Komatsu und Williams Racing erneuern historische Partnerschaft

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Der führende Schwermaschinenhersteller Komatsu hat einen mehrjährigen Vertrag mit Williams Racing unterzeichnet und wird ab der Saison 2024 Hauptpartner des britischen Teams in der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft (F1).

Komatsu war in den 1980er und 1990er Jahren ein wichtiger Partner von Williams Racing in der Formel 1, einer Zeit, in der das Team sehr erfolgreich war. Die bemerkenswertesten Erfolge waren 1996 und 1997, als Komatsu Williams Racing mit Damon Hill und Jacques Villeneuve zum Konstrukteurs- bzw. Fahrertitel verhalf. Mit Blick auf die Zukunft freuen sich beide Marken darauf, auf ihrer gemeinsamen Geschichte aufzubauen und in eine neue Ära einzutreten.

Das in Tokio ansässige Unternehmen Komatsu ist seit mehr als 100 Jahren führend bei Innovationen im Bereich der Maschinenherstellung. Gemäß seinem Markenversprechen "Creating value together” ("Gemeinsam Werte schaffen") ist das Unternehmen davon überzeugt, dass gemeinsame Partnerschaften der optimale Weg sind, um eine nachhaltige positive Wirkung zu erzielen.

Die offiziellen Ernennungen von Komatsu und Williams Racing spiegeln den gemeinsamen Fokus der Unternehmen auf die langfristige Entwicklung von Technik, Technologie und neuen Generationen von Talenten wider: Offizieller MINT- und Nachwuchsförderungspartner, Offizieller Esports-Partner und Offizieller Baumaschinen-Partner. Diese Bereiche überschneiden und verbinden sich innerhalb der Partnerschaft, da Komatsu bestrebt ist, die nächste Generation von Innovatoren durch MINT-Veranstaltungen, die durch die Esports-Plattform von Williams Racing bereichert werden, anzusprechen und in den Fokus zu rücken.

“ Komatsu und Williams Racing haben gemeinsame Werte in Bezug auf Innovation und die Entwicklung unserer Mitarbeiter", sagte Hiroyuki Ogawa, Präsident und Geschäftsführer von Komatsu Ltd. "Wir freuen uns darauf, durch unsere Partnerschaft gemeinsam Werte zu schaffen, sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke. Unsere Partnerschaft mit Williams Racing steht im Einklang mit der Mission von Komatsu, durch Produktions- und Technologieinnovationen Werte zu schaffen, um eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen, in der Menschen, Unternehmen und unser Planet gemeinsam gedeihen können."

Eine der treibenden Kräfte hinter der Partnerschaft war die Übereinstimmung der Visionen der beiden Marken. Die Eigenschaften, die in der DNA und den Werten von Komatsu verankert sind, wie Spitzentechnologie, herausragende Qualität und unerschütterliche Zuverlässigkeit, werden von Williams Racing auf höchstem Niveau des Motorsports demonstriert. Diese neue Partnerschaft schafft die Grundlage für eine künftige Zusammenarbeit zwischen Williams und Komatsu. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in einer Reihe von Disziplinen, insbesondere in Bezug auf die Entwicklung unserer Mitarbeiter und die Erkundung potenzieller Möglichkeiten im technischen Ökosystem.

James Vowles, Teamchef von Williams Racing, sagte: "Williams Racing freut sich über die Wiederaufnahme der Zusammenarbeit mit Komatsu. Wir haben in der Vergangenheit gemeinsam große Erfolge gefeiert, und die Wiedervereinigung ist ein wichtiger Schritt in der langfristigen Mission von Williams Racing, wieder an die Spitze der Startaufstellung zurückzukehren. Sowohl Williams als auch Komatsu sind bestrebt, die besten jungen Talente anzuziehen und zu fördern, um unsere Ziele zu erreichen, und wir freuen uns darauf, wieder zusammenzuarbeiten."

Das Logo und der Schriftzug von Komatsu werden in der kommenden Formel-1-Saison 2024 auf dem Williams-Racing-Look sowie auf den Overalls und der Ausrüstung des Teams zu sehen sein.

Komatsu ist ein globaler Anbieter von hochwertigen Baumaschinen, Dienstleistungen und Lösungen mit Niederlassungen in mehr als 140 Ländern. Das Unternehmen stellte 2008 den ersten autonomen Muldenkipper der Welt vor und unterstützt seine Kunden mit seinem wachsenden Angebot an Elektro-, Hybrid- und Brennstoffzellen-Baumaschinen sowie Bergbaumaschinen auf dem Weg zur Klimaneutralität.

Williams Racing ist eines der berühmtesten Formel-1-Teams der Welt. Der britische Rennstall fährt seit fast fünf Jahrzehnten auf höchstem Niveau und hat in dieser Zeit 114 Siege, 313 Podiumsplätze und 128 Pole Positions errungen. Williams Racing hat außerdem neun Konstrukteursmeisterschaften gewonnen und ist damit das zweiterfolgreichste Team in der Geschichte des Sports.

Über Williams Racing

Seit über 45 Jahren steht Williams Racing an der Spitze einer der schnellsten Sportarten der Welt und gehört zu den drei erfolgreichsten Teams in der Geschichte der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft. Das britische Team kann auf eine nahezu unvergleichliche Tradition bei der Entwicklung und dem Einsatz von F1-Autos sowie auf unvergessliche Epochen zurückblicken, die zeigen, dass es eine Kraft ist, mit der man rechnen muss. 16 F1-Weltmeistertitel stehen zu Buche. Seit seiner Gründung im Jahr 1977 durch den bedeutenden, inzwischen verstorbenen Sir Frank Williams und den Technikpionier Sir Patrick Head hat das Team in Zusammenarbeit mit Cosworth, Honda und Renault neun Konstrukteursmeisterschaften gewonnen. Die Liste der Fahrer ist legendär, denn die sieben Trophäen in der Fahrerwertung wurden von wahren Ikonen des Sports gewonnen: Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill und Jacques Villeneuve. Das Team hat schon einmal Geschichte geschrieben und ist bestrebt, diese zu wiederholen, indem es sich langfristig weiterentwickelt und an die Spitze zurückkehrt.

Über Komatsu

Komatsu entwickelt und liefert Technologien, Ausrüstungen und Dienstleistungen für die Märkte Bau, Bergbau, Gabelstapler, Industrie und Forstwirtschaft. Seit mehr als einem Jahrhundert schafft das Unternehmen durch Produktions- und Technologieinnovationen Werte für seine Kunden und arbeitet mit anderen zusammen, um eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen, in der Menschen, Unternehmen und der Planet gemeinsam gedeihen. Weltweit nutzen Industriezweige Komatsu-Lösungen, um moderne Infrastrukturen zu entwickeln, Mineralien zu fördern, Wälder zu bewirtschaften und Konsumgüter herzustellen. Das globale Service- und Händlernetz des Unternehmens unterstützt die Arbeit der Kunden, um die Sicherheit zu erhöhen, die Produktivität zu steigern und die Leistung zu optimieren. Erfahren Sie mehr unter www.komatsu.com

