Equipe de Fórmula 1 da Aston Martin Aramco® e NetApp renovam parceria

Clare Lansley (left), CIO of Aston Martin Aramco and George Kurian (right), CEO of NetApp, shake hands to celebrate their companies’ partnership renewal. (Photo: Business Wire)

SAN JOSE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Equipe de Formula 1® da Aston Martin Aramco e a NetApp® (NASDAQ: NTAP), a empresa de infraestrutura inteligente de dados, anunciaram hoje a renovação de sua parceria, designando a NetApp como Parceira Global de Infraestrutura de Dados da equipe. A NetApp tem sido uma parceira fundamental para a equipe desde que ela retornou às corridas de Fórmula 1® em 2021, após mais de 60 anos longe das pistas. Essa renovação da parceria se baseia nos três anos anteriores de colaboração bem-sucedida, capacitando a Aston Martin Aramco a usar a tecnologia de armazenamento da NetApp para armazenar, gerenciar e acessar instantaneamente as imensas quantidades de dados que a equipe precisa para otimizar seu desempenho.

Os dados fornecem aos pilotos da Fórmula 1® e às suas equipes de suporte os insights de que precisam para tomar as decisões certas e otimizar o desempenho na corrida. Os dados alimentam simulações que ajudam as equipes a prever e responder a cenários que podem ocorrer durante uma corrida, como mudanças nas condições climáticas ou um pit stop não planejado. O uso de dados para entender o impacto dessas situações com antecedência permite que elas se adaptem em tempo real em uma corrida em que milissegundos são importantes. Sem esses insights, as equipes poderiam não tomar uma decisão sobre como reagir antes que a oportunidade passasse. Durante qualquer corrida, a equipe da Aston Martin Aramco coleta dados de centenas de sensores, incluindo estatísticas de desempenho em tempo real, como temperatura da pista, degradação dos pneus e aerodinâmica. O acesso instantâneo a esses dados, na pista e no Campus de Tecnologia AMR (AMRTC) de última geração da equipe, fornece à equipe os dados necessários para adaptar sua estratégia de corrida em tempo real. Como o compartilhamento de dados entre a pista e a sede da equipe desempenha um papel tão central no sucesso da equipe, o armazenamento e o gerenciamento de dados são uma função de missão crítica.

“Estamos felizes em renovar nossa parceria com a NetApp enquanto entramos em nossa quarta temporada juntos desde o retorno à Formula 1 em 2021”, disse Clare Lansley, CIO da Aston Martin Aramco. “A NetApp esteve conosco durante toda essa jornada e é fundamental para nossas operações na pista e em nossa sede no AMRTC em Silverstone. Usamos dados para melhorar nosso desempenho e ir mais rápido, e o trabalho da NetApp com a equipe é vital para esse sucesso.”

Ao aproveitar os dados armazenados e gerenciados pela NetApp, a equipe Aston Martin Aramco subiu ao pódio oito vezes, marcou 280 pontos e terminou em quinto no Campeonato de Construtores na temporada de Formula 1® de 2023. Ao ter a NetApp como sua Parceira Global de Infraestrutura de Dados, a equipe receberá apoio contínuo para seu armazenamento e análise de dados, incluindo:

Velocidade: A solução de centro de dados NetApp FlexPod® ajuda a equipe a acessar e armazenar instantaneamente enormes quantidades de dados, transferindo dados de maneira rápida e eficiente entre a pista, a sede da corrida e a fábrica para permitir decisões quase em tempo real que afetam a estratégia da corrida.

Confiabilidade: O NetApp® Cloud Volumes ONTAP® garante confiabilidade empresarial e operações contínuas em caso de falhas, para que os dados da equipe estejam sempre disponíveis quando necessário.

Observabilidade: O NetApp® Cloud Insights facilita para a equipe monitorar, solucionar problemas e otimizar todos os seus recursos e aplicativos, permitindo que ela adote e opere eficientemente novas tecnologias tanto localmente quanto na nuvem, fornecendo observabilidade total da pilha.

Segurança: O NetApp® Storage Workload Security oferece proteção contínua contra ameaças internas e externas, monitorando e protegendo os dados armazenados na plataforma NetApp.

: O NetApp® Storage Workload Security oferece proteção contínua contra ameaças internas e externas, monitorando e protegendo os dados armazenados na plataforma NetApp. Escalabilidade: A solução completa da NetApp pode escalar e crescer, permitindo que a equipe supere qualquer desafio, mesmo à medida que suas necessidades de TI crescem e mudam.

“A NetApp e a equipe da Aston Martin Aramco são parceiras perfeitas, pois ambas se dedicam à busca de um desempenho revolucionário e à verdadeira inovação”, disse Gabie Boko, diretor de marketing da NetApp. “Quando a Aston Martin retornou ao circuito da Fórmula 1® depois de mais de 60 anos de ausência, eles precisavam de um parceiro de tecnologia que os ajudasse a estar à altura de cada momento, dentro e fora da pista. A NetApp fornece à Aston Martin Aramco uma infraestrutura de dados inteligente que funciona na velocidade da Fórmula 1®.”

A velocidade com que a Aston Martin Aramco pode aproveitar seus dados armazenados lhe dá uma clara vantagem competitiva. As soluções de dados da NetApp permitem que a equipe alimente sua busca incessante por inovação, à medida que projeta veículos mais rápidos e otimiza sua estratégia de corrida.

Sobre a NetApp

A NetApp é a empresa de infraestrutura de dados inteligente, unindo armazenamento unificado de dados, serviços de dados integrados e soluções CloudOps para transformar um mundo de interrupções em oportunidades para cada cliente. A NetApp cria uma infraestrutura sem silos, aproveitando observabilidade e IA para possibilitar a melhor gestão de dados do setor. Como o único serviço de armazenamento de nível empresarial nativamente incorporado nas maiores nuvens do mundo, nosso armazenamento de dados oferece flexibilidade contínua. Além disso, nossos serviços de dados criam uma vantagem de dados por meio de superior resiliência cibernética, governança e agilidade de aplicativos. Nossas soluções CloudOps proporcionam otimização contínua de desempenho e eficiência por meio de observabilidade e IA. Independentemente do tipo de dados, carga de trabalho ou ambiente, com a NetApp, você pode transformar sua infraestrutura de dados para realizar as possibilidades do seu negócio. Saiba mais www.netapp.com ou siga-nos no X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo da NETAPP e as marcas listadas em www.netapp.com/TM são marcas registradas da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

