissance responsable. » précise Laurent Lafaye, co-CEO de Dawex. « Nous sommes très heureux d’apporter l’expertise et la technologie de Dawex au déploiement de Data4Industry-X et de contribuer ainsi à l’essor d’un écosystème industriel résilient et durable. » conclut Mr. Lafaye.

« Schneider Electric se réjouit de partager son expertise en transformation numérique industrielle pour le développement de Data4industry-X. L'échange de données de confiance est fondamental pour forger des partenariats, pour stimuler la collaboration et établir de nouveaux modèles industriels basés sur le numérique. Ces nouveaux modèles numériques sont essentiels pour accélérer la transformation vers un écosystème industriel plus résilient, durable et performant. », a déclaré Jean Pascal Riss, Directeur de la stratégie Industrial Automation chez Schneider Electric.

Romain Bruniaux, Directeur Industriel de Valeo explique : « Data4Industry-X, solution d’échange de la donnée sécurisée et de confiance, représente un formidable programme pour accélérer la digitalisation de notre production et de nos actions afin de réduire radicalement nos émissions de CO2 directes et indirectes, scope 1 & 2. Avec Data4Industry-X, Valeo disposera des données nécessaires pour soutenir et orienter ses actions pour atteindre la neutralité carbone en 2050 comme nous nous y sommes engagés à travers notre plan CAP50 ».

« Data4Industry-X capitalise sur des technologies nationales qui ont déjà fait leurs preuves dans l'industrie. Compte tenu de l'état de l'art international dans ce domaine et du peu d'outils opérationnels connus à ce jour, l'Europe a une chance d'être leader dans le domaine de la création et de l'usage des espaces de données pour l'industrie manufacturière. » explique Alexandre Bounouh, Directeur Instituts Carnot, CEA-List.

« L’intelligence collective, la vision partagée, la symbiose entre les équipes : les ingrédients sont réunis pour la réussite de Data4industry-X » précise Abdallah Asse, CEO de Prosyst.

1Financé par l’Union européenne - Next Generation EU dans le cadre du plan France Relance