Aston Martin Aramco Formula One ® 车队与NetApp再续合作伙伴关系

加利福尼亚州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Aston Martin Aramco Formula One®车队和智能数据基础设施公司NetApp® (NASDAQ: NTAP) 今天宣布再续合作关系，指定NetApp为车队的全球数据基础架构合作伙伴。自Aston Martin Aramco车队阔别赛场60多年后于2021年重返Formula One®赛场以来，NetApp一直是该车队的重要合作伙伴。在过去三年成功合作的基础上，通过此次续约，车队能够利用NetApp的存储技术即时存储、管理和访问车队优化性能所需的海量数据。

数据为Formula One®车手及其支持团队提供了所需的洞察力，帮助他们做出正确决策，优化比赛表现。数据为模拟赋能，帮助车队预测和应对比赛中可能出现的情况，如不断变化的天气或计划外的维修。利用数据提前了解这些情况所带来的影响，使他们能够在毫秒必争的比赛中进行实时调整。如果没有这些洞察力，车队可能无法在机会来临之前决定应对策略。在各场比赛中，Aston Martin Aramco车队都会从数百个传感器收集包括赛道温度、轮胎老化程度和空气动力学在内的多种实时性能统计数据。无论是在赛道旁还是在车队最先进的AMR技术园区（AMRTC），对这些数据的即时访问使车队能够实时调整比赛策略。赛道和车队总部之间的数据共享对车队的成功起着至关重要的作用，因此数据存储和管理是一项关键任务。

Aston Martin Aramco车队首席信息官Clare Lansley表示：“我们很高兴能够与NetApp继续合作，自2021年重返Formula One以来，我们已经共同走过了四个赛季。NetApp 与我们一路同行，是我们在赛道旁以及在银石AMRTC总部进行指挥的基础。我们利用数据来提高性能和速度，NetApp与车队的合作对于我们成功而言至关重要。”

通过利用NetApp存储和管理的数据，Aston Martin Aramco车队在2023年ormula One®赛季中八次登上领奖台，获280积分，并在车队锦标赛中获得第五名。NetApp作为其全球数据基础架构合作伙伴，在数据存储和分析等方面为车队提供持续支持：

速度 ：NetApp FlexPod®数据中心解决方案帮助车队即时访问和存储海量数据，在赛道旁、车队总部和工厂之间快速高效地传输数据，以实现近乎实时的比赛决策。

：NetApp FlexPod®数据中心解决方案帮助车队即时访问和存储海量数据，在赛道旁、车队总部和工厂之间快速高效地传输数据，以实现近乎实时的比赛决策。 可靠 ：在发生故障时，NetApp® Cloud Volumes ONTAP®保证了总部的稳定和持续运营，因此车队数据在需要时可随时获取。

：在发生故障时，NetApp® Cloud Volumes ONTAP®保证了总部的稳定和持续运营，因此车队数据在需要时可随时获取。 可观测性 ：NetApp® Cloud Insights让车队能够轻松监控、排除故障并优化所有资源和应用程序，从而实现在现场和云端高效采用并运行新技术，提供全栈可观测性。

：NetApp® Cloud Insights让车队能够轻松监控、排除故障并优化所有资源和应用程序，从而实现在现场和云端高效采用并运行新技术，提供全栈可观测性。 安全 ：NetApp® Storage Workload Security通过持续监控和保护NetApp平台上的数据，防止内部和外部威胁。

：NetApp® Storage Workload Security通过持续监控和保护NetApp平台上的数据，防止内部和外部威胁。 可扩展性：整个NetApp解决方案可扩展和成长，因此即使IT需求不断增长和变化，车队也能应对任何挑战。

NetApp首席营销官Gabie Boko表示：“NetApp和Aston Martin Aramco车队是高度匹配的合作伙伴，我们都致力于追求突破的表现和真正的创新。当Aston Martin在阔别赛场60多年后重返Formula One®赛场时，他们需要一个技术合作伙伴来助力他们在赛场内外每时每刻都勇往直前。NetApp为Aston Martin Aramco车队提供了以Formula One®速度运行的智能数据基础架构。”

Aston Martin Aramco车队的高速数据存储使其具有明显的竞争优势。NetApp数据解决方案使车队能够在设计更快的车辆和优化比赛策略的过程中不断追求创新。

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